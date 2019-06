Steven Adler, fost toboșar la Guns N' Roses, s-a înjunghiat în stomac Surse din cadrul politiei au declarat pentru TMZ ca o persoana din locuinta artistului a sunat la serviciile de urgenta joi noaptea, la putin timp dupa ora locala 6:30, pentru a cere ajutorul in cazul unui barbat care s-a injunghiat. Cand au ajuns la fata locului, politistii si paramedicii au descoperit ca persoana ranita era Steven Adler (54 de ani), care se injunghiase in stomac. Potrivit TMZ, muzicianul a fost transportat la spital, rana acestuia nefiind una care i-ar putea pune viata in pericol. Nu exista suspiciuni ca in acest incident ar fi fost implicata vreo alta persoana,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

