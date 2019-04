Iata integral scrisoarea trimisa de Steluța Cataniciu:

”Catre Consiliul Superior al Magistraturii,

Secția de procurori

Asistam de cateva zile la dezvaluiri cutremuratoare care privesc activitatea Procurorului General al Romaniei. In concret, documente acum publice arata ca Augustin Lazar a condus, in anii 1980, Comisia de propuneri pentru punerea in libertate condiționata din Penitenciarul Aiud care a refuzat, in mod repetat, eliberarea condiționata a domnului Iulius Filip, disident anticomunist, deținut politic condamnat pentru „Propaganda impotriva oranduirii socialiste".