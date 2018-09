Stiri pe aceeasi tema

- ​Matteo Salvini, liderul extremei drepte italiene, devenit ministru de Interne și om forte al Guvernului, l-a primit vineri, la Roma, pe Steve Bannon, fost consilier al președintelui american Donald Trump, in vederea unei colaborari pentru a face din mișcarea acestuia "primul partid parlamentar european"…

- Matteo Salvini, ministrul de Interne al Italiei, s-a intalnit cu fostul strateg sef al administratiei lui Donald Trump, Steve Bannon si a cazut de acord sa se alature gruparii sale anti-sistem, denumita „Miscarea”, scrie The Guardian.Citește și: VIDEO - Viorica Dancila o COMITE din nou: GAFA…

- Alexander Gauland, unul dintre liderii partidului german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), s-a declarat sceptic in privinta propunerilor formulate de strategul politic american Steve Bannon in vederea propagarii miscarilor populiste si de extrema dreapta in Europa, informeaza…

- Cand noul președinte al Statelor Unite ale Americii a anunțat interdicțiile de calatorie pentru cetațenii mai multor țari musulmane, toata lumea a crezut ca Donald Trump se grabește sa-și duca la indeplinire o controversata promisiune electorala. Abia mai tarziu au aparut elemente care arata ca Trump…

- Guvernul mexican a cerut marti Statelor Unite sa intareasca frontiera lor comuna pentru a opri fluxul ilegal de arme care intra in tara, ca raspuns pentru Donald Trump, care criticase criminalitatea crescanda din tara vecina din America Latina, potrivit Le Vif, citat de Rador.

- O initiativa populara promovata pe internet intentioneaza sa redeseneze frontierele provinciei turcesti Batman, astfel incat sa aiba aceeasi forma cu cea a logotipului celebrului supererou din benzile desenate, potrivit ziarului Hurriyet Daily News citat luni de EFE. 'Batman are nevoie de…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a salutat vineri ideea lui Steve Bannon, fostul strateg al lui Donald Trump, de a crea un nou grup anti-UE, 'Miscarea' ('The Movement'), spunand ca era timpul ca cineva din SUA sa vina in Europa pentru a raspandi gandirea conservatoare…

- Donald Trump a parasit acum o saptamana țara cu destinația Europa și cu o reputație intarita de o nominalizare solida pentru Curtea Suprema. S-a reintors luni cu reputația știrbita, dupa o saptamana tumultuoasa in care s-a complacut in ceea ce am putea numi Doctrina „Trump Mai Intai”. Dl Trump a marșaluit…