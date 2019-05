Stephen Fry revine, după o pauză de 40 de ani Turneul "Mythos: A Trilogy - Gods. Heroes. Men" va debuta cu un show la Festivalul International de la Edinburgh, pe 19 august. Continutul cartii sale a fost impartit in trei show-uri distincte, iar spectatorii il vor ajuta pe Stephen Fry sa aleaga legenda pe care artistul o va prezenta pe scena la fiecare reprezentatie. Stephen Fry, primul turneu, dupa o pauza de aproape 40 de ani Stephen Fry, primul turneu, dupa o pauza de aproape 40 de ani

Acesta va fi primul turneu al actorului Stephen Fry dupa seria de spectacole pe care le-a sustinut alaturi de Hugh Laurie. Stephen Fry si Hugh Laurie, doi actori de comedie si foarte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

