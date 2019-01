Sterilizări GRATUITE pentru patrupedele din Târgu-Jiu! Asociația PRO ANIMALS din Targu-Jiu anunța ca programul sterilizarilor pe anul 2019 a inceput și face un apel la toti cetațenii din Targu-Jiu care au caini sau pisici acasa, in jurul blocului sau in anumite zone sa ii aduca la sterilizat pentru a nu ii mai lasa sa se inmulțeasca. Dupa sterilizare, animalele vor trebui … Articolul Sterilizari GRATUITE pentru patrupedele din Targu-Jiu! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol: gorj-domino.ro

