Stiri pe aceeasi tema

- Ședința Comitetului Executiv al PSD este una tensionata, asta pentru ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Viorica Dancila. Conform surselor noastre, Firea i-a reproșat Vioricai Dancila ca a incalcat regulile și a vorbit public despre o candidatura.…

- "Noi avem candidat! Candidatul nostru este domnul Calin Popescu Tariceanu. Saptamana viitoare vom anunța oficial și foarte probabil vom merge in alegerile prezidențiale in alianța cu Pro Romania", a spus Catalin Harnagea, consilierul lui Calin Popescu Tariceanu, la Antena 3. PSD va avea candidat…

- Presedintele PSD Viorica Dancila le-a transmis, luni, in sedinta Comitetului Executiv National, celor din partid, ca este important ca PSD sa se decida cat mai repede daca va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale. Potrivit unor surse din partid, presedintele PSD le-a spus colegilor ca amanarea…

- DANCILA: Paul, trebuie sa luam o decizie indiferent de sondaje. Sa negociem cu partidele. Noi, PSD, sa mergem in fata la ALDE, chiar daca au 4%. E bine?! Daca voi hotarati si votam sa mergem cu Calin Popescu Tariceanu, voi supune la vot. Daca va hotarati aici sa mergem cu Tariceanu nu am niciun fel…

- Primarul din Slatina, Emil Moț, crede ca PSD ar trebui sa o nominalizeze pe Gabriela Firea pentru alegerile prezindențiale din noiembrie, chiar daca aceasta nu și-a exprimat interesul pentru prima funcție in stat. Sprijinul lui Moț pentru Firea survine in ziua in care premierul Viorica Dancila a spus…

- Liderul PSD Viorica Dancila ar vrea ca Eugen Teodorovici sa fie candidatul PSD la alegerile prezidentiale din toamna, sustin surse politice pentru Adevarul. Teodorovici este omul de incredere al premierului. Dancila il sustine si pentru functia de comisar european. PSD ar putea avea candidat separat…

- Social-democrații se întâlnesc miercuri, într-o ședința informala, la Vila Lac. Comitetul Executiv a fost convocat de președintele PSD, Viorica Dancila la ora 18:00 și au fost invitați liderii PSD din teritoriu dar și ministrii. Întâlnirea pesediștilor este prima dupa alegerea…

- Social-democrații au decis surprinzator vineri, in ședința Comitetului Executiv, sa convoace congresul pentru alegerea unei noi conduceri la sfarșitul lunii iunie, in aproximativ trei saptamani. Miza organizarii congresului este de fapt candidatura Vioricai Dancila la șefia PSD din postura de președinte…