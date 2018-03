Stiri pe aceeasi tema

- Stephen Hawking a murit, miercuri dimineata, „in liniste”, in locuinta sa din Cambridge, potrivit purtatorului de cuvant al familiei, citat de BBC. Avea 76 de ani, se deplasa intr-un scaun cu rotile și comunica prin computer, mintea lui insa era a unui geniu. „Suntem profund intristati de faptul ca…

- Nascut la 300 de ani de la moartea lui Galileo, Hawking s-a retras de la Cambridge in 2009. A publicat numeroase lucrari despre natura și originea universului, cea mai cunoscuta fiind „ A Brief history of Time: From the Big Bang to Black Holes ”. A aparut și in seriale televizate și filme și este celebru…

- Cunoscutul astrofizician britanic Stephen Hawking a decedat la varsta de 76 de ani, informeaza agentiile internationale de presa. Anuntul a fost facut de familia fizicianului, potrivit careia cunoscutul om de stiinta a murit impacat in somn, miercuri, la casa sa din Cambridge. “Cu profunda tristete…

- STEPHEN HAWKING A MURIT. Cu cateva luni inainte de a muri, Hawking a facut una dintre cele mai importante predicții ale sale despre soarta Pamantului. STEPHEN HAWKING A MURIT. Stephen Hawking, cunoscutul astrofizician, a facut publica o predictie apocaliptica despre Pamant, avertizand ca planeta…

- Una dintre cele mai luminate minti ale istoriei, celebrul fizician Stephen Hawking s-a stins din viața la varsta de 76 de ani. The post A murit celebrul Stephen Hawking appeared first on Renasterea banateana .

- A murit Stephen Hawking, celebrul fizician britanic. El este cunoscut mai ales pentru lucrarea sa inovatoare despre gaurile negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare. Hawking s-a stins din viața la varsta de 76 de ani. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig inca de…

- Fizicianul Stephen Hawking a murit in casa sa din Cambridge, Marea Britanie, la varsta de 76 de ani. Savantul a incetat din viața in liniște, a anunțat familia in aceasta dimineața. Cei trei copii ai sai au emis un comunicat in care iși exprima regretul pentru pierderea parintelui lor: ”Suntem profund…

- Fizicianul britanic Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani. El era cunoscut pentru lucrarea sa inovatoare despre gaurile negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare, inclusiv o scurta istorie a timpului. Britanicul era un ateu declarat.

- Fizicianul britanic, Stephen Hawking, a murit la varsta de 76 de ani. Acesta era cunoscut pentru lucrarea sa inovatoare cu gauri negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare, inclusiv o scurta istorie a timpului. Britanicul a spus despre el ca este ateu, declarand ca…

- Astrofizicianul britanic Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani, a anuntat un purtator de cuvant al familiei, citat de agentiile internationale de presa. El a incetat din viata in liniste la locuinta sa din Cambridgew in primele ore ale zilei de miercuri.AGERPRES/(AS - editor:…

- Silvana Riciu a postat un mesaj pe contul ei de socializare in care lasa de ințeles ca femeia ar fi fost racita. „Doamne, cat de repede se duc oamenii... Astazi suntem, maine murim. Nici nu-mi vine sa cred ca nu mai este printre noi Cristina Fulgusin Mateiaș. O veste trista care m-a luat pe neașteptate.…

- Celebrul actor rus Oleg Tabakov, cunoscut pentru rolurile sale din filme cult din epoca sovietica, a decedat luni la varsta de 82 de ani, a anuntat Teatrul de Arta din Moscova al carui director artistic a...

- Partenerul acestuia, Philippe Venet, un fost designer haute couture, a confirmat tragica veste pentru agenția de știri AFP. „Cu mare tristețe va informam ca Hubert Taffin de Givenchy a murit", a spus acesta. Nepoții și nepoatele faimosului designer, dar și copiii acestora, sunt foarte…

- Thomas Rodriguez a murit. Era un mijlocaș promițator in Franța. La fel ca Davide Astori, decesul a survenit in somn. Clubul francez Tours FC a anunțat, vineri, trecerea in neființa a tanarului fotbalist Thomas Rodriguez. In varsta de doar 18 ani, Rodriguez a murit in somn vineri dimineața, la fel ca…

- Fosta soacra a lui Laurențiu Reghecamp a murit. Mariana trece prin clipe grele, dupa ce mama ei s-a stins din viața. Anunțul trist a fost facut pe contul de socializare. ”Viața este doar o clipa și moartea la fel”, a scris Mariana pe contul de socializare, unde a primit zeci de mesaje de incurajare.…

- FOTO: Ion Constantinescu, in studioul Vrancea Media TV, acum cațiva ani. Fostul prefect al județului Vrancea in perioada 1998-2000, Ion Constantinescu, a murit astazi la Spitalul Fundeni din București. Ion Constantinescu a fost președinte al PNȚCD Vrancea și viceprimar al municipiului Focșani (1996-2000).…

- Recent, au aparut informatii despre tanara care a fost ucisa de avalanșa ce a avut loc sambata, scrie spynews.ro. Ea se numea Claudia Malcea si era din Tulcea. Aceasta a absolvit Academiei de Studii Economice din București. Citeste si O avalansa a surprins un grup de turisti in Muntii Vrancei.…

- Artista de muzica populara Claudia Zamfir, sarcina cu probleme. Una dintre fetițe a murit la naștere, cealalta a fost declarata nevazatoare. Cantareața a vorbit pentru prima oara despre drama traita in urma cu cațiva ani. In urma cu 11 ani, Claudia Zamfir a ramas insarcinata cu gemeni, dar sarcina nu…

- Tragedie fara margini pentru presa româneasca. Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața, duminica seara (25 februarie). Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina…

- Westgarth parea sa nu se simta bine la interviul de dupa meciul castigat la puncte in fata lui Dec Spelman, la Doncaster, si a fost transportat la spital avand in vedere ca la vestiare s-a simtit si mai rau. Pugilistul de 31 de ani, care tintea un meci de campion al Angliei, a decedat la Royal…

- Scott Westgarth, 31 de ani, s-a impus la puncte in lupta cu Dec Spelman. Cei doi englezi s-au lovit pe toata durata luptei de la Doncaster, iar Westgarth a fost declarat invingator. In timpul interviului de langa ring, lui Westgarth i s-a facut rau si medicii au intervenit de urgenta. Englezul a…

- Fratele geaman al jurnalistului Liviu Avram a murit. Anunțul a fost facut de acesta pe contul de socializare, unde redactorul șef al ziarului Adevarul a primit zeci de mesaje de condoleanțe. “Prieteni, din pacate e adevarat: geamanul meu, Sorin Avram, s-a stins. Dumnezeu sa-l aiba in paza”, a scris…

- A salvat mii de vieți, dar pe ea nu a putut nimeni sa o salveze! Florina Badea, asistenta la Serviciul Județean de Ambulanța Argeș, a decedat duminica la doar 54 de ani. Femeia suferea de o boala nemiloasa, cancer. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!

- Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca este in doliu dupa ce un student din anul II a decedat, conform cunoscutilor, in urma complicatiilor cauzate de o raceala. Dupa sesiune, tanarul anuntase ca vine la marire in 20 februarie, exact in ziua in care se stingea pe un…

- O vedeta YouTube a murit din cauza cancerului dupa ce anuntase ca dieta vegana, sucurile anti-cancer si credinta in Dumnezeu au ajutat-o sa se vindece de aceasta boala. Nepoata sa sustine in continuare ca veganismul ar fi salvat-o daca nu ar fi folosit cuptorul cu microunde si nu s-ar fi lasat convinsa…

- Parintele arhimandrit Antonie Jeflea, starețul Manastirii Giurgeni, din comuna nemțeana Valea Ursului, infrațita cu Baceștii noștri, lumina sufletelor multor vasluieni și a nenumarați credincioși din toata țara, a plecat la Domnul duminica, 18 februarie, lasand in urma lacrimi și durere. Manastirea…

- Bianca Petronela Nedelcu, fetita de 8 ani pe care parintii au refuzat sa o trateze de cancer, s-a stins din viata.Cand a aflat vestea cumplita, Mara Banica a postat un mesaj emotionant pe Facebook.„Draga Petronela, de acolo de sus, sper sa ne ierti pe toti. Pe parintii tai ca n-au vrut sa te duca la…

- Bunica artistului Valentin Sanfira a murit. Acesta a facut anunțul pe contul de socializare, unde a postat un mesaj emoționant. Fanii l-au incurajat și l-au sfatuit sa fie puternic zilele acestea. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o odihneasca si sa o ierte!”, este mesajul lui Valentin…

- O echipa de cercetatori a publicat un studiu in care arata cum ar putea fi distrusa civilizatia pe Pamant de o specie extraterestra ostila, fara ca macar aceasta sa ne viziteze. Cei doi autori spun ca aceasta ne-ar putea trimite un mesaj care include malware bazat pe inteligenta artificiala. Un malware…

- O tristețe fara margini i-a copleșit pe fanii filmului din toata lumea, dupa ce un alt mare nume de la Hollywood a plecat dintre noi. Celebrul actor a murit la doar 59 de ani și era cunoscut pentru personajul ințelept pe care il juca in serialul american „House of Cards”.

- Antrenorul echipei FC Argeș, Emil Sandoi, este in doliu. Mama sa, Oprica Sandoi, a decedat sambata, 3 februarie, cu o zi inainte sa implineasca 86 de ani. Slujba de pomenire va avea aloc astazi, de la ora 13.00, la Biserica Sfantul Spiridon din Craiova. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!

- Bogdan Gavrila, secretarul general al Clubului Romania, a incetat din viata la 34 de ani. Anuntul a fost postat pe Facebook de Adriana Saftoiu.Bogdan Gavrila a murit A fost sufletul Club Romania E atat de nedrept incat sper ca Dumnezeu sa imi auda strigatul Un om tanar, 34 de ani, educat, cu un bun…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, la varsta de 63 de ani, el urmand a implini 64 de ani pe data de 3 martie. Senatorul UDMR era internat de ceva vreme intr-un spital din Capitala. Acesta ar fi avut cancer pulmonar. Verestoy Attila este singurul parlamentar aflat in funcție inca din anul 1990.…

- Doliu in lumea muzicii de peste hotare! Celebrul rapper Fredo Santana s-a stins din viata, vineri, 19 ianuarie, la varsta de doar 27 de ani. Anuntul a fost facut chiar de impresarul sau, dar cauza mortii nu a fost dezvaluita.

- Victor Spirescu, primul român care a ajuns în Marea Britanie dupa ridicarea restricțiilor la 1 ianuarie 2014, a murit într-un accident rutier. Tragicul eveniment a fost anunțat pe Facebook de prietenii sai. „Azi am pierdut un prieten drag mie și familiei mele... a plecat…

- Prietenul lui Leo Iorga a murit. Artistul a postat un mesaj trist pe contul de socializare, pentru cel care i-a fost alaturi in multe momente grele. Leo Iorga se lupta de mai mulți ani cu o boala crunta, iar acum acesta a primit o veste ce l-a intristat enorm. Prietenul lui s-a stins din viața. „Drum…

- Nu este bistrițean care sa nu-l știe pe Costan. Sau care sa il fi știut, caci celebrul cerșetor ce iși ducea traiul pe pietonalul Liviu Rebreanu s-a stins din viața, lasand in urma...replicile sale celebre.

- O inima buna a incetat sa mai bata, un suflet nobil ne-a parasit: profesoara Stela Neagu! Prin dispariția sa, invațamantul pancean pierde inca un dascal din generația de aur, iar comunitatea locala - un important reper profesional și moral! Doamna Stela Neagu va ramane pentru totdeauna in amintirea…

- Este din nou doliu in Partidul Național Liberal. Președintele organizației județe Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, anunța trecerea la cele veșnice a Minodorei Susana Luca, primar al Comunei Baișoara. „In numele meu și al tuturor colegilor din PNL Cluj, imi exprim intregul regret fața de…

- Doliu in Arges. Monalisa Pandelea s-a stins din viata la numai 26 de ani. Din cate se pare, tanara a fost rapusa de o boala necrutatoare, eforturile medicilor fiind zadarnice, aceasta pierzand lupta cu boala. Prietenii si apropiatii sunt socati de aceastap informatie, mai ales ca aceasta a fost o…

- "Dumnezeu a luat-o pe Man", a anuntat nepotul ei Louis Alphone de Bourbon pe contul lui de Instagram, folosind porecla lui Carmen Franco intr-un mesaj care insoteste o fotografie a ei."A murit in resedinta ei din Madrid", a confirmat biografa Nieves Herrero intr-un articol publicat in cotidianul…

- Carmen Franco, unica fiica a dictatorului spaniol de extrema dreapta Francisco Franco, a murit la Madrid la varsta de 91 de ani, au anuntat vineri biografa si unul dintre nepotii ei, citati de AFP. "Dumnezeu a luat-o pe Man", a anuntat nepotul ei Louis Alphone de Bourbon pe contul lui…

- Procurorul Ioan Lascu avea 70 ani si a murit la Targu-Mureș, acolo unde era internat de mai multe zile in spital. Ioan Lascu, tatal Procurorului Șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a condus timp de trei decenii Parchetul de pe langa Judecatoria Mediaș. Acesta a deținut…

- Celebrul miliardar George Soros a suferit un atac de cord cand inspecta o noua cladire a Universitatii private de la Budapesta, duminica dimineata, potrivit informatiilor maghiare. Soros s-a plans de indigestie severa si ameteli in timpul intalnirii cu personalul, spunand ca Dumnezeu la strans de gat.

- Unul dintre cei mai respectați medici din orașul Birlad, directorul Spitalul Municipal de Urgența „Elena Beldiman”, Viorel Petcu, a incetat din viata, duminica, dupa ce a pierdut lupta cu boala incurabila.

- Teatrul iesean este in doliu, dupa ce, actorul Gelu Zaharia, a murit la varsta de 74 de ani. „Ne-a parasit Gelu Zaharia, indragitul și neprețuitul nostru actor, coleg și prieten. Copleșita de durere, echipa Teatrului Național Iași iși exprima intreaga compasiune și este alaturi de familia indoliata.…

- O studenta a Facultatii de Farmacie de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi, Carasela Tatarciuc, a murit la doar 22 de ani. Tanara s-a stins la spital, dupa ce a fost grav ranita de o mașina pe trotuar. Dupa cinci zile in care a fost ingrijita la secția de Terapie Intensiva a spitalului…

- Oana Lis a reactionat imediat public, dupa ce a dat intamplator peste un mesaj sinistru, care anunta moartea sotului ei. Prietenii virtuali ai cuplului si-au exprimat gandurile pe internet. Oana Lis a luat foc atunci cand a dat peste o poza cu baloane, pe care era scris mesajul: „A murit Viorel Lis.…

- Judecatorul pensionar Mihai Stoian a murit ieri dimineata. Acesta s-a pensionat in anul 2012, dupa aproape 30 de ani de cariera in magistratura. Potrivit cunoscutilor, judecatorul si-a inceput activitatea in vara anului 1985 la Judecatoria Panciu, dupa care s-a mutat la Tribunalul Vrancea. Inainte de…