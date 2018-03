Stiri pe aceeasi tema

- China a avertizat Statele Unite ca isi va apara interesele in domeniul comertului, dupa ce Donald Trump a anuntat tarifele pentru importuri de bunuri chinezesti, comentariile venind dintr-un apel telefonic intre vicepremierul Chinei Liu He si secretarul Trezoreriei SUA Steven Mnuchin, potrivit BBC.…

- Presedintele american Donald Trump a semnat joi un memorandum care prevede impunerea unor tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, dar acesta va fi aplicat numai dupa o perioada de consultari, eliminand astfel pericolul declansarii unui razboi comercial imediat, transmite Reuters.

- Informatia pe care v-am dat-o ieri s-a confirmat: americanii dau inapoi si abandoneaza frontul european al unui potential razboi comercial, perspectiva anuntata belicos de Donald Trump, care anunta pe 8 martie o suprataxare a importurilor americane de otel si aluminiu din tarile UE in scopul protejarii…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit pe neoconservatorul John Bolton, analist la Fox News, in postul foarte influent de consilier pe probleme de securitate nationala la Casa Alba, relateaza AFP, preluata de...

- Presedintele SUA, Donald Trump, a ordonat, joi, impunerea de taxe vamale suplimentare in valoare de 50 de miliarde de dolari la importurile de produse din China si limitarea investitiilor chineze in Statele Unite.

- Stare de soc la News York. Criza imensa pe Wall Street. Din cauza posibilului razboi comercial al SUA cu China, bursa a luat-o razna. Bursa de la New York a suferit o corecție severa in sesiunea de joi de aproximativ 3% pe fondul ingrijorarilor legate de un razboi comercial cu China. Donald Trump…

- O prima categorie de 120 de produse (fructe proaspete, vinuri, tevi de oțel), care corespunde unor importuri in valoare de aproape un miliard de dolari, ar putea fi impozitate la 15%. Mai mult decat atat, un grup de opt produse, inclusiv carnea de porc sau aluminiul reciclat, ar face obiectul unui…

- China a cerut SUA "sa se retraga de pe marginea prapastiei", in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul "va lupta pana la sfarsit" in orice razboi comercial cu Statele Unite, dupa ce presedintele Donald Trump a semnat, joi, un decret prezidential privind introducerea de tarife…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va semna joi un decret prezidential privind introducerea de tarife vamale care vor viza importuri venite din China in valoare de 50 de miliarde de dolari, tara pe care Washingtonul o acuza de furt de proprietate intelectuala, a anuntat joi un responsabil de la Casa…

- Donald Trump urmeaza sa anunțe sancțiuni economice pentru China, dupa ce a a stabilit ca țara incurajeaza furtul și transferul proprietaților intelectuale de la companiile din SUA, scrie BBC News. Casa Alba a spus ca acțiunile vin dupa ani de discuții pe aceasta tema, dar nu au fost observate schimbari.…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a anuntat ca Departamentul a pregatit o serie de restrictii pentru investitiile chineze in Statele Unite. Mai mult, presedintele Donald Trump va decide actiunile care vor fi luate pentru a combate politicile comerciale ale Beijingului.

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a anuntat miercuri ca Departamentul a pregatit restrictii pentru investitiile chineze in Statele Unite, iar presedintele Donald Trump va decide actiunile care vor fi luate pentru a combate politicile comerciale ale Beijingului, relateaza Reuters.

- Statele Unite nu cauta un razboi comercial prin impunerea tarifelor la importurile de otel si aluminiu, dar nu se tem de unul, a afirmat, marti, secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, dupa reuniunea ministrilor de Finante si a presedintilor bancilor centrale din G20, care a avut loc in…

- Premierul chinez Li Keqiang a avertizat ca nu va exista niciun castigator intr-un razboi comercial intre China si SUA si si-a exprimat speranta ca ambele parti vor ramane "calme". Relatiile stabile...

- Presedintele american Donald Trump a adancit diviziunile existente in relatiile cu China inainte de reuniunea G20 din Agentina, tensionate deja de tarifele impuse de SUA pentru otel si aluminiu, prin retragerea Statelor Unite de la discutii economice cu Beijingul care dateaza de 10 ani, transmite…

- China si-a prezentat noul guvern, un proces care are loc din cinci in cinci ani si care se inscrie anul acesta intr-o anumita continuitate, prin mentinerea in post a premierului Li Keqiang, relateaza AFP.

- Statele Unite au adoptat noi sanctiuni impotriva Rusiei. Departamentul american al Trezoreriei a anuntat joi introducerea a cinci entitati si a 19 indivizi pe lista sanctiunilor.Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei, a denuntat o serie de atacuri cibernetice "periculoase" lansate…

- Mike Pompeo, directorul CIA, a aparat decizia lui Donald Trump de a se intalni cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, spunand ca presedintele intelege riscurile. Trump "nu face acest lucru pentru teatru, se duce acolo sa rezolve o problema", a declarat seful agentiei de spionaj pentru Fox News.…

- Ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, si ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, au avertizat duminica in privinta faptului ca politica administratiei Donald Trump de a impune taxe suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu pune in pericol economia globala, ...

- Cu trei zile înaintea alegerilor speciale pentru Congres, presedintele SUA, Donald Trump, a tinut un discurs în Pitssburgh pentru a-l sustine pe Rick Saccone, candidatul republican. Înainte de asta, Trump a dezvaluit sloganul pentru campania prezidentiala din 2020…

- Presedintele american Donald Trump a recurs sambata la mediul sau favorit, Twitter, pentru a se referi la discutia telefonica pe care a avut-o cu omologul sau chinez Xi Jinping avand ca subiect Coreea de Nord, relateaza Reuters. "Presedintele chinez XI JINPING si cu mine am vorbit pe indelete…

- Comisia Europeana ii ofera liderului de la Casa Alba si un ragaz de 90 de zile, timp in care spera sa ia decizia de a exclude de pe lista exportatorilor supraimpozitati Uniunea Europeana. Pozitia blocului comunitar este intarita de Angela Merkel care spune ca decizia lui Donald Trump nu este in interesul…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorând avertismentele repetate ale mai multor aliati, în frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite

- UE îsi doreste sa evite escaladarea unui razboi comercial cu SUA, însa este pregatita sa riposteze si sa adopte contramasuri, în cazul în care SUA implementeaza planurile tarifare anuntate de Donald Trump, a afirmat, joi,

- Dupa ce presedintele SUA, Donald Trump a anuntat, saptamana trecuta ca va introduce taxe vamale de 25%, pentru importurile de otel si taxe de 10% pentru cele de aluminiu, Comisia Europeana raspunde cu aceeasi moneda.

- Premierul britanic Thersa May l-a indemnat pe presedintele american Donald Trump, duminica, sa nu porneasca un razboi comercial, exprimandu-si ingrijorarile privind decizia de a impune tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu, relataza site-ul cotidianului The Independent.

- SUA va taxa, de saptamna aceasta, importurile de otel si aluminiu cu 25%, respectiv 10%, o decizie luata de catre presedintele Donald Trump dupa mai bine de 24 de ore in care consilerii sai au incercat fara succes sa il convinga impotriva adoptarii acesteia. Hotararea a cauzat reactii dure din UE,…

- Europa a elaborat o lista de produse fabricate in SUA, de la bourbon la motociclete Harley Davidson si blugi marca Levis, la care se vor aplica tarife de import, daca presedintele Donald Trump va urmari pana la capat planul de a impune saptamana viitoare taxe de 25% la importurile de otel si de 10%…

- Roberto Azevedo, directorul general al Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), si-a exprimat ingrijorarea fata de planul presedintelui SUA, Donald Trump, de a impune tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va impune taxe vamale mari pentru importurile de otel si aluminiu in Statele Unite, cu riscul de a provoca un razboi comercial cu principalii sai parteneri comerciali si in primul rand cu China, scrie AFP.

- Dow Jones si-a accelerat joi pierderile, bursele temandu-se ca anuntul unor taxe puternice impuse de Statele Unite pentru importurile de otel si aluminiu vor angaja un razboi comercial cu China, scrie AFP.

- Ramona prezinta la ”Prietenii de la 11” cele mai inedite știri ale zilei. Dintre toate se remarca știrea in care se vorbește despre oamenii de știința din China care au reușit sa cloneze doua maimuțe.

- Anunt teribil al americanilor. Un important amiral anunta un posibil razboi intre SUA si China. Amiralul nominalizat pentru preluarea postului de ambasador in Australia, Harry Harris, a declarat in fața Congresului american ca SUA trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea unui razboi cu China.Citește…

- Pe masura ce noul guvern geman prinde contur, companiile germane lanseaza avertismente care dau fiori: ar putea incepe un razboi comercial mondial, iar de vina sunt americanii. Unii spun ca administratia presedintelui Donald Trump a lansat deja un razboi valutar prin deprecierea dolarului.…

- "Impreuna, sa construim o America sigura, puternica si mandra", a lansat el in primul sau discurs despre "Starea Natiunii" urmarit in direct de zeci de milioane de telespectatori. Intr-un lung discurs sarac in detalii sau anunturi, liderul de la Casa Alba a adoptat un ton mai conciliant…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a sosit, joi, la Davos, unde elita economiei lumii se intreba daca liderul de la Casa Alba va vorbi, din nou, despre "America First", in contextul in care, secretarul sau al...

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba, presedintele…

- Decizia a fost luata la o zi dupa declarațiile dure facute de președintele Donald Trump. La o zi dupa ce președintele Donald Trump a criticat aspru pe Twitter Pakistanul pe motiv ca Islamabadul „minte” in privința teroriștilor, Pakistanul anunța ca renunța la dolarul american in schimburile comerciale…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon si-a pierdut nu doar slujba, ci si mintile, atunci cand a fost concediat, informeaza NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Dana Grecu, anunt CONTROVERSAT, in direct: 'De astazi sunt Dana…

- Un centru comercial din China, care anul trecut a devenit cunoscut pentru o statuie a unui cocos care semana cu Donald Trump, a repetat si anul acesta traditia, inaintea Anului Cainelui, cu o "opera" care-l reprezinta pe presedintele american in forma de patruped, informeaza AFP.

- Un centru comercial chinez, care s-a remarcat anul trecut cu o statuie a unui cocos care semana cu Donald Trump, a recidivat cu cateva saptamani inainte de Anul Cainelui cu o lucrare care prezinta un patruped in imaginea presedintelui american, relateaza AFP. Foarte comentata pe retelele…

- Cel mai vechi copac din curtea Casei Albe, o magnolie, sadita la mijlocul secolului 19 de presedintele Andrew Jackson, va fi taiata, a decis sotiei presedintelui SUA, Melania Trump, informeaza postul de televiziune Fox News. Operatiunea este programata pentru aceasta saptamana, in timp ce Donald Trump…

- Șeful Consiliului de Securitate al Rusiei spune ca zeci de mii de americani care locuiesc în Coreea de Sud ar muri în cazul în care ar izbucni un razboi cu Coreea de Nord. Nikolai Patrushev a mai spus ca artileria și lansatoarele de rachete ale Coreii de Nord sunt poziționate…