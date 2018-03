Stephen Hawking, inmormantat langa Darwin si Newton

Stiri pe aceeasi tema

- Astrofizicianul britanic Stephen Hawking va fi inhumat in catedrala Westminster Abbey de la Londra, un omagiu rezervat celor mai mari personalitati, alaturi de un alt gigant al stiintei, Isaac Newton, a anuntat marti un purtator de cuvant al lacasului de cult, fara a furniza alte informatii, relateaza…

- Cenusa astrofizicianului Stephen Hawking va fi ingropata, anul acesta, la Westminster Abbey, unde sunt inhumate si ramasitele pamantesti ale savantilor britanici Isaac Newton si Charles Darwin, transmite AFP.

- Afacerea Skripal a picat prea la tanc pentru Vladimin Putin pentru a nu fi fost un ingredient al straniei campanii electorale pe care o desfasoara. Pentru a cata oara, am vazut oficiali rusi, incepand cu presedintele si sfarsind cu docilii membri ai Dumei de Stat, raspunzand acuzatiilor britanice cu…

- Premierul britanic Theresa May a acuzat ieri Rusia ca este ”vinovata” de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pe sol britanic si a anuntat ca represalii suspendarea contactelor bilaterale cu Moscova si expulzarea a 23 de diplomati rusi. ”Nu exista alta concluzie decat cea potrivit careia statul…

- Politia britanica a indentificat substanta utilizata in ”tentativa de omor” asupra fostului agent dublu Serghei Skripal si a fiicei sale, accelerand ancheta in acest caz demn de Razboiul Rece, care genereaza noi tensiuni intre Londra si Moscova. Skripal (66 de ani) si fiica sa, Iulia (33 de ani), victime…

- Conform orarului de zbor, avionul trebuia sa aterizeze pe Aeroportul Oradea in jurul orei 10:50, iar dupa 25 de minute, la 11:15, sa decoleze spre Germania. Avionul a ajuns la Oradea, insa nu a aterizat și și-a continuat zborul pana la Sofia, in Bulgaria. Momentan nu se cunosc…

- UE asteapta ca guvernul de la Londra sa prezinte o propunere privind viitoarele relatiile cu celelalte 27 de state membre, unul dintre cele mai sensibile aspecte fiind granita dintre Irlanda si Irlanda de Nord.Premierul britanic Theresa May, care isi va prezenta viziunea post-Brexit in…

- Guy Verhofstadt a spus, intr-un interviu pentru BBC, chiar ca o astfel de infrangere pentru actualul premier ar putea duce la noi alegeri in Regat, acolo unde varianta cea mai probabila ar fi formarea unui nou Guvern cu o pozitie diferita fata de Brexit.Intrebat ce crede ca se va intampla…

- Ținutele la Premiile BAFTA 2018. Participanții la Premiile BAFTA din acest an au fost incurajați sa poarte negru in sprijinul inițiativei ”Time’s Up”, care se opune harțuirii, asaltului și agresarii femeilor. Multe dintre celebritați care au participat la Gala BAFTA 2018, inclusiv Angelina Jolie și…

- Armata siriana si-a intarit duminica prezenta langa Ghouta de Est, pregatindu-se sa lanseze un asalt major asupra acestei enclave a insurgentilor situate langa Damasc, potrivit organizatiei Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra, informeaza AFP. "Intaririle…

- Kate Middleton nu s-a alaturat miscarii „Time's Up”, la gala premiilor BAFTA, care are loc duminica, la Londra, ducesa de Cambridge sosind la eveniment imbracata intr-o rochie verde semnata de Jenny Packham.Ducesa de Cambridge a sosit la gala insotita de printul William, care este presedintele…

- La Palatul Regal din Londra, zilele pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt numarate. Lista invitaților a fost facuta, locul ceremoniei religioase a fost stabilit, la fel și cel al recepției de dupa, așa ca mai sunt doar cateva detalii de pus la punct. In acest sens, Palatul Kensington a…

- Aeroportul London City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, a anuntat duminica inchiderea sa temporara ca urmare a descoperirii unei bombe datand din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP."O zona de excludere cu o raza de 214 metri a fost instaurata ca masura de precautie"…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta detalii interesante oferite de presa britanica in legatura cu procesul de extradare al lui Alexander Adamescu din Marea Britanie.Hotnews: Alexander Adamescu i-a angajat pe fostul sef MI6, serviciu de informatii britanic, si un fost…

- Barbatul care a intrat cu o camioneta in musulmani, in apropiere de Moscheea din Finsbury Park, la Londra, in iunie 2017, a ucis un barbat si a ranit alte 12 persoane, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, relateaza AFP. Darren Osborne, un galez in varsta de 48 de ani, a pledat nevinovat…

- DNA a anuntat ca nu mai putin de sapte fosti ministri ai Comunicatiilor sau Educatiei au scapat de acuzatiile aduse de procurori in dosarul Microsoft. Totul ca urmare a faptului ca a intervenit prescrierea. Printre ei si Dan Nica, Ecaterina Andronescu si Mihai Tanasescu. Procurorul de caz a fost Mihaiela…

- Barbatul acuzat ca a intrat cu o camioneta intr-un grup de credinciosi musulmani in apropierea unei moschei din Londra, in iunie anul trecut, a fost gasit vinovat joi de crima si tentativa de crima de tribunalul din Woolwich (estul Londrei).

- Dupa cum ii spune si numele, Regent’s Park este unul dintre parcurile regale ale Londrei si poate unul dintre cele mai linistite locuri ale Capitalei britanice. Acum, insa, aici s-a descoperit un cadavru. Cadavrul plutea pe lacul din parc si politia spune ca este a unui barbat de circa 40 de ani, care…

- Neagu Djuvara – “ultimul mare boier din cultura romana”, cum l-a numit Nicolae Manolescu, duminica, in ziua in care l-a petrecut pe ultimul sau drum pe respectatul istoric, diplomat si scriitor – isi doarme somnul de veci la Cimitirul Bellu. Academicianul Balaceanu Stolnici si Andrei Plesu s-au alaturat,…

- Dupa ce toata lumea credea ca Ducesa de Cambridge vrea sa dea de ințeles ca urmatorul copil al ei și-al Prințului William va fi fetița (asta deoarece Kate a purtat taioare roz in doua dintre aparițiile sale), iata ca, tot in doua randuri, aceasta poarta doua nuanțe de albastru. Ieri și azi, mai exact.…

- Cum mai e puțin timp pana cand iși va strange in brațe cel de-al treilea copil, Ducesa de Cambridge a inceput sa se intereseze care e cel mai potrivit loc pentru a-i da naștere mezinului familiei. Asta deși primii nascuți, respectiv George și Charlotte, au venit pe lume la The Lindo Wing, in Londra.…

- Actorul francez Alain Delon, in varsta de 82 de ani, a inceput demersurile pentru organizarea propriei inmormantari, iar dorinta artistului este sa fie inhumat pe imensul sau domeniu din Douchy, aproape de mormintele cainilor lui.

- Deputatii Camerei Comunelor au adoptat, cu 324 de voturi pentru (295 contra) un proiect de lege guvernamental crucial pentru punerea in practica a Brexit-ului. Textul abroga legea din 1972 privind aderarea Regatului Unit la ceea ce se chema atunci Comunitatea Economica Europeana Legea va permite Regatului…

- Burtiera la Realitatea Tv: “Viorica Dancila e o semidocta”. Declaratia ii apartine ilustrului geostrateg Cozmin Gusa. Sa fim seriosi. Ca sa fii semidoct iti trebuie lecturi. Poti sa fii semidoct si dupa ce ai citit mii de carti. Semidoctul e un om cu niste cunostinte grozave, chiar parazitare, intr-un…

- Dolores O’Riordan, solista trupei Cranberries, a murit astazi, la Londra. Informația, publicata de presa irlandeza, a fost confirmata de purtatorul ei de cuvant. „Membrii familiei sunt devastați și au cerut sa le fie protejata viața personala in aceasta perioada dificila”, a mai spus acesta. Dolores…

- In cadrul unei conferinte sustinuta la Royal Institute din Londra astrofizicianul Stephen Hawking a vorbit despre depresie, comparand-o cu o gaura neagra, potrivit The Independent. „Mesajul acestei prelegeri este ca...

- Serviciul de presa de la Palatul Kensington, resedinta oficiala din Londra a printului William si a sotiei sale, a publicat luni doua fotografii realizate de ducesa Kate, care o prezinta pe fiica ei in prima zi de scoala a acesteia. In acele imagini, printesa Charlotte poarta un pardesiu rosu din…

- O romanca de 44 de ani a fost ucisa miercuri seara in zona Ilford, estul Londrei. Potrivit unor surse „Adevarul”, victima este o femeie din Vaslui, iar principalul suspect este un barbat in varsta despre care se stie doar ca are 45 de ani. Contactati de „Adevarul”, reprezentantii MAE au declarat ca…

- Tradiționalul mesaj de Craciun al reginei Elisabeta a II-a a fost difuzat de televiziunile britanice. In discursul ei, suverana a vorbit și despre viitoarea membra a familiei regale, actrița americana Meghan Markle. Aceasta s e va casatori cu prințul Harry in luna mai a anului viitor . Meghan Markle…