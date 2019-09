Stiri pe aceeasi tema

- Conversatia pe care presedintele SUA Donald Trump a avut-o pe 25 iulie cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski si care a declansat un scandal in SUA, in urma acuzatiilor ca Trump l-ar fi indemnat pe...

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a cerut in mod repetat omologului sau din Ucraina, Joseph Biden, sa lanseze o investigatie care sa vizeze activitati ale fostului vicepresedinte Joseph Biden si ale fiului acestuia, Hunter Biden, arata stenograma conversatiei, prezentata de Casa Alba."Sunt…

- "Pentru mine, acuzațiile la adresa Gretei și ignorarea mesajului ei corect in esența (Planeta chiar e bolnava rau din cauza unor organisme intestinale inconștiente, chiar daca Trump o privește doar prin bancnote verzi), pentru ca Asperger, mimica, ton, intonație, progresiști, marxiști, Soros, dracu…

- BRUXELLES, 16 sept - Sputnik, Daniela Porovaț. In Turcia s-a realizat livrarea celei de-a doua baterii a sistemului S-400, Ankara anunțand ca sistemul va fi activat in luna aprilie din anul 2020. Prima parte a sistemului a fost livrata in luna iulie a acestui an, iar Turcia nu s-a lasat impresionata…

- Intr-un articol in exclusivitatea, CNN citeaza cinci surse din aparatul de securitate al Statelor Unite care dezvaluie o misiune secreta din 2017, in cadrul careia un spion american cu acces direct la Putin a fost extras din Rusia. Decizia a fost luata dupa ce mai multi oficiali americani s-au aratat…

- Stenograma apelurilor Alexandrei publicata de unchiul sau Presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea României, Alexandru Cumpanasu, unchiul fetei ucise la Caracal, a publicat pe Facebook stenogramele apelurilor facute la 112 de nepoata sa. Decizia publicarii "a apartinut exclusiv…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, a publicat marți dupa-amiaza, pe pagina de Facebook, stenograma discuției dintre Alexandra Maceșanu și operatorii de la 112. Familia Alexandrei dorește ca, prin publicarea discuției, sa

- Presedintele moldovean Igor Dodon a cerut Statelor Unite ale Americii sa sprijine eforturile Republicii Moldova ca statutul sau de ”neutralitate permanenta” sa fie recunoscut la nivel international, asigurand totodata ca Republica Moldova '”va promova o politica externa echilibrata in baza intereselor…