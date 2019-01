Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Stelian Ion a anuntat, luni, ca va depune in Parlament un proiect de lege care prevede abrogarea prevederilor referitoare la recursul compensatoriu, precizand ca Guvernul ar trebui sa vina cu ordonanta de urgenta de abrogare.

- USR va depune luni un proiect de lege de abrogare a legii privind recursul compensatoriu, in baza careia mii de deținuți au fost eliberați din penitenciare inainte de termen. Decizia USR vine dupa ce un tanar de 25 de ani a fost ucis la sfarșitul saptamanii de un barbat eliberat mai devreme din inchisoare,…

- Uniunea Salvati Romania depune in Parlament un proiect de abrogare a prevederii privind recursul compensatoriu, care a dus la eliberarea din penitenciare a mii de detinuti, aproape 200 fiind retinuti, ulterior, pentru alte infractiuni cu violenta. Cei de la USR spun ca proiectul, care initial se dorea…

- Deputatul USR Stelian Ion a anuntat ca USR aproape a finalizat un proiect de lege prin care ar avea loc abrogarea „monstruosului recurs compensatoriu“, lege prin care au fost eliberati din inchisori aproximativ 11.000 de detinuti.

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a declarat vineri, intr-o conferința de presa, ca in ultima perioada sute de deținuții eliberați din penitenciar pe baza recursului compensatoriu s-au intors la foarte scurt timp in inchisoare, deoarece au comis din nou infracțiuni, mare parte dintre ele cu violența.…

- Centrul Cultural "Lumina" a fost jefuit la inceputul acestui an, pe 3 ianuarie, de un recidivist care, potrivit unor surse din Politie, a fost eliberat din inchisoare in baza legii recursului compensatoriu.

- Liberalul Ioan Cupsa a declarat ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui "in mod categoric" sa participe la sedintele de guvern, in contextul in care PSD doreste sa emita o OUG pentru amnistie si gratiere. Deputatul USR Stelian Ion a adaugat ca seful statului are temei legal pentru acest demers.…

- Sindicatele de la termocentrala Mintia solicita premierului Viorica Dancila sa intervina pentru deblocarea situatiei cu care se confrunta producatorul de energie electrica si termica, prin introducerea in strategia energetica a Romaniei a grupurilor energetice 3 si 4, cu functionare pe carbune, precum…