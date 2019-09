Modul in care Presedintia SUA gestioneaza stenogramele conversatiilor lui Donald Trump cu lideri straini este in centrul investigatiei care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui dupa dezvaluirile referitoare la solicitari adresate Ucrainei in sensul compromiterii imaginii fostului vicepresedinte Joseph Biden, candidat in scrutinul prezidential din 2020.

Un fost oficial din cadrul Casei Albe a dezvaluit ca a fost restrictionat accesul la conversatiile lui Donald Trump cu mai multi lideri straini, inclusiv cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si cu printul…