Stephen Hawking, avere de milioane de dolari Astrofizicianul britanic Stephen Hawking a murit miercuri, 14 martie, la varsta de 76 de ani. Suferind de scleroza laterala amiotrofica (denumita si boala Lou Gehrig), cu care a fost diagnosticat la varsta de 21 de ani, Hawking era imobilizat intr-un scaun cu rotile si putea comunica doar prin intermediul unui computer si al unui sintetizator vocal. In 2017, cunoscutul astrofizician declarase pentru BBC ca nu se așteptase sa traiasca atat de mult, ținand cont de boala de care suferea.Hawking a marturisit pentru BBC ca pentru el cea mai mare realizare a sa a fost descoperirea ca gaurile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stephen Hawking a murit miercuri, la varsta de 76 de ani, dupa ce a trait aproape intreaga viața cu o afecțiune crunta, boala Lou Gerig, din cauza careia era țintuit in scaunul cu rotile și vorbea cu ajutorul unui sintetizator de voce.

- Stephen Hawking a murit miercuri, la varsta de 76 de ani, dupa ce a trait aproape intreaga viața cu o afecțiune crunta, boala Lou Gerig, din cauza careia era țintuit in scaunul cu rotile și vorbea cu ajutorul unui sintetizator de voce. In urma renumitului fizician raman trei copii, din prima sa casatorie,…

- Stephen Hawking a murit miercuri, la varsta de 76 de ani, dupa ce a trait aproape intreaga viața cu o afecțiune crunta, boala Lou Gerig, din cauza careia era țintuit in scaunul cu rotile și vorbea cu ajutorul unui sintetizator de voce. In urma renumitului fizician raman trei copii, din prima sa casatorie,…

- Stephen Hawking a fost unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți fizicieni la nivel mondial și unul dintre cei mai mari cosmologi contemporani. El și-a dedicat viața științei și a fost considerat de mulți a fi urmașul lui Einstein grație geniului sau, dar și multelor excentricitați in comportament.…

- Stephan Hawking, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de știința din lume, a murit astazi, la varsta de 76 de ani, insa susținatorii teoriilor conspiraționale vin cu argumente și considera ca savantul ar fi murit cu mult timp in urma. Pe internet circula o serie de pareri conform carora adevaratul profesor…

- Milioane de oameni din intreaga lumea au inundat retelele sociale cu mesaje prin care isi exprima regretul fata de moartea renumitului fizician Stephen Hawking. Multe dintre fotografiile postate de internauti se concentreaza pe scaunul cu rotile in care era imobilizat savantul, informeaza BBC.

- Stephen Hawking a fost unul dintre cei mai celebri oameni de stiinta din lume, care a devenit cunoscut pentru cercetarile si descoperirile facute in domeniul fizicii teoretice. Totodata, savantul a uimit medicii reusind sa traiasca peste jumatate de secol cu boala de care suferea, scleroza laterala…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala, potrivit Mediafax . Fizicianul s-a stins din viata in liniste la locuinta sa din Cambridge…

- Stephen Hawking a murit, miercuri, la varsta de 76 de ani. Astrofizicianul britanic care a devenit celebru datorita lucrarilor revolutionare despre univers, a reusit sa faca fata, timp de peste 50 de ani, unei boli necruțatoare: scleroza laterala amiotrofica. Scleroza laterala amiotrofica (ALS) a fost…

- Blocat intr-un scaun cu rotile si nevoit sa exprime prin intermediul unui sintetizator de voce, Stephen Hawking, care a murit miercuri la varsta de 76 de ani, si-a consacrat viata intelegerii secretelor universului si popularizarii astrofizicii, devenind o celebritate in domeniul stiintei, relateaza…

- Stephen Hawking, astrofizicianul britanic, a murit la varsta de 76 de ani, la Cambridge, Marea Britanie, a anuntat un purtator de cuvant al familiei. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig, neputandu-se mișca și comunica numai cu ajutorul unui așa-numit sintetizator de voce. Hawking a murit astazi,…

- Omul de stiinta sustinea ca acestea nu ar produce disparitia totala a informatiilor despre o particula pe care “o inghit”. “Gaurile negre nu sunt chiar atat de negre pe cat par. Si nu sunt inchisorile vesnice pe care ni le imaginam. Particulele pot sa scape dintr-o gaura neagra si, totodata, pot iesi…

- Cunoscutul astrofizician britanic Stephen Hawking a decedat la varsta de 76 de ani, informeaza agentiile internationale de presa. Anuntul a fost facut de familia fizicianului, potrivit careia cunoscutul om de stiinta a murit impacat in somn, miercuri, la casa sa din Cambridge. "Cu profunda…

- A murit Stephen Hawking, celebrul fizician britanic. El este cunoscut mai ales pentru lucrarea sa inovatoare despre gaurile negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare. Hawking s-a stins din viața la varsta de 76 de ani. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig inca de…

- Fizicianul s-a stins din viata in liniste la locuinta sa din Cambridge in cursul diminetii de miercuri. Suferind de scleroza laterala amiotrofica (denumita si boala Lou Gehrig), o maladie paralizanta cu care a fost diagnosticat pe cand avea 21 de ani, Stephen Hawking a fost timp de…

- Astrofizicianul britanic Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani, a anuntat un purtator de cuvant al familiei, citat de agentiile internationale de presa. El a incetat din viata in liniste la locuinta sa din Cambridgew in primele ore ale zilei de miercuri.AGERPRES/(AS - editor:…

- Dezvoltatorul de echipamente audio Bose intra in randul afacerilor de realitate augmentata cu un produs nou si un fond de investitii de 50 de milioane de dolari dedicat startup-urilor care vor dezvolta servicii pentru noua sa platforma.

- Cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, Ion Tiriac este singurul roman prezent in clasamentul Forbes. Pe locul intai se afla fondatorul Amazon. Este cea mai bogata persoana din toate timpurile. Ion Tiriac este detinatorul a 112 miliarde de dolari. Fondatorul Microsoft, Bill Gates, ocupa locul…

- Carmen Alina Borota, o cosmeticiana de 42 de ani din municipiul Carei, a lasat in urma o familie indurerata, in frunte cu fetita ei de 6 ani, care a ramas acum fara mama. Femeia s-a stins din viata in mod subit, iar apropiatii au marturisit ca nu suferea de nicio boala. Carmen era iubita de multi oameni,…

- Salma Hayek a avut cea mai scumpa aparitie de pe covorul rosu la editia din acest an a premiilor Oscar. Actrita a stralucit intr-o rochie din paiete roz de la Gucci, insa bijuteriile au fost principalul punct de atractie al tinutei. Salma a purtat un colier urias cu diamante, care a fost fixat pe rochie…

- Jay-Z l-a depasit pe Sean ''Diddy'' Combs in topul celor mai bogati cantareti de hip-hop din lume, datorita investitiilor sale profitabile in branduri de sampanie si coniac, potrivit datelor facute publice joi de revista Forbes, relateaza Reuters. Rapperul de 48 de ani si-a sporit averea…

- Daca te intrebai ce mai face rapperul cu succes fenomenal in anii ’90, vestile nu sunt prea bune… Vanilla, alaturi de Laura Acum in varsta de 50 de ani, Vanilla se afla intr-un divort urat de Laura Van Winkle, care sustine ca artistul a ascuns o parte din averea lui, pentru a nu fi nevoit sa o imparta…

- Aventurile primului super-erou afroamerican "Black Panther" au continuat sa faca istorie in box-office-ul nord-american, cu incasari de peste 100 milioane de dolari in al doilea weekend de prezenta pe ecrane, intrand astfel intr-un club exclusivist de doar patru pelicule, potrivit specialistilor.…

- Magnatul instaleaza cel mai puternic ceas mecanic din lume, scrie click.ro. Orologiul este construit in inima unui munte din vestul statului Texas, in zona Sierra Diablo. Orologiul cu inaltimea de 150 de metri va bate o data pe zi in urmatorii 10.000 de ani. Sunetele cu care va da ora exacta au fost…

- Iata care este cifra saptamânii trecute: 250 000 000 Anul trecut, tara care a investit cei mai multi bani în economia R. Moldova a fost Olanda, cu o investiție de peste 250 de milioane de dolari. Astfel, Tara Lalelelor a devansat Rusia, care a fost lider la acest…

- Google a anuntat achizitia unei firme din domeniul Internet of Things (Internetul tuturor lucrurilor) de la o companie lansata in urma cu 15 ani in Ungaria. Valoarea tranzactiei este de circa 50 milioane de dolari, potrivit specialistilor.

- Armistitiul din noiembrie 1918 pune capat Marelui Razboi ce s-a lasat cu cel putin 20 milioane de victime. Totusi, un inamic mai periculos a inceput sa loveasca fara sa tina cont de linia frontului si de puterea armelor.

- Rețeaua de micro-blogging Twitter a anunțat primul sau profit din istorie, de 91,1 milioane de dolari, in ultimul trimestru din 2017, fața de o pierdere de 167,1 milioane de dolari in același interval din 2016.

- Constructorul american de automobile electrice Tesla iși menține obiectivele de productie pentru sedanul Model 3 stabilite de fondatorul Elon Musk, chiar daca a raportat cele mai mari pierderi trimestriale din istorie si a avertizat ca investitiile sale vor creste in acest an, informeaza AFP, preluata…

- In 1988, Sergiu Nicolaescu da drumul la filmarile pentru ”Mircea”, o pelicula istorica pentru a aniversa trecerea la cele veșnice a marelui domnitor roman Mircea cel Batran. In 1989, cand e programata premiera, Nicolae Ceaușescu ia foc. ”Daca asta avea 63 de ani, eu, la 71, ce sunt, moș? Eroii nu au…

- Rezervele valutare ale Bancii Naționale a Moldovei (BNM) au atins un nou maxim istoric absolut, apropiindu-se de cifra de 2,9 miliarde de dolari SUA. Potrivit BNM, rezervele s-au ridicat la 2 miliarde 893,73 milioane de dolari pe 26 ianuarie 2018, crescind fața de saptamina anterioara de raportare cu…

- Moldovenii stabiliti in strainatate trimit tot mai multi bani acasa. Anul trecut, in tara a fost transferat un miliard 200 de milioane de dolari. Datele Bancii Naționale arata ca suma este mai mare cu 11,2 la suta fata de 2016.

- Auzim de cateva saptamani numai lucruri negative despre Apple si vanzarile slabe ale noului model de top, iPhone X, insa investitorii sai sunt cel mai probabil fericiti. In ciuda faptului ca in trimestrul intai al anului fiscal 2018, care tocmai s-a incheiat, Apple a vandut mai putine dispozitive decat…

- Volumul transferurilor moldovenilor care muncesc în strainatate a însumat 1,2 miliarde USD în anul 2017, cu 11,2 la suta mai mult fața de anul precedent când acestea coborâse la cel mai jos nivel din ultimii zece ani, dupa o scadere cu 30 la suta în 2015 și 4,5…

- Era cel mai bogat om din Suedia, insa prefera sa mearga cu metroul. A reclamat o data o factura de 22 de dolari pentru un tuns in Olanda, așa ca s-a dus sa se tunda in țarile slab dezvoltate, precum Vietnam, pentru ca era mai ieftin. Purta numai haine second hand. Acesta era, pe de o parte,…

- Centura de siguranța este unul dintre cele mai importante accesorii cu care poate fi dotat un automobil. Motivul? Aceasta poate salva vieți, lucru pe care l-a și demonstrat in existența ei de aproape 60 de ani. Inventatorul centurii de siguranța se numește Nils Bohlin, un inginer suedez care lucra in…

- Ellen Pompeo, vedeta serialului „Grey's Anatomy“, va primi 20 de milioane de dolari pe an pentru a aparea in urmatoarele doua sezoane ale productiei. Actrita a subliniat ca egalitatea salariala intre barbati si femei constituie o miza a schimbarii la Hollywood.

- Reprezentantii Isabella Stewart Gardner Museum din orasul american Boston au anuntat ca ofera pe timp nedefinit o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii privind 13 lucrari de arta, printre care se numara tablouri de Rembrandt...

- Averea lui fondatorului Facebook a scazut cu 2,9 miliarde de dolari vineri, dupa ce a anunțat ca dorește ca are de gand sa restricționeze materialele mass-media sau promoționalele intreprinderilor pe paginile utilizatorilor și sa se concentreze mai mult pe conexiunea acestora cu familie și prieteni.…

- Reprezentantii Isabella Stewart Gardner Museum din orasul american Boston au anuntat ca ofera pe timp nedefinit o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii privind 13 lucrari de arta, printre care se numara tablouri de Rembrandt si Vermeer, furate in urma cu trei decenii, transmite AFP.

- oi, cotatia barilului de petrol Brent cu livrare in luna martie a atins 70,05 de dolari, apoi a scazut usor, ajungand la inchidere la valoarea de 69,26 dolari. De la inceputul anului, titeiul s-a apreciat cu 5%. Cotatia barilului de petrol light sweet crude (WTI) la bursa New York Mercantile…

- Tehnicianul Jon Gruden a fost numit antrenor la echipa de fotbal american Oakland Raiders pentru suma record de 100 de milioane de dolari, a anuntat presa din SUA.Contractul lui Gruden este valabil zece ani. Gruden, in varsta de 54 de ani, nu a mai antrenat echipe din NFL din 2008, fiind consultant…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Cea mai mare parte a sumei provine din cele 78,9 milioane de actiuni pe care le detine la Amazon, a caror valoare a crescut luni cu 1,4%, crescandu-i…

- Stephen Hawking a vorbit, în cadrul unei conferințe, despre depresie, pe care o compara cu o gaura neagra. „Mesajul acestei prelegeri este ca gaurile negre nu sunt atât de negre precum sunt prezentate. Nu sunt închisori eterne, asa cum s-a crezut cândva. Lucrurile…

- Forbes estimeaza averea neta a lui Bezos la 104,4 miliarde de dolari. Cea mai mare parte a sumei provine din cele 78,9 milioane de actiuni pe care le detine la Amazon, a caror valoare a crescut luni cu 1,4-, crescandu-i averea neta cu 1,4 miliarde de dolari. Valoarea actiunilor Amazon a crescut cu aproape…

- Cea mai bogata femeie din China a reușit sa-și mareasca substanțial averea, in doar patru zile. In aceasta perioada, ea a caștigat nu mai puțin de doua miliarde de dolari, relateaza Fortune.com. Yang Huiyan, in varsta de 36 de ani, și-a marit averea cu 2,1 miliarde de dolari in doar patru zile. Femeia…

- Spotify, compania suedeza ce a gasit si implementat o solutie prin care sa ofere utilizatorilor muzica, fara a incalca drepturile de autor, a completat actele pentru listarea pe bursa americana, anunta Axios. In momentul de fata, se vorbeste despre intrarea in arena de tranzactionare in…

- Anul 2017 s-a dovedit a fi unul deosebit de profitabil pentru industria cinematografica de la Hollywood. Companiile americane de producție au inregistrat venituri de sute de milioane de dolari de pe urma filmelor lansate.

- O mama a doi copii care a început sa faca produse de îngrijire în hambar pentru pielea sensibila a copiilor ei a reusit sa construiasca un busuiness de 12 milioane de lire sterline anual, scrie Daily Mail. Joanna Jensen, în vârsta de 47 de ani, a…

- Fimele care au avut cele mai mari incasari in 2017 Trei dintre lungmetrajele lansate la nivel mondial anul acesta au depasit cifra de 1 miliard de dolari incasari la nivel global, cu „The Beauty and The Beast” pe primul loc. Filmele cu cele mai mari încasari, la nivel global, pe 2017:…