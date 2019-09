Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, considera ca publicarea transcriptului conversatiei telefonice pe care a avut-o, pe 25 iulie, cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski dovedeste ca nu a facut ''nici cea mai mica presiune'' asupra acestuia privind investigarea fiului lui Joe Biden si ca tot…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a cerut in mod repetat omologului sau din Ucraina, Joseph Biden, sa lanseze o investigatie care sa vizeze activitati ale fostului vicepresedinte Joseph Biden si ale fiului acestuia, Hunter Biden, arata stenograma conversatiei, prezentata de Casa Alba."Sunt…

- Jurnalistii americani il numesc cel mai mare scandal in care a fost implicat Donald Trump: UkraineGate. Presedintele Statelor Unite i-a cerut omologului sau ucrainean sa il ancheteze pe fiul unui rival politic in schimbul ajutorului militar. Au inceput proceduri pentru punerea sa sub acuzare, insa,…

- Camera Reprezentanților a anunțat inceperea procedurii de destituire a președintelui american Donald Trump. Primul pas in acest sens este declanșarea unei anchete care vizeaza o convorbire a lui Donald Trump cu președintele Ucrainei, in care liderul de la Casa Alba ar fi facut presiuni asupra acestuia…

- "Ma aflu la Adunarea Generala a ONU, pentru a reprezenta tara, dar am autorizat publicarea in cursul zilei de maine (n.r. – miercuri) a intregii discutii pe care am avut-o cu presedintele Volodimir Zelenski, versiunea completa, needitata. Veti vedea ca a fost o discutie prietenoasa. Nu au existat…

- Presedintele american Donald Trump i-a denuntat pe ”mondialisti” si le-a adus un elogiu ”patriotilor” marti, la tribuna Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, relateaza AFP. La eveniment este prezent și președintele Klaus Iohannis, cel care reprezinta Romania.Citește și: Ministrul…

- Presedintele american Donald Trump a negat luni ca ar fi conditionat acordarea unui ajutor militar de milioane de dolari Ucrainei de declansarea unei anchete din partea Kievului asupra fostului vicepresedinte SUA Joe Biden si a familiei sale, informeaza agentia de presa EFE si numeroase media ucrainene,…

