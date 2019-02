Steve Hanke: Un Consiliu Monetar ca n Bulgaria poate salva Venezuela

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a anuntat luni ca preia controlul activelor Venezuelei in strainatate pentru a evita ca presedintele ales, Nicolas Maduro, sa le delapideze in cazul in care va parasi puterea, relateaza AFP."Incepand de acum, incepem preluarea treptata…

- Dupa ce Franta, Spania, Germania si Marea Britanie s-au declarat pregatite sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept presedinte al Venezuelei, in termen de opt zile, in cazul in care nu se convoaca alegeri pana atunci. Venezuela a respins ultimatumul europenilor, a declarat seful unei diplomatii…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a denuntat vineri "politica destructiva" a Statelor Unite asupra Venezuelei, in contextul in care Washingtonul l-a recunoscut pe liderul opozitiei Juan Guaido ca presedinte interimar al Venezuelei, relateaza site-ul postului France 24.

- Nicolas Maduro nu are autoritatea pentru a rupe relatiile diplomatice ale Venezuelei cu Statele Unite, a afirmat miercuri Departamentul de Stat american, dupa ce liderul de la Caracas a acordat un termen de 72 de ore reprezentantilor diplomatici ai SUA sa paraseasca tara, informeaza

- Caracas, 13 ian /Agerpres/ - Organizatia Natiunilor Unite a oferit vineri Venezuelei ajutoare in domeniile alimentar si medical, afectate de criza economica, informeaza AFP. Dupa o intalnire la Caracas cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro, coordonatorul ONU pentru Venezuela, Peter…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a afirmat miercuri ca SUA spera ca noul guvern de extrema dreapta din Brazilia va sustine demersul Washingtonului de rezolvare a crizei politice si economice din Venezuela, relateaza joi agentia de presa DPA. Potrivit purtatorului de cuvant al Departamentului…

- In cazul in care iesi totusi afara, nu uita ca trebuie sa te imbraci cat de gros este posibil, sa iti acoperi capul cu o caciula, nasul si gura cu un fular iar in picioare sa porti bocanci imblaniti pentru a evita pe cat posibil sa te uzi, asta in cazul in care te prinde viscolul, scrie secretele.com.…

- Aproximativ trei milioane de cetateni venezueleni au parasit tara in urma crizei politice si erconomice cu care se confrunta Venezuela, majoritatea incepand cu anul 2015, a anuntat Organizatia Natiunilor Unite, relateaza Reuters.