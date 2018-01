Stiri pe aceeasi tema

- Celebra prezentatoare a confirmat, chiar in timpul emisiunii sale, ca tatal sau, Elliott De Generes, a decedat la varsta de 92 de ani. Ellen a povestit, printre lacrimi, ca, inainte cu zece minute ca acesta sa stinga din viața, au vorbit la telefon. Ellen DeGeneres și-a pierdut tatal Ellen DeGeneres…

- Duminica poate fi considerata ziua extremelor pentru temperaturile de pe glob, fiind inregistrata o diferența de peste 100 de grade Celsius intre New York, unde sunt inregistrate unele dintre cele mai scazute temperaturi din istorie și Sydney, unde se apropie de recorduri de caldura. In Statele Unite…

- Deputatul german Jens Maier, insulte rasiste la adresa lui Noah Becker, fiul lui Boris Becker. Mesajul a venit pe Twitter, fiind atribuit ulterior unui colaborator. Parlamentarul de extrema dreapta Jens Maier l-a atacat pe tanarul Noah (23 de ani), pentru culoare pielii. Maier l-a numit ”mic negru de…

- Un incendiu a izbucnit ieri la o proprietate a familiei Clinton din Chappaqua, New York. Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita. "Am primit un apel la 14.51 (19.51 GMT) legat de un incendiu în curs la adresa 15 Old House Lane", a declarat pentru AFP un purtator…

- "Am primit un apel la 14.51 (19.51 GMT) legat de un incendiu in curs la adresa 15 Old House Lane", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei din New Castle, oras apropiat de Chappaqua, localitate situata la 65 km nord de Manhattan. "Incendiul a fost stins. Nu exista niciun ranit.…

- WATCH #FDNY members continue to operate on scene this morning of a 7-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx. pic.twitter.com/4ly7apGp92— FDNY (@FDNY) January 2, 2018 #FDNY members continue to operate on scene this morning of a 7-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx.…

- Un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul care s-a soldat cu 12 morti – inclusiv patru copii -, a anuntat vineri seful pompierilor din New York, Daniel Nigro, relateaza AFP. ”Am descoperit ca focul a pornit de la un aragaz, la parter. El a fost declansat…

- Deși pare incredibil, in Romania exista un oraș care a reușit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai, și nu e vorba de București! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui…

- Mos Craciun a inceput duminica cu Asia si Oceania traseul sau mondial de impartire a cadourilor, potrivit site-ului de internet al Comandamentului Nord-American de Aparare Aerospatiala (NORAD) care ii urmareste in fiecare an deplasarile pe globul pamantesc, relateaza AFP. Plecata de la baza sa din Polul…

- Poliția din New York a confirmat pe contul de Twitter ca intervine in centrul Manhattan-ului dupa ce mai mulți cetațeni au confirmat o explozie. Mai multe linii de autobuz au fost evacuate. UPDATE 15:31 O persoana a fost arestata, titreaza presa americana. Explosion in Manhattan pic.twitter.com/avH0Ng8cPs…

- Politia new-york-eza intervine dupa anuntul unei explozii de origine necunoscuta in Manhattan, anunta NYPD, pe Twitter, potrivit Reuters. Cateva persoane au fost ranite in explozie. Un suspect, care este ranit usor, a fost arestat. The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin…

- De patru zile, flacarile au parjolit sudul Californiei, forțand sute de mii de oameni sa-și paraseasca locuințele. Printre aceștia se numara și Ellen DeGeneres și soția sa, actrița Portia de Rossi. Incendiile de vegetație din apropiere le amenința locuința Dupa ce vegetația de pe coline a fost mistuita,…

- "Am fost nevoit sa il demit pe generalul Flynn pentru ca l-a mintit pe vicepresedinte si pe agentii FBI. El pledeaza vinovat pentru aceste acuzatii. Este rusinos ce a facut, deoarece in perioada de tranzitie actiunile sale au fost legale. Nu era nimic de ascuns", a declarat Donald Trump prin Twitter…

- Dronele realizate de catre compania chineza DJI, cel mai mare producator de profil din lume, transmit clipuri cu proprietarii acestora și cu infrastructura critica filmata catre guvernul de la Beijing, scrie New York Times . Ziarul citeaza un raport realizat de catre Biroul de Imigrație și Vami din…

- In ce bai luxoase se relaxeaza acasa marile vedete Marile vedete de la Hollywood locuiesc in vile imese, de un luc orbitor, situate in Los Angeles, sau in apartamente cochete din New York. Cum era de asteptat, in astfel de locuinte baile ocupa un loc deosebit de important. Sunt locul unde celebritatile…

- Tatal unuia dintre baschetbalistii retinuti in China pentru furt din magazine a fost numit “prost nerecunoscator” de catre presedintele SUA, Donald Trump. Presedintele SUA, Donald Trump, l-a numit “prost nerecunoscator” pe LaVar Ball, tatal baschetbalistului LiAngelo Ball, retinut in China pentru furt…

- Actorul și cantarețul american David Cassidy a murit la varsta de 67 de ani. Nepotul sau, Jack Cassidy, a facut anunțul decesului pe Twitter, in urma cu 5 ore, scriind ca David a adus bucurie „nenumaratelor milioane de oameni”. My uncle David Cassidy has sadly passed away tonight… & in the process…

- Presedintele SUA Donald Trump a suspendat importul trofeelor ​​de elefant din Zambia sau Zimbabwe, la doar o zi dupa ce interdictia fusese ridicata de catre administratia sa, provocand revolta asociatiilor de aparare a animalelor si a activistilor de mediu. Presedintele american a anuntat, vineri, pe…

- Iata ca si Steven Seagal se alatura grupului de actori acuzati de hartuire intima. El este acuzat ca si-ar fi desfacut pantalonii in fata actritei Portia de Rossi, sotia lui Ellen Degeneres, scrie BBC.

- Donald Trump a vizitat statul american Hawaii. Cu toate acestea, el nu a fost întâmpinat cu o primire calduroasa traditionala asociata cu insula, scrie Independent. Presedintele a fost acolo sa viziteze Pearl Harbor si unul din propriile sale hoteluri, iar protestele au atras atentia…

- Fanii iPhone X nu au fost descurajati de pretul de 1.000 de dolari al noului smartphone al Apple, ei formand vineri, ziua lansarii oficiale, cozi mari in fata magazinelor din intreaga lume, in unele cazuri chiar si noaptea, fara sa aiba garantia ca vor putea cumpara unul, relateaza Bloomberg.…

- La magazinul Apple din bulevardul Fifth Avenue din Manhattan, coada s-a intins de-a lungul 58th Street, a traverstat Madison, mergand spre Park Avenue. Apple a permis accesul in magazin doar pentru cate 10 clienti o data, asa ca oamenii au avut mult de asteptat. Din fericire pentru ei, vremea din…

- Presedintele american Donald Trump a revenit joi asupra vointei sale de a-l trimite la Guantanamo Bay (Cuba) pe autorul atentatului de la New York, cel mai sangeros dupa atentatele de la 11 septembrie 2001, insa a insistat ca vrea ca acesta sa fie condamnat la moarte, relateaza AFP. ”M-ar placea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, la o intalnire cu ministrul de externe sud-coreean ca este nevoie de un raspuns global la programul de rachete al regimului de la Phenian. “Este o mare provocare pentru Coreea de Sud, pentru ca e atat de aproape. Dar este o provocare…

- "Teroristul din New York s-a declarat fericit si a cerut arborarea steagului Stat Islamic in camera sa de spital. A ucis opt persoane, a ranit grav alte 12. Ar trebui sa primeasca pedeapsa cu moartea!", a transmis Trump, prin intermediul contului de Twitter. Uzbecul Sayfullo Saipov, in varsta…

- Președintele american Donald Trump a criticat, pe contul sau de Twitter, sistemul Loteria Vizelor practicat de SUA. Trump considera ca programul, susținut de adversarii sai democrați, este cauza atentatului de la New York soldat cu opt morți.

- ''Teroriștii au venit in țara noastra prin așa-numitul 'Program al Loteriei Vizei Diversitații', o frumusețe a lui Chuck Schumer'', liderul democraților din Senat, a scris Trump pe Twitter. ''Vreau un sistem pe baza de merit'', a punctat el mai departe. ''Luptam din greu pentru o imigrație bazata…

- Donald Trump, presedintele SUA, a scris, miercuri, pe Twitter ca individul care a comis atacul de marti din New York a ajuns pe teritoriul Statelor Unite prin intermediul programului ”loteria vizelor”, adaugand ca vrea sa elimine acest program, relateaza The Associated Press. ”Teroristul…

- Ziarul a calculat care sunt sumele de bani care au fost primite zilnic de Bill Gates, Elton John, David Beckham, Adele Regina Elisabeta a II-a, Printul William, Ed Sheeran sau Jennifer Lawrence, dar si cum isi cheltuie acestea banii. Bill Gates a primit 9,3 milioane de dolari pe zi in 2016.…

- Ardelean get-beget, Aurel Tamaș, unul dintre cei mai iubiți artiști romani, nu uita locurile și obiceiurile de la sat, unde s-a nascut in urma cu 56 de ani. Cantarețul clujean nu se da in laturi cand e vorba de munca, mai ales una placuta, și a facut palinca sa de prune. ”Fierbem prunele la cazanul…

- Apelul lui Carles Puigdemont, șeful destituit al guvernului catalan, pentru o "opoziție democratica" impotriva tutelei directe a Madridului constituie un semn al totalei sale iresponsabilitați, a notat partidul aflat la putere in Spania, Partidul Poporului, pe pagina sa de Twitter, informeaza…

- Deși au sisteme de securitate costisitoare, casele celebritaților de la Hollywood cad des prada hoților. Așa s-a intamplat, din pacate, și cu reședința artistei Mariah Carey din Los Angeles. Casa artistei a fost pradata de hoți Potrivit TMZ, casa artistei din Los Angeles a fost pradata de hoți in timp…

- Lana del Rey anunța primele date ale concertelor din turneul european, așa cum le-a promis fanilor in urma cu cateva zile. Pe contul ei de Twitter, Lana del Rey anunța ca dupa terminarea turneului american de promovare al noului album Lust for Life, concertele vor continua in Australia și Europa. Deocamdata,…

- Bilanțul incendiilor de vegetație din California a ajuns luni la 41 de morți, iar sute de persoane sunt date disparute. Pompierii au început sa câștige teren în lupta cu flacarile dupa ce intensitatea vântului a scazut și s-au intensificat cautarile victimelor printre…