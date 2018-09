Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor Steven Seagal iși dorește o alta funcție, dupa a fost numit de Moscova in funcția de reprezentant special pentru legaturile umanitare ruso-americane . Considerat un prieten al președintelui rus Vladimir Putin, Steven Seagal a primit cetațenia rusa in 2016 . Actorul Steven Seagal da mana…

- Actorul american Steven Seagal, care detine si cetatenie rusa, a declarat miercuri ca aspira la postul de guvernator al tinutului Primorie, o regiune din Orientul Indepartat al Rusiei, situata pe coasta Marii Japoniei, cu capitala la Vladivostok, relateaza EFE si TASS. ''Familia tatalui meu…

- Seful Garzii Nationale a Rusiei, Viktor Zolotov, un aliat al presedintelui Vladimir Putin, l-a amenintat marti pe principalul oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, provocandu-l la un duel pentru lansarea unor acuzatii de coruptie, in opinia sa, false

- O inspectie inopinata privind pregatirea de lupta a inceput luni, la ordinul presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, comandantul suprem al armatei ruse, in cadrul fortelor din districtele militare Centru si Est, inclusiv in cadrul fortelor aeropurtate si al aviatiei pe distante lungi din Orientul Indepartat,…

- Austriecii critica invitația președintelui rus Vladimir Putin la nunta șefului Ministerului de Externe al Austriei, Karin Kneissl. Politologul austriac Gerhard Mangotte afirma ca vizita președintelui rus dauneaza imaginii Austriei. „Ea da naștere unei suspiciuni ca Austria este „calul troian” al Rusiei…

- Presedintele Vladimir Putin i-a dat un pasaport rus lui Steven Seagal in 2016, afirmand atunci ca spera ca acest gest va servi drept simbol al modului in care relatiile tensionate dintre Moscova si Washington incep sa se amelioreze. Totusi, de atunci relatiile ruso-americane s-au inrautatit,…

- Actorul american va fi responsabil pentru promovarea "dezvoltarii in continuare a relațiilor ruso-americane in domeniul umanitar, inclusiv a interacțiunii in domeniul culturii, artei și schimburilor publice și de tineret, printre altele", se arata in declarația ministrului Afacerilor Externe al Rusiei.…

- SUA vor mentine sanctiunile impotriva Rusiei pana cand peninsula Crimeea, anexata in 2014, va fi inapoiata Ucrainei, conform declaratiilor secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, care a precizat ca Statele Unite nu vor recunoaste anexarea Crimeei, ramanand in dezacord cu Moscova pe acest…