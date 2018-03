Stiri pe aceeasi tema

- Stephen Hawking, astrofizicianul britanic, a murit la varsta de 76 de ani, la Cambridge, Marea Britanie, a anuntat un purtator de cuvant al familiei. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig, neputandu-se mișca și comunica numai cu ajutorul unui așa-numit sintetizator de voce. Hawking a murit astazi,…

- STEPHEN HAWKING A MURIT. Celebrul fizician Stephen Hawking a declarat de nenumarate ori ca „nu exista Dumnezeu” și ca „lumea este rezultatul unui fenomen ce poate fi explicat științific, nu creația...

- Nascut la 300 de ani de la moartea lui Galileo, Hawking s-a retras de la Cambridge in 2009. A publicat numeroase lucrari despre natura și originea universului, cea mai cunoscuta fiind „ A Brief history of Time: From the Big Bang to Black Holes ”. A aparut și in seriale televizate și filme și este celebru…

- STEPHEN HAWKING A MURIT. Cu cateva luni inainte de a muri, Hawking a facut una dintre cele mai importante predicții ale sale despre soarta Pamantului. STEPHEN HAWKING A MURIT. Stephen Hawking, cunoscutul astrofizician, a facut publica o predictie apocaliptica despre Pamant, avertizand ca planeta…

- Ziua Pi devine inconjurata de mister cuantic incepand de azi, cand vedem ca marii fizicieni ai secolelor 20 si 21, Albert Einstein si Stephen Hawking par sa fie legati prin fire nevazute de un destin comun. Einstein s-a nascut intr-o zi de 14 martie, aceasta fiind si data mortii lui Hawking. Ziua Pi este…

- Ziua Pi devine înconjurata de mister cuantic începând de azi, când vedem ca marii fizicieni ai secolelor 20 si 21, Albert Einstein si Stephen Hawking par sa fie legati prin fire nevazute de un destin comun.

- Madridul a comemorat atentatele din 11 martie 2004, in care au fost uciși 193 de oameni. Printre victime s-au aflat atunci și 16 romani care calatoreau cu trenurile aruncate in aer de teroriști.

- John Sulston, unul dintre cercetatorii premiati cu Nobel in 2002 pentru contributia referitoare la genomul uman, a murit la varsta de 75 de ani, potrivit BBC. Savantul era profesor la Institutul de Stiinta, Etica si Inovatie din cadrul Universitatii din Manchester.

- Nimeni nu mai daduse de Israela timp de 5 zile, iar avocata ei a chemat autoritațile pentru a sparge ușa casei. Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in baie. Israela Vodovoz a devenit celebra cand a inceput relatia cu Liviu Arteni, un barbat cu 22 de ani mai tanar decat ea. Dupa o relatie…

- Moartea navigatorului din Thailanda si deteriorarea sanatatii altor doi navigatori raniti in incendiul violent ce a cuprins un port container care se indrepta catre Suez dinspre Singapore au determinat compania sa schimbe destinatia initiala Colombo cu Kochi. Potrivit Sindicatului Liber al Navigatorilor,…

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni in Gaești, județul Dambovița. Tanarul de 20 de ani care a provocat accidentul a fugit de la fața locului și a incercat sa se sinucida intr-o padure.

- Postul de televiziune american NBC a fost dat în judecata pentru ucidere din culpa.Televiziunea a fost trimisa în judecata defamilia unei femei care a murit dupa ce ar fi cazut din scaunul ei rulant în apropiere de platoul de filmare al emisiunii „America's…

- Numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 84, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, Agerpres.Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente si nu…

- Șoc și multe lacrimi marți dimineața la Colegiul „CD Loga”. Una dintre cele mai iubite profesoare de catre elevi, Johanna Schweighoffer s-a stins din viața in noaptea de luni spre marți. Nu era bolnava, dar luni s-a simțit rau și s-a internat la spital.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 80, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata…

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- O fetita de sase ani si-a pierdut viata intr-un accident in care au fost implicate doua autoturisme, vineri seara, la iesirea din Buzias spre Lugoj, pe DJ 592.In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei adulti au ramas incarcerati iar un copil de sase ani a fost preluat de…

- Barbatul care a ramas blocat in subteran ca urmare a avariei unei conducte de termoficare a decedat, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. In ceea ce priveste starea celui de-al doilea muncitor, transportat la spital, barbatul are arsuri pe 80% din suprafata corpului.

- Furia iernii ce s-a abatut asupra mai multor judete din tara, aflate sub incidenta unor avertizari Cod portocaliu si galben de ninsori si vant puternic, a ingreunat si misiunea salvatorilor de la ambulanta. A fost un caz in care o masina a salvarii aflata in misiune s-a rasturnat. Dar, din pacate, si…

- Caz revoltator in Spania! O romanca a murit, dupa ce a petrecut 12 de ore asteptand sa fie tratata, in fata unei usi de la Urgente. Femeia a stat pe hol si nu a mai avut putere sa raspunda chemarilor medicilor.

- Cel putin 12 persoane au murit, iar alte patru se afla in stare grava, in urma unui incendiu de proportii care a izbucnit intr-o cladire de apartamente din metropola New York, in cartierul Bronx, a anuntat vineri primarul Bill de Blasio, relateaza site-ul BBC News.

- Plecat la cumparaturi, un om in varsta de 52 de ani a sfarsit in conditii greu de imaginat, dupa ce un container cu produse electronice a cazut peste el. Totul s-a intamplat deunazi, intr-un hipermarket din Craiova. In ciuda faptului ca victima a fost preluata de o ambulanta si dusa la spital, iar acolo…

- Un tanar de 26 de ani si-a pierdut viata intr-un accident de munca petrecut miercuri la o firma de confectii metalice din Petrosani, dupa ce capul i-a fost surprins de o presa hidraulica, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Hunedoara declansand o ancheta in acest caz.

- O persoana a murit si opt au fost ranite, marti, in urma impactului dintre trei masini, pe DN 56 A, in zona localitatii Hinova, din judetul Mehedinti. Traficul in zona este blocat pentru preluarea victimelor si pentru cercetarea la fata locului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit…

- Un tanar a murit, iar alti doi au fost raniti, marti, in urma unui accident provocat de un baiat in varsta de 18 ani, care se afla la volanul unui autoturism desi nu avea permis si era sub influenta alcoolului. El a intrat cu masina intr-un grup de patru persoane, intr-o localitate din judetul Salaj.…

- Artistul Bob Givens, celebru pentru animatiile cu Bugs Bunny, un personaj simbol al francizei Looney Tunes, dar si pentru munca la personaje precum Daffy Duck, Tom si Jerry, Popeye si Alvin si veveritele, a murit la varsta de 99 de ani, potrivit BBC News. Mariana Givens, fiica animatorului, a anuntat…

- Doi tineri au murit, iar altul a fost ranit grav, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui accident petrecut pe DN 68, in judetul Caras-Severin, in care au fost implicate trei masini. Accidentul a avut loc la iesirea din localitatea Iaz spre orasul Otelu Rosu. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, accidentul s-a produs pe raza orasului Câmpeni, zona Certege, iar autoturismul de teren în care se aflau cele patru persoane s-a rasturnat într-o râpa, informeaza Mediafax. ”Un tânar de 28 de ani din…

- Accidentul a avut loc la kilometrul 237 al Drumului National 7, in localitatea Caineni din Valcea. Soferul unui autoturism Dacia Logan care circula dinspre Ramnicu Valcea catre Sibiu a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a intrat pe contrasens, unde s-a izbit de o duba. In urma impactului,…

- Un barbat a murit si alte trei persoane, intre care doi copii, au fost ranite, dupa ce doua autoutilitare s-au ciocnit pe Drumul National 7, in statiunea Calimanesti, judetul Valcea. Traficul rutier este blocat.