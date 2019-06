Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul dat disparut si cautat fara incetare in raul Prahova, banuit sa ar fi cazut cu ATV-ul in apa, a fost gasit fara suflare duminica seara. Pompierii continua cautarile celui de-al patrulea copil luat de viitura, in Sangeru.

- Stelian Ogica este in culmea fericirii pentru ca astazi nepotul lui a fost crestinat. Ivan, baietelul lui Adrian si al Ralucai Ropotan, a fost botezat de Claudia Patrascanu si de Gabi Badalau.

- 25 de localitați din 11 județe au fost afectate de ploile torențiale și vantul puternic, trei persoane fiind ranite in București de crengi desprinse de pe copaci. In Harghita, un copil și 3 adulți au fost evacuați pana la retragerea apelor, potrivit Mediafax.In urma ploilor abundente și vantului…

- Ploile torentiale și vantul au lasat fara curent electric peste 2.000 de consumatori din județul Bacau. In Vaslui, zeci de locuinte si curti au fost inundate, iar pe doua drumuri circulația este ingreunata.

- Ploile abundente care s-au abatut asupra regiunilor estice din insula Creta pe parcursul weekendului trecut au inundat orasele Ierapetra si Sitia si au obligat autoritatile locale sa declare stare de urgenta, a anuntat lui postul de televiziune ERT citat de DPA. Serviciile de interventie in caz de dezastre…

- Precipitatii record au continuat sa cada luni asupra vestului Iranului, mii de persoane din provincia Lorestan (Luristan) fiind nevoite sa isi paraseasca locuintele, a informat agentia de presa Tasnim, citata de Xinhua. Starea de de urgenta a fost declarata in mai multe orase din Lorestan,…

- Ploile torentiale care au cazut in ultimele zile in Mozambic si Malawi au lasat in urma 100 de morti si peste 800.000 de sinistrati in cele doua tari, potrivit autoritatilor locale si Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), informeaza miercuri AFP. Cel putin 66 de persoane si-au pierdut viata…