Steven Mnuchin, secretarul de Trezorerie al SUA: Asteptam renegocierea NAFTA sau SUA vor iesi din acest acord

- Secretarul de stat american Rex Tillerson va participa la o reuniune internationala a ministilor de externe care va avea loc in Canada saptamana viitoare pentru a discuta eforturile diplomatice din Peninsula Coreea, a anuntat joi Departamentul de Stat, relateaza Reuters. Canada gazduieste de luni…

- Canada a reclamat Statele Unite ale Americii la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) intr-un litigiu care, potrivit Administratiei Donald Trump, va aduce beneficii doar pentru China, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Informatiile privind aceasta vanzare survin in conditiile in care Phenianul si Seulul intreprind primele lor negocieri dupa mai mult de doi ani, menite sa duca la solutionarea crizei provocate de programul nuclear nord-coreean. Acordul privind vanzarea de rachete are loc la un an dupa ce Coreea de…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii acesteia, inclusiv Rusia, mentin la acelasi nivel limitele de aprovizionare in 2018. Indicele international Brent a crescut cu 9 centi, pana la 67,87 dolari/baril, iar inainte atinsese pragul de 68,29 dolari, cel mai ridicat din luna mai…

- Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, Ambasada Romaniei in Republica Portugheza, Institutul Cultural Roman de la Lisabona și Muzeul Național de Arheologie organizeaza recitalul „Dor de Eminescu“, in interpretarea actorului Ion Caramitru și a clarinetistului Aurelian-Octav Popa. Evenimentul va avea loc…

- Directorul Agentiei Nationale de Securitate (NSA) din Statele Unite, Mike Rogers, a anuntat ca se pregateste sa se pensioneze in aceasta primavara si a declarat ca se asteapta ca un succesor sa fie nominalizat si abrobat de Senatul SUA in aceasta luna, potrivit Reuters care citeaza un raport.

- Scurt punctaj pentru 2018. Spre un „point of no return”? La urma urmei, 2017 nici nu a fost atat de rau pe cat ar fi putut sa fie, deși tensiunile mai vechi sau mai noi au inceput sa se acumuleze vizibil și sa anunțe apropierea unor schimbari structurale majore, de magnitudinea unor cutremure, in sistemul…

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a declarat, luni, ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, din moment ce armele nucleare nord-coreene pot atinge intreg teritoriul SUA, relateaza agentiile Reuters si Yonhap.

- De la cel mai mare producator al lumii, China devine cea mai mare putere de consum a lumii, potrivit Bloomberg. Modelul de crestere economica adoptat pana acum de China era bazat pe investitii si pe export, insa in ultimii ani natura consumului a fost intr-o continua schimbare. Din ce in…

- Al optulea episod din saga "Star War", regizat de Rian Johnson, a ramas in fruntea box office-ului nord-american pentru al doilea weekend, inclusiv in ziua de Craciun, acumuland incasari totale de 395,6 milioane de dolari, potrivit AFP.Dupa ce a avut incasari de 220 de milioane de dolari in…

- Statele Unite ale Americii au anuntat marti sanctiuni in privinta a doi oficiali nord-coreeni, pentru rolul acestora in dezvoltarea rachetelor balistice, cel mai recent pas intr-o campanie menita sa preseze Phenianul sa renunte la programele sale nuclear si balistic, transmite Reuters, scrie agerpres.ro. …

- "Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul international pentru cauza lor dreapta. Ne vom continua eforturile la ONU si la alte forumuri internationale pentru a pune capat ocupatiei (israeliene) si pentru a crea un stat palestinian cu capitala Ierusalimul de Est",…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, un raport privind progresele inregistrate in sensul asigurarii unei reciprocitati depline in materie de vize cu Canada si Statele Unite, in care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, document care contine si evaluarea eficientei mecanismului de reciprocitate,…

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a declarat joi ca Phenianul nu are legatura cu niciun atac cibernetic, acesta fiind primul raspuns al Coreei de Nord dupa ce Statele Unite au acuzat-o public pentru un atac cibernetic la scara mondiala, informeaza Reuters. …

- Facebook si Microsoft au impiedicat, saptamana trecuta, mai multe atacuri cibernetice, informeaza un oficial al Casei Albe, dupa ce Statele Unite a acuzat public Phenianul pentru atac informatic din luna mai care a blocat activitatea unor spitale, banci si al unor companii, transmite Reuters.

- Cercetatorii de la Arhiva Naționala de Securitate din cadrul Universitații George Washington, specializata in obținerea informațiilor cheie declasificate din partea guvernului, au pus la punct 30 de documente cruciale care arata in mod clar ca oficialitati occidentale de rang inalt i-ar fi promis…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat vineri ca rachetele balistice intercontinentale testate de Coreea de Nord nu reprezinta momentan o amenintare pentru Statele Unite, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin spune ca Rusia va acorda atentia necesara dezvoltarii armatei si a marinei, insa nu va intra intr-o cursa a inarmarii cu Statele Unite, conform Reuters, transmite News.ro . De asemenea, Putin a adaugat, vorbind in cadrul unei conferinte de presa de sfarsit de an, ca Rusia…

- Ministrii de Finante din primele cinci economii ale Europei au trimis o scrisoare secretarului american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, in care cer administratiei sa isi regandeasca propunerile de reformare a fiscalitatii, care in opinia europenilor ar putea viola tratatele privind dubla impozitare…

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE si Canada este singura optiune realista dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- "In timp ce recunoastem ca veti saluta in mod public aceasta stire, va cerem sa va temperati raspunsul oficial. Ne asteptam sa intampinam rezistenta la aceasta veste in Orientul Mijlociu si in intreaga lume. Inca mai analizam impactul pe care aceasta decizie il va avea asupra institutiilor americane…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți, la Bruxelles, ca Statele Unite raman angajate fața de Europa, oferind o declarație publica de sprijin pentru aliații europeni ingrijorați de politica externa a Washingtonului in mandatul președintelui Donald Trump, transmite Reuters. …

- Alianta formata din Statele Unite ale Americii, Mexic si Canada va candida pentru organizarea Campionatului Mondial de Fotbal din 2026, unica lor rivala la gazduirea turneului final fiind Maroc, informeaza site-ul oficial al FIFA. Potrivit sursei citate, cele doua parti si-au depus candidatura la timp,…

- Scrisoarea de oferta si acceptare pentru achizitia sistemelor de rachete Patriot a fost semnata, miercuri, la sediul MApN, in prezenta ministrului Apararii, Mihai Fifor, si a ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, mentioneaza MApN intr-un comunicat remis MEDIAFAX. „Miercuri, 29 noiembrie,…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat ca "guvernul nu va accepta niciodata comportamentul provocator continuu al Coreei de Nord", cerandu-le tuturor statelor sa puna in aplicare cu strictete sanctiunile impotriva Phenianului. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, a precizat ca toate…

- La randul sau, șeful Pentagonului, Jim Mattis, a afirmat ca acest tir a ajuns la cea mai inalta altitudine dintre toate tirurile efectuate de Phenian și ca reprezinta "o amenințare peste tot in lume". Ministrul, care se afla alaturi de președinte la Casa Alba, a mai informat ca militarii sud-coreeni…

- Secretarul american de stat, Rex Tillerson, a vorbit marti seara despre importanta respectarii statului de drept si a valorilor democratice. Discursul sustinut la Washington a fost despre cooperarea dintre Statele Unite si Europa, in fata provocarilor si amenintarilor actuale.

- Departamentul de Stat al SUA a starnit o adevarata furtuna pe plan politic, dupa ce a transmis un mesaj tranșant catre Parlamentul Romaniei, caruia ii cere sa „respinga propunerile legislative care slabesc statul de drept si lupta anticoruptie”. Mesajul a fost transmis de purtatorul de cuvant al Departamentului…

- Bitdefender, cel mai mare producator autohton de software, va produce în fabrica grupului german Zollner din Satu Mare o noua versiune a produsului Bitdefender BOX, destinat securitații dispozitivelor smart din locuințe. Versiunea a doua a Bitdefender BOX, dezvoltata integral de echipa…

- Mexic a propus ca acordul comercial NAFTA sa permita o revizuire structurata a acordului la fiecare cinci ani, in loc ca acesta sa fie automat reziliat daca nu este negociat, asa cum au cerut Statele Unite, potrivit declaratiilor oferite marti de trei oficiali mexicani, citati de Reuters.

- "Salut si sustin (decizia SUA) intrucat creste presiunea asupra Coreei de Nord", a declarat premierul nipon Shinzo Abe, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Ministerului de Externe de la Seul a transmis ca se asteapta ca masura sa contribuie la denuclearizarea pe cale pasnica a…

- Intr-un interviu pentru Reuters, vice-secretarul de stat al SUA pentru afaceri africane, Donald Yamamoto, a respins ideea ca Mugabe, care conduce statul Zimbabwe de 37 de ani, sa pastreze un rol tranzitoriu sau ceremonial. "Este tranzitia catre o noua era pentru Zimbabwe, asta este ceea…

- Producatorii europeni vor avea anul viitor un buget de 179 de milioane de euro pentru a promova produsele agricole in interiorul si in exteriorul UE, dar si pentru a continua sa gaseasca noi piete, se arata intr-un comunicat publicat recent de Comisia Europeana.Bugetul adoptat de Comisia Europeana va…

- Secretarul american al comertului, Wilbur Ross, a declarat marti ca este de parere ca negocierile NAFTA vor produce "un fel de" acord pentru presedintele Donald Trump in ceea ce priveste o evaluare, dar a repetat avertismentele sale conform carora SUA se vor indeparta de pactul comercial daca problemele…

- Piata internationala de canabis va atinge 31,4 miliarde de dolari pana in 2021, potrivit noului raport realizat de Brightfield Group, o firma de cercetare a pietei de canabis, arata Forbes. In prezent piata este estimata la valoare de 7,7 miliarde de dolari, si se estimeaza ca piata va creste…

- Gheorghe Gheorghiu il leaga o prietenie admirabila cu cea care i-a fost soție, dar și cu actualul soț al mamei copilului sau. Artistul ce a lansat nepieritorul succes ”Unde dragoste nu e, nimic nu e”, una dintre cele mai ascultate melodii romanești din ultimii 30 de ani, nu scapa nici o ocazie sa-și…

- In cadrul turneului sau in Asia, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Contrar unui anunt facut joi de consilierul pe probleme politice…

- Grupul auto BMW a anuntat, vineri, chemarea în service a aproximativ un milion de vehicule vândute în America de Nord, iar masuri similare ar putea fi adoptate în alte tari. Una dintre masuri vizeaza 670.000 de vehicule BMW seria 3 fabricate în perioada 2006-2011,…

- Secretarul american al Apararii, James Mattis, a declarat, sambata, ca amenintarea unui atac cu rachete nucleare din partea Coreei de Nord a crescut, insa orice ofensiva care ar viza Statele Unite sau aliatii sai va fi contracarata cu „o reactie militara masiva“, relateaza AP.

- Centrul Impotriva Finanțarii Terorismului (TFTC), inființat de Statele Unite și de Arabia Saudita, a anunțat miercuri primele sancțiuni impotriva unor lideri ai Statului Islamic și ai Al-Qaida din Yemen, informeaza AFP. Masurile vor fi aplicate de SUA și de șase țari din zona Golfului. Secretarul…

- Odata cu declanșarea scandalului privind numirea unui personaj cunoscut pentru ca a distrus economia statului Zimbabwe și comis numeroase incalcari ale drepturilor omului in cei 37 de ani pe care i-a petrecut ca premier sau președinte, OMS a revenit asupra deciziei și i-a retras distincția."In cursul…

- Compania Daimler cheama la fabrica peste un milion de masini si utilaje sportive Mercedes-Benz din cauza unei posibile probleme la implementarea airbagurilor, potrivit Reuters. Printre autovehiculele retrase se numara 495,000 in Statele Unite, 400,000 in Marea Britanie, 76,000 in Canada…

- Canada, Statele Unite și Mexicul au anunțat marți seara ca discuțiile privind renegocierea Acordului Nord-American de Comerț Liber (NAFTA) vor continua in 2018, transmite AFP. "Vor fi programate runde de negocieri în primul trimestru al anului 2018", a declarat reprezentantul…

- Grupul auto german Daimler a rechemat luni la service peste un milion de autoturisme și SUV-uri Mercedes-Benz vandute la nivel global, pentru soluționarea unei posibile probleme provocate de umflarea accidentala a airbag-urilor, informeaza Reuters. Acțiunea vizeaza 495.000 de vehicule…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind impunerea de interdicții Coreii de Nord în conformitate cu prevederile unei rezoluții adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, relateaza Reuters. Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele cu…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a indemnat sambata Fondul Monetar International (FMI) sa dea dovada de o "disciplina bugetara exemplara" si sa faca "alegeri dificile" pentru a reduce salariile conducerii si angajatilor sai, relateaza AFP.

- Mexicul, care renegociaza in prezent Acordului Nord-American de Comerț Liber (NAFTA) cu Statele Unite și Canada, se așteapta la un tratat benefic pentru cele trei parți, a afirmat sambata guvernatorul bancii centrale a Mexicului, Agustin Carstens, relateaza AFP. "Mexicul este pe punctul…