Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a amendat 13 agentii de turism si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) cu amenzi totale de 11,4 milioane de lei (2,45 mil. euro) pentru practici neconcurentiale. Institutia a constatat ca in perioada iunie 2013-septembrie 2016 cele 13 agentii de turism si-au coordonat…

- "Stiti cum e ca la mafie, manca-v-ar mama, hai sa facem o regula, ca la mafie. Daca tot cedam, hai sa stabilim sa cedam X. Ganditi-va ca daca fraierul face turul la agentii, daca pretul de vanzare e 590 si noi stabilim si putem sa stabilim si se duce vorba ba, 2%, daca el gaseste 2% cedat de peste…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) a anuntat, marti, dupa sanctiunile dictate de Consiliul Concurentei, ca turistii nu vor avea de suferit, iar situatia care a dus la declansarea investigatiei Consiliului Concurentei a fost cauzata de o serie de ”specificitati ale pietei romanesti”,…

- Consiliul Concurentei a amendat 13 agentii de turim si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) cu amenzi totale de 11,42 milioane de lei, echivalentul a 2,4 milioane euro, dupa ce a constatat ca acestea s-au coordonat intre ele cu scopul de a evita scaderea prețurilor. "Autoritatea de concurenta…

- Consiliul Concurentei a sanctionat compania Corsar Online SRL cu aproximativ 1,6 milioane de lei pentru punerea in practica a unei concentrari economice - o preluare, inainte de a fi autorizata de autoritatea de concurenta. "In cadrul analizei modalitatii prin care Corsar a preluat controlul…

- Consiliul Concurentei a sanctionat compania Corsar Online SRL cu aproximativ 1,6 milioane de lei pentru punerea in practica a unei concentrari economice - o preluare, inainte de a fi autorizata de autoritatea de concurenta, conform unui comunicat de presa transmis luni.

- In raportul sau mondial privind securitatea rutiera, OMS arata de asemenea ca accidentele auto au devenit principala cauza de mortalitate in randul copiilor si tinerilor, intre 5 si 29 de ani. In cursul ultimilor ani, numarul total de morti pe sosele in lume a crescut permanent, cu 1,35 milioane de…

- Producatorul de componente electrice Romradiatoare Brasov (RRD), companie care il are in actionariat pe antrenorul de fotbal Mircea Lucescu, a raportat la BVB afaceri de 31,2 milioane de lei in primele noua luni din 2018 si un profit net de 953.000 de lei. Spre comparatie, in perioada ianuarie-septembrie…