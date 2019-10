Stiri pe aceeasi tema

- Stelian Ion arata în mesajul în care cere intrarea USR la guvernare ca, daca partidul nu va lua aceasta decizie, în urmatoarea perioada se va vorbi doar despre PNL și Klaus Iohannis, care vor fi percepuți ca repsonsabili și maturi politic, în vreme ce useriștii vor fi conisderați…

- Deputatul USR Stelian Ion a cerut, într-un mesaj pe grupul intern, ca partidul sa intre la guvernare și sa ceara ministerele Justiției și Mediului, potrivit Digi 24. Dan Barna spune ca este vorba doar de o varianta de discuție pentru întâlnirea pe care o are cu liderii din teritoriu,…

- Deputatul Stelian Ion a postat pe un grup intern de comunicare al USR un mesaj prin care cere conducerii partidului sa intre la guvernare alaturi de PNL, informeaza G4Media. Propunerea deputatului va fi discutata intr-o ședința informala a conducerii Uniunii care va avea loc in aceasta seara. Stelian…

- "In conditiile in care candidatura mea nu mai avea sustinerea necesara pentru a fi una de succes, am decis sa il sustinem pe Mircea Diaconu. Mircea Diaconu, cu profilul pe care si l-a construit deja, de independent, poate sa faca ceea ce niciun presedinte de pana acum al Romaniei nu a facut - adica…

- In ciuda razboiului politic, presedintele si premierul, rivali in cursa pentru Cotroceni, au un scop comun: sa mentina Guvernul in functie pana dupa prezidentiale, scrie Sebastian Zachmann pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- In emisiunea Esențial, moderata de Ana-Maria Roman la Antena 3, Viorel Catarama, candidat la președinția Romaniei, a lansat acuzații extrem de grave la adresa președintelui Iohannis și a prim-ministrului Dancila.Liderul Dreptei Liberale a afirmat ca cei doi sunt complici -prin neimplicare-…

- 'Ma preocupa foarte mult acest lucru, motiv pentru care chiar astazi (luni, n.r.) am dat drumul la o scrisoare catre ministrul (Agriculturii n.r.) din Vietnam sa il rog sa intram cu cativa cercetatori din Romania, foarte bine pregatiti, sa mearga la grupa de cercetatori din Vietnam sa colaboreze…

- Fostul președinte Traian Basescu a facut, duminica seara, la Romania TV, o analiza a taberei de dreapta in preajma alegerilor prezidentiale:Iohannis daca nu va fi atent si va lasa gurile astea de propaganda gratuita de tip Turcan, Rares Bogdan, chiar dl Orban, le va lasa necontrolat, opozitia…