Ștergerea datelor din Biroul de Credite este gratuită Creditele rambursate cu intarziere lasa urme pentru fiecare client. Biroul de credit a ajuns o sperietoare cunoscuta de toți cei care au un credit. Cine a avut restanțe mari pastreaza aceasta povara ani de zile, așa ca bancile nu se inghesuie sa-i crediteze. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

