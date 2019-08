Stiri pe aceeasi tema

- Fara multa vorba, in doi timpi si trei miscari, Calin Popescu Tariceanu a scos ALDE de la guvernare. Miscarea lui era previzibila imediat dupa alegerile din 26 mai. Ratand sansa de a intra in Parlamentul European, dupa ce a acceptat in tacere sa stea in remorca PSD fara sa castige mare lucru, de unde…

- Pro Romania, formațiune condusa de Victor Ponta, decide luni, in ședința Delegației Naționale a partidului susținerea unui candidat propriu la președinție sau susținerea independentului Mircea Diaconu."Mai mulți colegi discuta cu domnul Diaconu. Eu spun ca de partea stanga trebuie sa fie un…

- Sedinta de coalitie are loc la ora 10:00. Viorica Dancila a anuntat ca va discuta cu Calin Popescu Tariceanu despre soarta coalitiei, in conditiile in care ALDE ia in calcul o alianta cu Pro Romania.Ulterior intrevederii, ALDE se va reuni la Parlament in Biroului Politic Central si Delegatiei…

- Social democrații se reunesc luni, în ședința Comitetului Executiv unde vor discuta despre soarta Coaliției PSD-ALDE. Liderii PSD nu vor sa cedeze în fața santajului lansat de Tariceanu și spun ca vor merge în continuare cu Viorica Dancila drept candidat la prezidențiale. De altfel,…

- Presedintele PSD Viorica Dancila le-a transmis, luni, in sedinta Comitetului Executiv National, celor din partid, ca este important ca PSD sa se decida cat mai repede daca va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale. Potrivit unor surse din partid, presedintele PSD le-a spus colegilor ca amanarea…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a venit, luni, la sedinta Comitetului Executiv National al PSD, prima aparitie dupa operatie, ea precizand ca doreste o discutie, in interiorul partidului, pe tema prezidentiabilului. "Am primit mai multe telefoane de la colegi din țara, mai ales primari, in care…

- Liderii PSD-ALDE s-au intalnit luni dimineața, inaintea BPN al PSD. Prim-ministrul și președintele interimar al PSD, Viorica Dancila, Calin Popescu-Tariceanu, dar și Marcel Ciolacu stabilesc strategia pentru perioada urmatoare. Temele discutate in cadrul ședinței coaliției aflata la guvernare…

- Liderii coaliției discuta, joi, intr-o sedinta a coalitiei PSD-ALDE, cu Marcel Ciolacu si Calin Popescu Tariceanu, despre remanierile guvernamentale, dar si despre pactul propus de Klaus Iohannis pentru consolidatea parcursului european al