- Avertizorul de integritate care a semnalat controversata discutie telefonica dintre Donald Trump si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, apartine CIA, una dintre agentiile americane de informatii, si era repartizat la Casa Alba. Potrivit New York Times, care se bazeaza pe trei surse…

- Adversarii presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si-au exprimat joi ingrijorarea privind criticile acestuia la adresa unor lideri europeni intr-o convorbire telefonica cu Donald Trump, transmite Reuters.Joe Biden este cel mai bine cotat in sondajele de opinie in cursa interna a Partidului…

- Casa Alba a publicat un rezumat al continutului convorbirii din 25 iulie, in contextul efortului democratilor americani de a-l suspenda pe Trump pe motiv ca a facut presiuni asupra lui Zelenski pentru a-l determina sa contribuie la denigrarea fostului vicepresedinte al SUA Joe Biden. Joe Biden…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat, in conversatia telefonica avuta la 25 iulie cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, ca Germania nu face aproape nimic pentru Ucraina si ca, la fel ca alte capitale europene, Berlinul vorbeste, dar nu face nimic concret, releva transcriptul discutiei…

- Decizia Arabiei Saudite de a-si ajusta cerintele pentru importurile de grau, deschizand calea pentru granele de la Marea Neagra, va provoca dificultati semnificative unor exportatori din UE, care vor trebui sa caute piete alternative, apreciaza traderii, transmite Reuters. Autoritatea Generala…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…

- Aceste incidente au fost facute publice cu cateva ore inainte de o incetare a focului preconizata pentru primele ore ale zilei de duminica, zi in care Ucraina voteaza intr-un scrutin pentru care formatiunea presedintelui Volodimir Zelenski este plasata in mare masura in fruntea intentiilor de vot,…