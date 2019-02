Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite mentin sanctiunile împotriva Coreei de Nord, desi s-au înregistrat progrese în negocierile pentru denuclearizare, a precizat vineri purtatoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters, conform Agerpres. Sanders anuntase, cu putin timp înainte,…

- SUA si Coreea de Nord planuiesc sa poarte discutii la nivel inalt in aceasta saptamana, la Washington, pe tema unui al doilea summit intre presedintele american Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, dupa un impas prelungit in privinta negocierilor de denuclearizare, anunta marti presa…

- Administratia din Statele Unite a somat, joi, Iranul sa sisteze toate activitatile balistice si spatiale, amenintand cu noi sanctiuni impotriva regimului de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ample manifestatii de bucurie au avut loc ieri, pe strazile capitalei Coreei de Nord, dupa ce autoritatile au anuntat, prin intermediul televiziunii de stat, faptul ca celebrul manelist roman va concerta la finele acestui an in Phenian. Dupa cum se stie, Salam este vedeta nationala in Coreea comunista,…

- Secretarul Statelor Unite, Mike Pompeo, a declarat marți ca SUA l-a sprijinit pe Kim Jong Yang din Coreea de Sud sa conduca agenția internaționala de poliție Interpol, punand Washingtonul impotriva candidatului Kremlinului pentru aceasta slujba, Alexander Prokopchuk, scrie Reuters.

- Președintele chinez Xi Jinping intenționeaza sa efectueze o vizita in Coreea de Nord anul viitor, la invitația liderului suprem nord-coreean Kim Jong-un, a informat sambata Administrația prezidențiala a Coreei de Sud, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Xi Jinping i-a transmis…

- Administrația de la Washington ramane increzatoare in promisiunea facuta de liderul nord-coreean Kim Jong-un privind denuclearizarea, in pofida faptului ca Administrația de la Phenian a anunțat ca a testat o noua arma tactica, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Reacția Statelor Unite a fost…

- Administratia de la Moscova a cerut Consiliului de Securitate ONU sa discute despre sanctiunile impuse Coreei de Nord in urmatoarea sedinta, care va avea loc joi, decizie care a urmat dupa amanarea intalnirii dintre oficialii nord-coreeni si americani, relateaza Reuters.