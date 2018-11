Stiri pe aceeasi tema

- StB a strans informatii cu caracter privat despre Trump, despre copiii sai, bolile de care sufera, calatoriile efectuate de cuplu, ambitiile politice ale milionarului american, dar si despre cercurile politice inalte de la Washington la care avea acces acesta, a consemnat revista ceha Respekt. Publicatia…

- Presedintele Trump a decis retragerea tarii sale din inca un acord international de importanta strategica, un semnal ce va avea un impact teribil deoarece, cu siguranta, urmeaza dezechilibrarea imediata a formulei de echilibru si supraveghere reciproca a arsenalelor SUA si Rusiei.

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri la New York, in marja Adunarii Generale a ONU, ca este deschis sa se intalneasca cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro daca acest lucru ar ajuta poporul Venezuelei, insa a avertizat ca 'toate optiunile sunt pe masa', chiar si 'cele mai dure',…

- Presedintele american Donald Trump a lansat marti, de la tribuna Natiunilor Unite, un apel catre comunitatea internationala pentru a 'izola regimul iranian', denuntand 'dictatura corupta' aflata la putere la Teheran, transmit AFP si Reuters. ''Noi nu putem permite principalului…

- Casa Alba a reafirmat luni ca nu urmareste "o schimbare de regim" in Iran, aparandu-si totusi sanctiunile si politica sa de "presiune maxima" fata de Teheran, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Cum am spus de mai multe ori, o schimbare de regim in Iran nu face parte din politica administratiei",…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni la New York ca cel de-al doilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc 'destul de rapid', relateaza AFP. 'Am sentimentul ca vom avea un al doilea summit destul de rapid', a declarat Trump in marja Adunarii Generale a…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, saluta scrisoarea lui Rudolph Giuliani trimisa oficialilor romani, spunand intr-o postare pe Facebook ca eforturile sale de a aduce la cunoștința lui Donald Trump situația reala din Romania `au avut sens și au fost incununate cu succes`.„L-am informat direct…

- Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal si fost primar al New York, a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis si altor oficiali români în care cere verificarea protocoalelor PG-SRI si stoparea presiunile asupra judecatorilor.