Stiri pe aceeasi tema

- Revolut a analizat obiceiurile de cheltuire si calatorie ale europenilor din generatia Millennials, pornind de la propria baza de date, ce cuprinde 7 milioane de utilizatori in Europa, dintre care peste 600.000 sunt romani. Conform acestui studiu, dintre toate tarile analizate, Romania inregistreaza,…

- Guvernul s-a reunit in prima sedinta dupa demisia ministrilor ALDE. In deschiderea sedintei, premierul Viorica Dancila a lansat un nou atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis, pe care l-a criticat pentru refuzul de a semna numirea ministrilor interimari ai PSD. „Romanii nu merita sa fie sacrificati…

- „A fost foarte clar discursul președintelui. Nicio clipa, aseara, președintele Iohannis nu a spus ca doamna Girbovan nu este un judecator bun. Nicio clipa nu a spus ca nu este pregatita in drept. Ceea ce a reproșat președintele doamnei prim-ministru este oportunitatea politica, raportat la ceea ce…

- "A fost mai aproape de stilul american Congresul. A fost o chestiune mai degraba europeana, in Palatul Parlamentului. Faptul ca a aparut si sotul doamnei Dancila este, daca vreti, o caracteristica a stilului american. Am vazut-o si pe doamna Gabriela Firea, am si schimbat doua cuvinte cu dansa. Apropo…

- Prestigiosul cotidian Washington Post remarca, înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Klaus Iohannis, strategia liderului de la Casa Alba de a se întâlni cu șefii statelor din Europa Centrala și de Est, și de

- In conversatiile noastre cu trecutul, nu putem sa trecem cu vederea faptul ca Aradul tinea pasul cu marile metropole europene privind ultimele cuceriri ale tehnicii la inceputul sec.XX lasand in urma un patrimoniu arhitectural impresionant. Dupa o serie de inovatii tehnice, culturale, in secolul al…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 17 iulie, urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4 2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1 2011.Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea…