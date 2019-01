Steve Carell, protagonistul comediei 'The Office', si Greg Daniels isi vor uni fortele pentru a crea un nou seral intitulat 'Space Force', o parodie inspirata din decizia presedintelui Donald Trump de a crea o forta militara destinata operatiunilor in spatiu, relateaza joi EFE.



Platforma Netflix a precizat intr-un comunicat ca Steve Carell va juca rolul principal in aceasta productie cu un marcant ton comic. Actorul va fi totodata creator al formatului alaturi de Greg Daniels.



Actiunea se desfasoara in principal la locul de munca al celor responsabili de…