Steve Irwin, emisiune. Familia naturalistului, un nou proiect Familia regretatului naturalist si prezentator TV australian Steve Irwin, supranumit 'Vanatorul de crocodili', va lansa o emisiune de televiziune ce va fi dedicata activitatilor de conservare a naturii si de protejare a animalelor salbatice, informeaza Reuters. Noua emisiune, intitulata 'Crikey! It's the Irwins', ii va prezenta pe Terri - vaduva lui Steve Irwin - si pe cei doi copii ai cuplului, Bindi si Robert, in timp ce au grija de animalele care traiesc la Australia Zoo din Queensland, dar si in timp ce se aventureaza intr-o serie de expeditii in natura. Vom pasi pe urmele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

