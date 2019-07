Stenogramele apelurilor la 112 au fost publicate. Este revoltător Intrega discuție dintre Alexandra Maceșanu și operatorul de la 112 a fost facuta publica. Stenogramele au fost publicate pe pagina de Facebook de unchiul minorei, Alexandru Cumpanașu, care a primit acordul parinților fetei. Parcurgerea intregii discuții este absolut tulburatoare. Este evidenta disperarea copilei data de situația in care se afla. Fata devine din ce in The post Stenogramele apelurilor la 112 au fost publicate. Este revoltator appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Ipoteza-șoc lansata de criminologul Dan Antonescu in legatura cu Gheorghe Dinca. Este un criminal in serie care a facut și alte victime in afara de Luiza și Alexandra, a susținut specialistul intr-o intervenție la un post de televiziune. In plus, Antonescu crede ca Gheorghe Dinca nu avea timpul fizic…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a publicat in cursul nopții, pe pagina sa de Facebook raportul oficial al poliției, in care se arata cum s-a desfașurat minut cu minut cazul nepoatei sale din momentul anunțului dispariției și pana la descinderea poliției in casa lui Gheorghe Dinca.…

- Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe doua fete, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Avocatul din oficiu a declarat duminica, 28 iulie, ca suspectul principal in ororile petrecute la Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut faptele. Dinca a declarat, in fața avocatului sau, ca cele doua fete…

- Apar detalii teribile in crimele de la Caracal. Criminalul ar fi incercat, imediat dupa rapirea celor doua adolescente, sa induca in eroare atat familiile celor doua, cat și autoritațile. Mai multe telefoane suspecte au fost primate de membrii familiilor celor doua fete. Alexandru Cumpanașu, președintele…

