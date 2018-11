Gestul obscen facut de Florin Iordache (PSD) in plenul Parlamentului de saptamana trecuta a nascut dispute și in ședința conducerii acestui for, arata stenograma publicata pe site-ul oficial al Camerei Deputaților. Iordache a negat gestul, așa cum a negat și in fața jurnaliștilor, venind cu explicații absurd-ridicole. "Credeti dumneavoastra ca momentul in care mana are un anumit parcurs prin camera poate fi interpretat in vreun anumit fel? Ca eu nu am avut nici un fel de..., ce am avut de spus, v-am spus pe gura", a fost replica sa.