Stephen Barclay: Un al doilea referendum pentru Brexit ar diviza Marea Britanie

- Marea Britanie inca poate organiza un al doilea referendum privind Brexitul, sustine Nathalie Loiseau, ministrul francez pentru Afaceri Externe, scrie Reuters preluata de news.ro.„Usa ramane deschisa, dar depinde de ei ce aleg”, a afirmat Loiseau pentru televiziunea franceza CNews. Fostul…

- O lista cu 30 de propuneri, si nu un vot cu "da" sau "nu", le-ar oferi cetatenilor o opinie mai clara despre Brexit. Acum este clar ca cea mai colosala decizie a Marii Britanii din acest secol a fost adoptata in urma unei campanii marcate de minciuni, de ambitii personale si de posibile manipulari venite…

- Ministrul britanic al Educatiei, Damian Hinds, a dezmintit duminica zvonuri potrivit carora numerosi membri ai Guvernului sustin organizarea unui al doilea referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana (UE) in vederea unei iesiri din impas, relateaza Reuters.”Nu, un al…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru un al doilea referendum pe tema Brexit, deoarece probabil Parlamentul nu va aproba acordul negociat de prim-ministrul Theresa May, a declarat vineri Tony Blair, fostul prim-ministru britanic, citat de Reuters, relateaza Mediafax.Fostul…

- Fostul premier italian controversat Silvio Berlusconi se dovedeste un sustinator puternic al ramanerii Marii Britanii in UE, in dezbaterea privind Brexit-ul, comenteaza DPA, relateaza agerpres.ro."Sper ca Marea Britanie va putea sa ramana in Uniunea Europeana. Aprind o lumanare in fiecare…

- Un grup de militanti in favoarea unui al doilea referendum cu privire la Brexit, din care fac parte deputati de toate orientarile politice, au remis luni la resedinta premierului britanic o petitie cu "peste un milion de semnaturi" pentru un nou vot, relateaza AFP si dpa. "Vrem sa fim…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a exclus miercuri, in parlament, posibilitatea organizarii unui al doilea referendum cu privire la Brexit inaintea datei stabilite pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana, 29 martie 2019, transmite Reuters. 'Cred ca, in ce priveste un al doilea referendum,…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat luni ca o decizie buna din partea omologului sau britanic Theresa May ar fi sa ceara un al doilea referendum privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.