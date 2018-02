Stiri pe aceeasi tema

- Bannon s-a intalnit cu Robert Mueller, procurorul special care conduce ancheta, pe parcursul a doua zile saptamana aceasta. Inainte sa devina oficial la Casa Alba, Bannon a fost seful campaniei lui Trump, dar si-a dat demisia in august 2017 in urma unor tensiuni cu alti consilieri. Robert Mueller conduce…

- Republicanii din Comisia pentru servicii secrete a Camerei Reprezentanților au dat publicitații un raport declasifi cat de Donald Trump - in ciuda eforturilor facute de democrați, FBI și Departamentul Justiției, care spun ca decizia ar afecta securitatea naționala

- Procurorul special Robert Mueller il va interoga pe Mark Corallo, fostul purtator de cuvant al echipei juridice a lui Donald Trump, cu privire la posibilele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a informat o sursa din cadrul anchetei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- "Impreuna, sa construim o America sigura, puternica si mandra", a lansat el in primul sau discurs despre "Starea Natiunii" urmarit in direct de zeci de milioane de telespectatori. Intr-un lung discurs sarac in detalii sau anunturi, liderul de la Casa Alba a adoptat un ton mai conciliant…

- Peste 20 de angajati ai Casei Albe au fost interogati in ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila obstructonare a justitiei si o eventuala legatura a echipei lui Trump cu amestecul rus in alegerile prezidentiale, potrivit unui document care releva amploarea investigatiei,…

- Donald Trump este dispus sa fie audiat „sub juramant” de procurorul special Robert Mueller, in ancheta privind ingerința rusa la alegerile prezidențiale din Statele Unite. Acest dosar spinos a marcat primul an din mandatul liderului de la Casa Alba . „Sunt dispus sa o fac (…) Chiar as vrea sa fac asta”,…

- Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA) din SUA, a fost audiat de echipa procurorului special Robert Mueller care ancheteaza presupusele contacte ale consilierilor presedintelui Donald Trump cu Rusia, relateaza postul NBC News si cotidianul The New York Post.

- Ministrul justitiei al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat saptamana trecuta timp de cateva ore de echipa procurorului special Robert Mueller, in cadrul anchetei privind ingerinta Rusiei in campania prezidentiala americana din 2016 si posibila complicitate cu echipa lui Donald Trump, transmite Reuters,…

- In Statele Unite, Steve Bannon, fost consilier al presedintelui Donald Trump, a refuzat sa raspunda la numeroase intrebari ale parlamentarilor privind un eventual amestec rusesc, dupa audieri ce au durat șapte ore.

- Fostul strateg al Casei Albe, Steve Bannon, a ajuns la o intelegere cu echipa procurorului special Robert Mueller si va fi intervievat de aceasta, in loc sa compara in fata unui mare juriu pentru a depune marturie in ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza…

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a afirmat ca este „improbabil“ ca el sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller, care raspunde de ancheta legata de presupusele legaturi dintre echipa de campanie electorala a actualului lider al Casei Albe si Rusia, releva BBC.

- Steve Bannon, fost consilier prezidential pentru Strategii Politice, a demisionat, marti, din functia de director al publicatiei Breitbart News, in urma disputei cu Casa Alba, generata de aczatiile aduse la adresa presedintelui Donald Trump si a fiului acestuia, relateaza cotidianul The Guardian.

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, l-a dat in judecata pe procurorul special Robert Mueller. Manafort il acuza pe Mueller ca si-a depasit mandatul anchetand acuzatii care nu au legatura cu un presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie Radio…

- Întrevederea unor membri ai fostei echipe de campanie electorala a lui Donald Trump cu oficiali rusi a fost un "act de tradare", afirma Steve Bannon, fost consilier prezidential pentru Strategii Politice.

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP. Intr-un interviu pentru cotidianul newyorkez, Trump a declarat ca el…

- Unul dintre cei mai experimentați agenți ai Biroului Federal de Investigații (FBI, poliția federala) al SUA, Peter Strzok, suspectat ca a scris mesaje în care l-a criticat pe președintele Donald Trump, a fost exclus din ancheta sensibila privind ingerința Moscovei în alegerile prezidențiale…

- Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, este responsabilul "cu rang foarte inalt" din echipa de tranziție a fostului magnat american care i-a cerut ex-consilierului pe probleme de securitate naționala al SUA, Michael Flynn, sa contacteze Rusia in incercarea de a amana…

- Trump a facut aceste comentarii reporterilor, pe cand parasea Casa Alba. "Nicio complicitate", a raspuns Trump jurnaliștilor care l-au intrebat in legatura cu decizia fostului sau consilier de a pleda vinovat și de a coopera cu justiția. Ca parte a ințelegerii de vineri cu procuratura,…

- UPDATE Aceasta este prima recunoastere a vinovatiei din partea unuia dintre cei patru consilieri ai presedintelui Donald Trump acuzati pana acum in cadrul anchetei procurorului special Robert Mueller. Flynn coopereaza cu Guvernul in ancheta lui Mueller, a anuntat vineri un judecator federal. Flynn este…

- Jared Kushner, ginerele si consilierul pentru Afaceri politice al presedintelui SUA Donald Trump, a fost audiat de echipa procurorului special Robert Mueller, care investigheaza contactele cu Rusia, afirma surse judiciare americane. Jared Kushner a fost audiat in legatura cu activitatile lui Michael…

- Presedintele american, Donald Trump, le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, unor republicani din Senatul SUA sa renunte la ancheta Comisiei pentru serviciile de informatii din aceasta camera a Congresului cu privire la presupusa ingerinta a Rusiei in alegerile

- Președintele american Donald Trump le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, republicanilor de marca din Senatul SUA sa renunțe la ancheta Comisiei pentru serviciile de informații din aceasta camera a Congresului SUA pe tema presupusului amestec al Rusiei in alegerile prezidențiale…

- Procurorii care, sub conducerea lui Robert Mueller, ancheteaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016 l-au audiat in aceasta luna pe Jared Kushner, ginerele și consilierul președintelui SUA, Donald Trump, au informat miercuri seara mass media americane, citate…

- Echipa de avocati ai presedintelui SUA Donald Trump a fost anuntata de avocatii lui Michael Flynn, fostul conslier al liderului de la Casa Alba, ca nu mai pot discuta despre ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile din Statele Unite. Cotidianul The New York Times (NYT) transmite ca asta arata…