Stiri pe aceeasi tema

- Stephen Hawking, care a implinit luni 76 de ani, a facut o paralela poetica intre depresie si gaurile negre in urma cu doi ani. Fizicianul i-a incurajat pe toti cei care se confrunta cu aceasta boala afirmand ca nu reprezinta „o inchisoare eterna“ si ca nu trebuie sa renunte, pentru ca intotdeauna exista…

- Stephen Hawking a transmis un mesaj incurajator persoanelor care sufera de depresie. Reputatul om de știința a comparat depresia cu o gaura neagra dar a precizat ca exista posibilitatea de a scapa chiar și de forța gravitaționala a acesteia. Intr-o conferința publica organizata de BBC, profesorul Stephen…

- Hawking a vorbit duminica, inainte de ziua lui de nastere, in cadrul conferintei „Reith Lecture", organizata la Royal Institute din Londra, in prezenta unui public format din 400 de persoane. „Mesajul acestei conferinte este ca gaurile negre nu sunt atat de negre cum sunt prezentate. Nu sunt inchisori…

- Theresa Rowley este o femeie, în vârsta de 104 ani, care a decis sa împartașeasca secretul longevitații sale. Femeia susține ca, în ceea ce o privește, cheia unei vieți îndelungate se datoreaza consumului zilnic bauturi carbogazoase. Femeia este din Michigan…

- Pavel Laurentiu Durleci, in varsta de 21 de ani, a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Surse judiciare au declarat, sambata, pentru News.ro ca barbatuls a fost adus din Penitenciarul Colibasi…

- Prima imagine focalizata a Sagittarius A*, gaura neagra din centrul galaxiei noastre, Calea Lactee, realizata de catre telescopul spatial in raze X NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope Array)Imagine: wikipedia.org Gaurile negre reprezinta un adevarat pericol pentru dezvoltarea si evolutia vietii…

- FECIOARA Perioada Sarbatorilor iti aduce si stres, dar si relaxare. Va fi un mix de sentimente, iar asta presupune multa stapanire de sine. Pe cat de mult te poate enerva partenerul tau de viata, pe atat iti va oferi si momente de neuitat. E posibil ca neintelegerile sa apara din cauza…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, scrie digi24.ro.

- Un sofer roman de TIR a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea si uciderea, anul trecut, a unei femei care facea jogging in sud-vestul Germaniei, relateaza The Associated Press.Austria cere extradarea acestuia cu scopul de a-l judeca in legatura…

- Andreea Raicu a recunoscut ca a suferit de depresie, dar aceasta a reusit sa treaca peste acea perioada din viata sa, s-a vindecat, iar astazi ii invata si pe ceilalti ce trebuie sa faca pentru a depasi astfel de momente din viata lor.

- Studentul care a ucis un coleg de camera si a ranit grav un altul, a fost condamnat la inchisoare pe viata. Decizia luata astazi de catre judecatorii de la Tribunalul Iasi nu este definitiva

- Pentru a te bucura din plin de sanatate este necesar sa ii oferi organismului tau o gama larga de vitamine, minerale cat și antioxidanți. Un aspect despre care s-a vorbit foarte puțin raportat la valoarea sa este faptul ca alimentele negre sunt cea mai buna sursa de antioxidanți, tocmai pentru…

- Alerta dupa Pata Rat. "Dezastrul ecologic de la Cluj se poate repeta" Partidul Verde filiala Suceava aduce in atenția Agenției de Mediu Suceava, Garzii de Mediu Suceava, Consiliului Județean Suceava faptul ca la Cluj, pe data de 28 noiembrie, digul de la depozitul de deșeuri Pata Rat s-a rupt, iar levigatul…

- Cercetatorii au descoperit cea mai indepartata gaura neaga supermasiva care este de aproape un miliard mai mare decat Soarele. De asemenea, nu este o gaura neagra obisnuita, ci un quasar care este inconjurat de un disc luminos de gaz si...

- Oamenii de știința au descoperit cea mai veche gaura neagra supermasiva descoperita vreodata, care ar avea de 800 de ori masa Soarelui nostru și s-ar fi format la 690 de milioane de ani dupa Big Bang. Gaura neagra se afla la peste 13 miliarde de ani...

- Un polițist a reacționat vehement fața de neregulile din sistem, postand pe Facebook un mesaj ce a devenit viral. Politistul Dan Georgescu, omul care adminstreaza pagina de Facebook ”Politistii au umor”, a postat un mesaj pe rețeaua de socializare in care iși exprima nemulțumirea fața de neregulile…

- 28 de militari turci au fost condamnati la inchisoare pe viata pentru ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia. Soldatii sunt acuzati de incalcarea Constitutiei.Intre timp, la un an de la puciul esuat din 16 iulie, epurarile in Turcia continua.

- Pentru cei 75 de veterani prezenți la ceremonie - militari in activitate, in rezerva și in retragere - avansarea in grad a reprezentat o noua dovada a recunoștinței Armatei Romaniei fața de modul in care și-au indeplinit misiunile acolo unde țara i-a trimis, se precizeaza intr-un comunicat remis…

- O cheama Cyntoia Brown si a fost condamnata la inchisoare pe viata. Motivul? La 16 ani, fata l-a ucis pe barbatul care o forța sa se prostitueze. Vedetele de peste Ocean lupta acum ca tanara sa fie eliberata. Cyntoia are 29 de ani, iar de 13 ani se afla dupa gratii. Tot ca intr-o inchisoare traia si…

- Actrița Marinela Chelaru și partenerul ei de viața sunt in competiție in ceea ce privește numarul de kilograme. Indragita actrița Marilena Chelaru a reușit sa slabeasca foarte mult intr-o perioada destul de scurta de timp și a dezvaluit, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, ce a determinat-o…

- Stela Popescu marturisea ca a avut un mare regret in viața, și anume ca nu a putut sa se bucure de tot ceea ce a agonisit o viața intreaga. A incantat publicul de toata varstele cu rolurile pe care le-a facut in filme, teatru și televiziune. A jucat in toate colțurile țarii și a bucurat sufletelor romanilor…

- Rihanna, Cara Delevingne si alte vedete s-au alaturat unei campanii virale in retelele sociale prin care sustinatorii acesteia cer eliberarea din inchisoare a unei tinere din Tennessee, dupa ce aceasta a fost condamnata pe viata in 2006.

- Adolescenta avea 15 ani atunci cand a comis crima care a socat o intreaga comunitate. Katie Rough, in varsta de sapte ani, a fost sufocata, iar apoi ucigasa a decapitat-o, intr-un parc din York, Marea Britanie, in luna ianuarie. Adolescenta, a carei indentitate nu a fost facuta publica, a folosit apoi…

- Ernest Edwards, un tambalist virtuoz din lumea manelelor, a lasat multa durere in urma lui, dupa ce a fost raspunde SIDA. Mesajele triste postate de prietenii si colegii de breasla au curs pe retelele de socializare, dar unul dintre ele s-a remarcat de departe.

- Atunci cand ne uitam la par, putem spune ca este un mod prin care ne definim și ne exprimam feminitatea, sensul propriu și modul prin care dorim sa ne afișam. Milly Smith a scris randuri foarte emoționante despre pierdea pe care o sufera, și anume parul sau roșcat, dar și despre lupta cu una dintre…

- Ratko Mladici, fostul sef al armatei sarbe bosniace, a fost gasit vinovat de genocid in timpul razboiului bosniac din anii 1990. El a fost condamnat la inchisoare pe viata, noteaza BBC. Cunoscut sub numele de "Macelarul din Bosnia", Ratko Mladici s-a confruntat cu 11 capete de acuzare,…

- Afectat de trei accidente vasculare cerebrale, cel supranumit ”calaul Balcanilor” este, la varsta de 74 de ani, ultimul acuzat important de TPI, infiintat in 1993 cu scopul de a judeca persoane suspectate de comiterea unor crime de razboi in timpul conflictelor din Balcani. Mladici a fost…

- Un preot de 40 de din satul Grindeni a fost gasit spanzurat, sambata dimineata, in gospodoria sa din localitate.IonelNeagu a lasat un bilet de adio de sase pagini, in care a explicat de ce si-a luat viata. Barbatul era devastat de faptul ca sotia l-a anuntat ca divorteaza. Preotul era tatal a doi copii.

- Semne ca ai putea suferi de depresie fara sa știi se pot ascunde in comportamentul tau și in stilul de viața. Depresia, a carei incidența crește in sezonul rece , a fost numita de psihologi boala secolului XXI, dupa ce numarul celor diagnosticați a depașit 125 de milioane in intreaga lume. In Romania,…

- In anii '70, fizicianul Stephen Hawking si-a imaginat o radiatie bizara care emana din granitele gaurilor negre, insemnand, printre altele, ca aceste obiecte nu sunt atat de intunecate pe cat se crede. Un nou studiu adauga un element esential...

- Mihai Bendeac sufera de depresie. Ce spune despre religie In ciuda aparitiilor sale comice de pe TV, Mihai Bendeac este cu totul altfel in viata particulara. Actorul se confrunta de cativa ani cu o depresie adanca pe care incearca sa o vindece. Pornind de la aceasta situatie, el a deschis din nou subiectul…

- In 1970, fizicianul Stephen Hawking, a spus ca exista o radiație stralucitoare la limitele gaurilor negre și ca nu sunt atat de intunecate pe cat se crede. Ideea lui Hawking nu a fost acceptata, pentru ca observațiile nu au putut fi confirmate. Acum, fizicienii sugereaza ca am putea ”prinde” gaurile…

- Un roman din 10 sufera de diabet zaharat, iar medicii au vești și mai ingrijoratoare. In anii urmatori, numarul bolnavilor va crește din cauza stilului de viața nesanatos și a sedentarismului. Mai ales ca lipsesc strategiile coerente de prevenție și informare.

- Cutiile negre ale aeronavei AN 26-100, preluate in urma accidentului aeronautic din 14 octombrie 2017 in care și-au pierdut viața patru moldoveni, vor fi expediate de catre autoritațile din Coasta de Fildeș la Kiev. In capitala Ucrainei cutiile negre vor fi descifrate pentru a se afla exact cauza prabușirii…

- Rusia a intentat un dosar penal pe numele liderului lumii interlope Oleg Pruteanu, alias Borman. El este acuzat ca a infiintat si condus o grupare criminala specializata in trafic de droguri.Moldoveanul risca de la 20 la 25 de ani de inchisoare sau chiar detentie pe viata.

- Este instructor de fitness si a reusit sa socheze o lume intreaga. Barbatul a fost condamnat pentru ca si-a ucis fiica adoptiva de 18 luni. Matthew Scully-Hicks, in varsta de 31 de ani, o avea pe micuta de 8 luni.

- Pentru Ana Mardare timpul s-a oprit in loc pentru aproape doua saptamani. Aflata in coma, artista in varsta de numai 30 de ani a zacut inconstienta pe un pat de spital. Boala a lovit-o din senin pe tanara cantareata. Pe 13 noiembrie 2016, iubitul ei a gasit-o prabusita pe podea in…

- Maria Constantin a marturisit ca viata tumultoasa de artist a ajutat-o sa depaseasca perioada de depresie, scrie spynews.ro. "Am avut momente in care imi doream sa schimb absolut tot. Momentele in care stateam cu capul pe perna si imi doream ca a doua zi sa nu mai fiu in viata mea", a declarat Maria…

- In fiecare an, pe 28 octombrie, e sarbatoare acasa la profesorul Iosif Rus din Gherla. S-a nascut in anul 1915, la Ghiolț, in comuna Taga. Viata l-a purtat prin locuri nebanuite. Dupa ce a terminat scoala de invatatori, unde a prins dragoste de vioara, a ajuns pe front, unde a scapat cu viata ca prin…

- Cantareața de muzica populara Maria Carneci a trecut prin incercari dureroase de-a lungul anilor. Maria Carneci, care și-a insurat fiul in urma cu trei ani , este una dintre cele mai cunoscute și apreciate interprete de muzica populara de la noi. Maria Carneci, al carei tata a incetat din viața in anul…

- Un extremist de dreapta, membru al unui grup care inca mai crede in epoca "Reichului" german al lui Adolf Hitler din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a fost condamnat luni la inchisoare pe viața pentru uciderea unui polițist anul trecut, a anunțat presa germana, informeaza Reuters. …

- BERBEC Lucrurile incep sa se imbunatateasca pentru tine pe plan sentimental in aceste zile. Vei fi suprinsa cat de bine iti merge, mai ales ca erai ferm convinsa ca tu si partenerul tau nu va aflati pe drumul cel bun. Nu astepta sa se intample ceva grav pentru a-ti da seama de sentimentele…

- „Am parcurs lista de investitii pentru acest an de la Aeroportul Arad, iar suma este una foarte ridicata: nu mai puțin de 2,9 milioane de lei, din bani de la CJA, in condițiile in care societatea are pierderi imense. Daca tinem cont ca am avut zboruri doar trei luni, iar in rest a fost liniste totala,…

- Viața lui Teodor Ionuț Zavioanu atarna de un fir de ața. La doar 13 ani, doctorii i-au pus un diagnostic crunt. Acum se afla cu mama sa intr-un spital din Turcia, dar suma de care au nevoie pentru a lupta pentru viața lui este de neimaginat pentru ei.

- Maria Constantin e bolnava. Mai exact, artista sufera de o afecțiune ce ii da de cap periodic, atunci cand afara este mai racoare. Este vorba despre o sinuzita care, din cauza unei raceli puternice, s-a mai agravat. Interpreta nu da importanța prea mare afecțiunii de care sufera, mai ales ca nu este…

- Managerul Școlii de fotbal a "Baciului" din Craiova, Paul Raducanu, recunoaște ca, in perioada cat Popescu a fost dupa gratii, "Regele" a finanțat aproape total activitatea Academiei. "Baciul" reașaza intregul proiect. Chiar la intrarea in Craiova dinspre București, pe o strada care coboara cateva sute…