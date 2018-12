Stiri pe aceeasi tema

- "Mi se pare ca, prin rezolutia nedreapta adoptata ieri si prin publicarea raportului MCV, care reprezinta un pumn aplicat suveranitatii nationale in materie de legiferare interna, UE a ridicat din nou un zid intre Vestul si Estul Europei. Romania si romanii nu merita un asemenea tratament! Romania…

- ''Din pacate nu este un eveniment tocmai fericit pentru noi in Parlamentul European. Din punctul meu de vedere, aceasta rezoluție este o nedreptate și o discriminare la adresa Romaniei. Este benefic ca aceste protocoale au fost introduse in textul rezoluției prin efortul colegilor noștri din…

- In acest moment, din nucleul dur al puciștilor fac parte Paul Stanescu, Adrian Țuțuianu, Marian Neacșu, Marcel Ciolacu, Mihai Tudose, Ion Mocioalca, la care s-a alaturat și Gabriela Firea. Aceștia controleaza un numar de parlamentari care ar determina pierderea majoritații de catre coaliția PSD –…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri seara, la o emisiune TV, ca, dupa discursul premierului Viorica Dancila in Parlamentul European, s-a simtit mandru ca sunt roman, el afirmand ca, la Bruxelles, ”tradatori” mint si manipuleaza in privinta situatiei din tara.

- Liviu Dragnea a laudat interventia premierului Dancila in Parlamentul European cu ocazia dezbaterii statului de drept din Romania. "Am primit multe mesaje si m-am simtit mandru ca sunt roman. Am vazut un premier al Romaniei care a mers cu respect, cu demnitate in a reprezenta tara. Ceea ce am cerut…

- Parlamentarii PSD din Timis, Caras Severin si Ilfov ar fi anuntat ca nu vor mai sustine Guvernul PSD-ALDE daca Liviu Dragnea nu va demisiona, conform unor surse politice. Ceea ce ar insemna automat ca Guvernul ar pica si s-ar alege un alt premier. Ei bine, se pare ca premierul agreat de cei mai multi…