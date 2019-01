Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi a trecut in noul an de manE cu fosta so:ie, iar Bianca DrEgu"anu nu s-a lEsat mai prejos. Blondina nu a vrut sE lase ca despEr:irea de Alex Bodi sE o afecteze, astfel cE a plecat la munte, unde a petrecut panE in zori.

- Indiferent de motivul pentru care ai rEmas singur de Revelion, nu trebuie sE te intristezi sau sE te sim:i prost! Nu e"ti primul "i ultimul om care trece in noul an fErE familie sau prieteni alEturi. ExistE insE, cateva modalitE:i prin care nu le vei sim:i lipsa prietenilor "i cu ajutorul cErora vei…

- DacE te pregEte"ti de o petrecere de pominE pentru seara dintre ani, ar fi bine sE "i rezi"ti panE diminea:E, fErE sE ajungi sub mese. ExistE cateva modalitE:i prin care po:i face fa:E cu brio petrecerii, rezistand mai mult la bEuturE. Asta inseamnE cE, rEmane mai mult timp pentru distrac:ie!

- Pe Catalin Botezatu, Anul Nou il prinde in Caraibe, alaturi de 15 prieteni adunați acolo de prin toate colțurile lumii. Spune ca are superstiții și ca de Revelion, ca intotdeauna, are grija sa fie plin de bani. Dupa un an plin cu deplasari peste hotare – a petrecut mai mult timp in afara granițelor…

- Stephan Pelger a fost infiat de la varsta de un an si nu a dorit niciodata sa-si cunoasca parintii adevarati. Familia care l-a adoptat a avut grija sa nu ii lipseasca nimic. Designerul a vorbit la Antena Stars despre copilaria sa, dar si despre greutatile prin care a trecut.

- Dupa minivacanța de 1 Decembrie, ce cuprinde și Sfantul Andrei, una dintre cele mai importante sarbatori ale romanilor, ne pregatim pentru cateva zile libere de Craciun 2018 și de Revelion, iar de aceasta data ar putea fi chiar cate 5, pentru fiecare sarbatoare in parte, daca Guvernul Dancila va declara…

- Vedetele au descoperit rochiile in trend pentru Revelion la Sungate Vogue Adelina Pestritu, Raluca Badulescu, Catalin Botezatu, Ilinca Vandici, Amalia Enache, Anda Adam, Carmen Bruma, Adina Halas, Ellie White, Oana Roman, Ela Craciun, Andreea Perju, Stephan Pelger, Anca Ciota s-au numarat printre persoanele…

- Stepahn Pelger a implinit 39 de ani pe 8 octombrie, dar nu și-a serbat inca ziua de naștere. Pe 25 octombrie va organiza o petrecere monumentala intr-un club din Capitala, la care a invitat 500 de persoane.