- Steluța Duța a ratat calificarea in semifinalele Campionatului Mondial de box feminin, dupa ce a fost invinsa de japoneza Madoka Wada, marti, in sferturile de finala ale cat. 45-48 kg, la competiția din New Delhi (India). Wada, medaliata cu bronz la CM 2014, s-a impus la puncte dupa un meci disputat.…

- Campionatul Mondial de Box feminin va incepe vineri si se va incheia pe 25 noiembrie. Turneul se va desfasura in arena Jadhav din New Delhi, sala care a gazduit mondialul feminin si in 2006. Participa 333 de sportive din 73 de tari, Romania fiind prezenta cu 6 sportive.

- Perechea Monica Niculescu/Galina Voskoboeva (Romania/Kazahstan) a ratat, joi, calificarea in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului ITF de la Poitiers, cu premii totale de 80.000 de dolari, informeaza News.ro.Niculescu si Voskoboeva au fost invinse in sferturile de finala de echipa…

- Perechea Irina-Camelia Begu/Barbora Krejcikova (Romania/Cehia), cap de serie numarul 1, a ratat, miercuri, calificarea in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Tianjin, cu premii totale de 750.000 de dolari, scrie news.ro.Cele doua sportive au fost invinse in sferturi de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sosit joi in India pentru o vizita de doua zile dominata de vanzarea sistemelor antiaeriene S-400, ceea ce ar putea irita simultan Statele Unite, China si Pakistanul, potrivit AFP. Seful statului rus a aterizat la New Delhi in jurul orei locale 19:00 (13:30 GMT), insotit…

- Selectionata AJF Buzau, campioana nationala, a ratat calificarea la turneul final UEFA Regions’Cup, dupa ce a fost invinsa cu scorul de 1-4 de selectionata regionala a Slovaciei, in ultimul meci al grupei a 2-a preliminare gazduita de stadioanele din Crang si de la Rm. Sarat. Unicul gol al reprezentativei…