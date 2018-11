Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) deruleaza in Bucuresti o campanie de sterilizare gratuita a cainilor si pisicilor fara pedigree. Urmeaza sa fie sterilizati, in cele 11 cabinete insc rise in program, circa 3.600 de caini si 3.600 de pisici....

- Procesul in care Romania este data in judecata pentru ca nu a luat masuri ca bucurestenii sa nu mai respire un aer toxic a inceput oficial, luni, cand Ministerul Mediului a primit de la Curtea de Justitie a UE o documentatie stufoasa de cateva sute de pagini cu motivele pentru care am ajuns in situatia…

- O ingrijitoare de animale din Paraguay a gasit solutia pentru cainii si pisicile cu fracturi la membre.Le confectioneaza manual scaune cu rotile, ajutandu-i astfel sa mearga fara sa schiopateze. Dispozitivele sunt confectionate din skateboarduri vechi.

- Confederația Operatorilor si Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) a anunțat joi, ca ii cere demisia ministrului Transporturilor, Lucian Șova, și ca membrii ei vor intrerupa transportul in țara, pentru o anumita perioada, din cauza unui proiect legislativ inițiat de ministerul de resort.…

- Primarul general al Caputalei, Gabriela Firea, a facut dezvaluuiri despre protestul din 10 august. "I-am mai reprosat doamnei ministru (Carmen Dan - n.red.) faptul ca nu a avut grija de oameni, nici de oamenii din Bucuresti sau din alte zone si care nu erau violenti si au avut de suferit,…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat propunerea primarului Gabriela Firea de a acorda un ajutor de 450 de lei, o data pe an, pentru achizitionarea de rechizite, elevilor bucuresteni cu varste cuprinsa intre 6 si 14 ani, daca venitul pe membru de familie este sub 1.900 de lei. Scopul…

- UPDATE: Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 36 de voturi „pentru", noua abtineri si un vot impotriva. Primaria Capitalei vrea sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui alt proiect de hotarare.…

- Primaria Capitalei îsi propune sa ofere 450 de lei copiilor din învatamântul primar si gimnazial pentru procurarea rechizitelor scolare. Ajutorul se ofera odata pe an elevilor cu venit pe membru de familie mai mic de 1.