Steven Spielberg va produce un miniserial despre conquistadorul Cortes

Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul american Steven Spielberg va produce pentru platforma video a gigantului Amazon un miniserial despre conquistadorul Cortes care va fi interpretat de Javier Bardem, relateaza marti AFP. Scenariul acestui miniserial de patru ore intitulat 'Cortes', a fost scris in anii…

- Toyota Mirai, prima masina de serie cu sistem de propulsie cu pila de hidrogen de la producatorul care a lansat in 1997 hibrida Prius. Si, asa cum poti sa vezi, niponii au mizat pe un design destul de futurist pentru berlina cu patru usi care scoate doar vapori de apa pe teava de esapament. Un design…

- Creșterea pensiilor va fi subiectul discutat in aceasta seara la Fabrika. Invitatii emisiunii sunt consilierul principal de stat pentru dezvoltare sociala, Mircea Buga, și vicepresedintele Confederatiei Sindicatelor, Sergiu Sainciuc.

- Ministrul german al Economiei Peter Altmaier (CDU) a apreciat joi ca este inca posibil sa se evite in ultimul moment impunerea unor taxe vamale anuntate de catre presedintele american Donald Trump, relateaza AFP conform News.ro . ”Eu cred ca avem o sansa reala sa evitam aceasta intrare in vigoare, daca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca lunea viitoare se va intalni cu omologul sau din Serbia si, pe langa discutiile legate de instrumentele juridice de cooperare, se va discuta si despre cazul Se...

- Scenariul cererii in casatorie a fost pus la cale cu complicitatea echipei de la teatru. Sub pretextul ca este caștigatoarea unui concurs, tanara a fost chemata pe scena pentru a-și primi premiul, insa surpriza cea mare a fost cand a aparut iubitul ei cu un buchet de flori. Cu emoție in glas,…

- Te mai poate interesa Dieta Rina. Citeste totul despre dieta de 90 de zile aici. Iata 15 alimente si bauturi care pot produce cancer 1. Toata mancarea arsa (fripta sau prajita prea mult) care poate crea agenti cancerigeni. Chiar si painea prajita intra in aceasta categorie. 2.…

- Subiectul „sanatate” este adesea inconjurat de zvonuri și mituri. Fie ca le-am auzit la mama, la bunica sau la vecina, toate ne dezinformeaza. Vom incerca in cele ce urmeaza sa le clarificam pe cele considerate a fi cele mai frecvente și mai cunoscute, scrie realitatea.net.

- Faimosul regizor Darren Aronofsky este de parere ca oamenii distrug Pamantul, iar aceasta este problema pe care o semnaleaza cu filmul sau „Mother!”, potrivit contactmusic.com. Protagonistii filmului sunt Jennifer Lawrence si Javier Bardem. Pelicula a starnit o serie de controverse, multi dintre cei…

- Infanteristii marini romani si americani participa luni la o actiune de desant amfibiu pe plaja de la Capu Midia, in cadrul Exercitiului multinational "Spring Storm 18", scrie Mediafax.Scenariul tactic cuprinde o secventa de desant amfibiu si una de lupta impotriva unor grupari paramilitare ostile.…

- Un instrument promitator pentru accelerarea cercetarii stiintifice, dezvoltarea inteligentei artificiale presupune si ''riscuri'', daca nu este utilizata asa cum trebuie, a estimat vineri Demis Hassabis, directorul companiei DeepMind, filiala a Google, creatoarea super-programului…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense…

- Incalzirea globala afecteaza vizibil litoralul romanesc. Se estimeaza ca nivelul Marii Negre va creste cu aproximativ un metru si jumatate, iar apa va deveni din ce in ce mai calda si mai putin sarata. Vor aparea fenomene imposibil de controlat.

- Compania „St. Petersburg Classical Ballet of Andrei Batalov’’ revine pe scena Operei Naționale Romane din Timișoara cu un spectacol-eveniment: Frumoasa din Padurea adormita, balet in trei acte și un prolog, de Piotr Ilici Ceaikovski, cu un libret de I. Vsevolojski și M. Petipa dupa povestea lui Charles…

- Deputatul democrat Corneliu Dudnic a fost avertizat de catre conducerea formațiunii, dupa ce a facut recent declarații care instiga la ura, informeaza Noi.md. Subiectul a fost discutat la ședința de astazi a democraților, dupa ce Corneliu Dudnic a declarat ca, in cazul in care Republica Moldova se va…

- Spectacolul Zorro este programat sa se desfasoare, sambata, 24 februarie, la ora 18.00, pe scena Teatrului Colibri din Craiova. Scenariul si regia sut semnate de Cristian Mitescu, scenografia Oana Micu și Tiberiu Toitan, coregrafia Ionuț Sergiu Anghel, muzica Alexandru Berehoi. ...

- Primul blindat romano-german va ieși de pe linia de productie in anul 2020, la fabrica de la Moreni, acesta fiind produs de compania mixta Romanian Military Vehicle Systems (RMVS), in care Romarm – Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. detine 50% dintre actiuni, iar restul este in proprietatea…

- Saptamana trecuta, am fost la Teheran, ca membru al comisiei de afaceri externe din PE. Am avut intalniri cu parlamentar si ministri, cu o vicepresedinta si cu un sfatuitor al lui Khamenei. Subiectul principal a fost Acordul nuclear din 2015. Cateva teme – in special cele care privesc drepturile omului…

- Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau mexican, Enrique Pena Nieto, au convenit marti, in cursul unei discutii telefonice, sa consolideze cooperarea bilaterala in domeniul securitatii, comertului si migratiei, au informat cele doua tari, scrie AFP. Retorica anti-mexicana a lui Donald Trump…

- Presedintele USR, Dan Barna, anunta ca va avea la Bruxelles intalniri cu oficiali din Parlamentul European, Comisia Europeana si Consiliul UE, mentionand ca va discuta si despre "asaltul asupra legilor Justitiei" dat de PSD-ALDE si va reafirma atasamentul ferm al USR fata de respectarea valorilor europene.…

- Presedintele american Donald Trump a promis joi sa atace tulburarile mentale, la o zi dupa unul dintre cele mai sangeroase masacre intr-un liceu american, incercand sa deturneze astfel dezbaterea pe tema armelor de foc in Statele Unite, relateaza News.ro citand AFP.

- Subiectul privind siguranța in traficul rutier a fost discutat in cadrul ședinței de lucru al PDM. Potrivit presedintelui democratilor, Vlad Plahotniuc, este necesara o radiografie a zonelor in care se produc cele mai multe accidente și o colaborare intre instituții pentru

- Pe 8 noiembrie 1519, conchistadorii lui Hernan Cortes intrau in capitala azteca, Tenochtitlan și il luau ostatic pe suveranul Moctezuma al II-lea. Timp de șase luni, spaniolii și-au facut de cap, starnind mania baștinașilor.

- Subiectul a fost evitat timp de secole de Biserica Ortodoxa, care si-a exprimat pentru prima oara o opinie scrisa legata de femei si preotie de-abia in 1964. Evolutia ulterioara a fenomenului si explicatiile refuzului ortodocsilor si romano-catolicilor de a hirotoni femei este analizat de preotul roman…

- Clujenii au deschis scorul dupa greseala portarului FCSB si al arbitrului care n-a vazut hentul lui Djokovic. Budescu a egalat, dupa un penalty comis de Andrei Muresan, intr-un stil hilar. CFR a ucis spectacolul si ramane pe primul loc dupa egalul de pe Arena Nationala, iar FCSB incepe cu…

- Ficatul filtreaza si purifica sangele, produce bila, produce colesterol si proteine speciale si converteste excesul de glucoza in glicogen. Atunci cand nu mai functioneaza cum trebuie ficatul iti trimite cateva...

- Maria Ghiorghiu a scris despre cutremur pe blogul sau. "Pamantul pe care se așternuse un strat consistent de zapada incepe a se cutremura tare, așa precum am vedea noi o oala pe foc, in care apa clocotește tare. Așa se cutremura și Pamantul. Dragii mei, vom auzi de un CUTREMUR…

- Liderul formațiunii PAS, Maia Sandu a reacționat la invitația președintelui Parlamentului, Andrian Candu de a discuta despre subiectul manualelor de clasa a 2-a, care au fost editate pe timpul cand lidera PAS era la Minister. Potrivit declarațiilor lui Candu, textele din manual sunt foarte dificile…

- Directorul Institutului National pentru Fizica Pamantului, Constantin Ionescu, a subliniat ca nu se poate sti cand va avea loc un astfel de seism si ca nu se poate vorbi de o ciclicitate, asa cum s-a mai spus. "Din punctul nostru de vedere, cutremurele care produc pagube materiale sau asupra…

- Deputatul USR Cristian Ghinea a declarat joi pentru RFI ca decizia premierului Viorica Dancila de a renunta la protectia SPP reprezinta “sultanizarea Romaniei”, iar subiectul este o "dramoleta de PR". El mai afirma ca protectia tuturor ministrilor este o “prostie”, iar problema apare in cazul premierului,…

- Presedintele SUA Donald Trump a afirmat, in discursul despre starea Uniunii, ca nu a existat niciodata un moment mai bun pentru a incepe sa traiesti visul american. In discursul care a durat o ora si 20 de minute, el le-a cerut tuturor membrilor Congresului sa accepte concesii si a anuntat inasprirea…

- Un roman produce - in medie - 261 de kilograme de deseuri pe an Foto: Arhiva. Danemarca este tara europeana care produce cea mai mare cantitate de deseuri urbane, în timp ce România genereaza cel mai putin gunoi în orase, potrivit datelor Eurostat. Chiar daca Danemarca…

- NEWS ALERT UDMR acorda votul de incredere Guvernului Dancila UDMR a decis, luni, sa acorde votul de incredere Guvernului Dancila, liderul Uniunii, Kelemen Hunor, criticand insa schimbarile dese ale premierilor. „Artimetic, PSD-ALDE are majoritate, au zece voturi peste minimul necesar pentru…

- Pe langa cele 25 de miliarde de dolari, Trump mai doreste un buget de cinci miliarde de dolari pentru alte programe privind securitatea frontierelor si acordarea dreptului de munca si de sedere pentru imigranti. Administratia Trump analizeaza ridicarea unui zid pe o distanta de 1.300 de kilometri,…

- Partidul National Liberal (PNL) solicita renuntarea in totalitate la Declaratia 600, a anuntat luni purtatorul de cuvant al liberalilor, Ionel Danca. "Astazi in Biroul Executiv al PNL a fost adoptata o decizie in ceea ce priveste formularul 600, respectiv PNL cere renuntarea in totalitate…

- NEWS ALERT Declaratia 600, amanata pana in martie. Se ia in calcul eliminarea Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca a solicitat ca in urmatoarea sedinta de Guvern, pe 31 ianuarie, sa se adopte ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 1 martie pentru declaratia 600 "pentru…

- Simona Halep s-a calificat în sferturile de finala la Australian Open, egalând cea mai buna performanța a sa la acest turneu. Pe lânga miza depașirii performanței, Simona Halep mai are și alte doua obiective la acest turneu: câștigarea primului turneu de Mare Șlem al carieriei…

- ''Prima groapa comuna a fost localizata sambata. Ea continea osemintele a noua persoane'' si se afla intr-o zona rurala aproape de o plantatie de bananieri, a declarat pentru AFP o sursa din cadrul autoritatilor judiciare, sub acoperirea anonimatului. Ulterior, in cursul zilei, o alta sursa…

- Nici nu s-au casatorit inca și deja sunt subiect de film. Providerul de servicii de televiziune Lifetime a anunțat ca demareaza proiectul “Harry & Megan: The Royal Love Story” și, așa cum sugereaza și titlul, va creiona una dintre cele mai populare povești ale anului 2017. Filmul e deocamdata in stadiul…

- Surse politice citate de Antena 3 susțin ca în ședința PSD ar urma sa se ceara demiterea premierului Mihai Tudose. În plus, 30 de organizații ar fi fost de acord sa semneze un act prin care ar fi aratat ca sunt împotriva șefului Guvernului. Conform acelorași surse,…

- Unele persoane spun ca beau ca sa se simta mai bine. Se stie insa ca alcoolul, in cantitati mari, este periculos pentru sanatate. Oamenii de stiinta au incercat sa determine cata fericire provoaca alcoolul. Alcoolul este asociat adesea cu fericirea de moment. Acesta este motivul pentru care oamenii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, aflat joi in vizita de lucru la Cernauti, a declarat ca, pana la identificarea unor solutii concrete, Romania va mentine subiectul Legii educatiei pe agenda discutiilor bilaterale cu Ucraina.Citeste si: Seful Senatului, mesaj DUR pentru Klaus…

- Facebook va produce caști de realitate virtuala impreuna cu Xiaomi. Mai exact, Oculus – divizia de VR a gigantului american – a anunțat ca grupul chinez Xiaomi este partenerul ales pentru dispozitivul Oculus Go, anunțat in luna octombrie, potrivitReuters.

- Cinci zile pe saptamana, cea mai mare durere de cap este sa gasesc subiectul pentru rubrica de a doua zi. Subiectul reprezinta cel mai greu lucru: sa alegi intre o problema de politica externa și o problema interna, intre un subiect istoric și o parabola in stil clasic. „Contrasensul” trebuie sa fie…