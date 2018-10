Filmul, lansat in 2014, s-a fost bazat pe memoriile lui Jane, din cartea "Travelling to Infinity: My Life with Stephen".

"Nu crede ce vezi in filme", a precizat Jane (fosta) Hawking, la promovarea noii sale carți, "Cry to Dream Again", dupa ce aceasta le-ar fi cerut producatorilor sa nu se indeparteze de la memoriile sale, scrie descopera.ro.

"Imi pare rau sa spun ca niciuna dintre aceste calatorii lungi - cu toata organizarea cu un membru cu dizabilitati severe si, de asemenea, cu ingrijirea de zi cu zi - nu apare in Teoria Intregului. Am dorit o versiune rapida care sa reprezinte…