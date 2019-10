Stiri pe aceeasi tema

- Suspendat din PSD, Robert Negoița, primarul Sectorului 3, lanseaza un atac extrem de dur la adresa Guvernului și a premierului Viorica Dancila. El considera ca rectificarea bugetara este ”o pomana” data de Guvern pentru a-și asigura voturile la moțiunea de cenzura și arata ca multe primarii de mari…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca nici macar cei din opoziție nu-și doresc trecerea moțiunii de cenzura, de aceea vor fi voturi și de la PNL impotriva moțiunii. Fifor considera ca cei din opoziție nu au niciun plan ulterior caderii Guvernului și nici nu ar fi de acord cu Ludovic…

- Negocierile dintre premierul Viorica Dancila și deputații PSD care au semnat moțiunea de cenzura sunt in toi și se pare ca au și o oarecare rata de succes.Citește și: Rasturnare de situație: cat timp condusese șoferul de TIR, care a produs tragedia din Ialomița/SURSE Deputatul PSD,…

- Calin Popescu Tariceanu iși ia revanșa. El și ceea ce a mai ramas din ALDE. Negociaza cu Iohannis. Pentru a susține Guvernul PNL. Va fi a șaptea roata la caruța. Dar ce conteaza? Și il lasa cu ochii in soare pe Victor Ponta. Se razbuna pentru duplicitatea acestuia.Vezi și: Rasturnare de situație:…

- Analistul politic Stelian Tanase susține ca premierul Viorica Dancila se teme foarte tare de moțiunea de cenzura pentru ca odata pierduta funcția de prim-ministru, partidul nu o va mai susține la prezidențiale și apoi va fi data jos de la conducerea PSD. Tanase le atrage atenția și celor din opoziție…

- Analistul politic Stelian Tanase considera ca Pactul propus de premierul Viorica Dancila celorlalte partide este ”o gogomanie” venita dupa doi ani și jumatate de guvernare PSD. Tanase susține ca Viorica Dancila agita acel document ”ca pe sfintele moaște”, dar crede ca nici macar nu l-a citit.Citește…

- Analistul politic Stelian Tanase considera ca premierul Viorica Dancila a reușit sa atraga antipatii din randul baronilor PSD, iar aceștia vor cauta sa o execute fie inainte de prezidențiale, fie imediat dupa prezidențiale.SONDAJ CURS - Iohannis și PNL domina topul. Batalie mare pentru accederea…

- Analistul politic Stelian Tanase considera ca Viorica Dancila nu are nicio șansa la prezidențiale, iar dupa alegeri va pierde și funcția de premier, și pe cea de lider al PSD. Tanase arata ca in contextul in care PSD merge cu Dancila, atunci turul II va avea loc intre Klaus Iohannis și Dan Barna.Citește…