- Actiunea penala se pune in miscare si se exercita cand exista probe din care rezulta ca o persoana a savarsit o infractiune si nu exista cazuri care impiedica punerea in miscare sau exercitarea acesteia, conform noului text. In forma contestata la CCR, textul prevede ca actiunea penala se…

- "Dupa cum stiti, ieri, Curtea Constitutionala a pronuntat decizia cu privire la Codul penal. Se observa ca peste 30 de articole au fost declarate neconstitutionale si, daca adaugam si articolele declarate neconstitutionale de Curte pe Codul de procedura penala, ajungem la un total de aproximativ…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca liberalii sustin reluarea dezbaterilor pe legile justitiei. ‘Partidul National Liberal a prezentat presedintelui Romaniei mandatul pe care l-am primit ca delegatie, (…) care este un mandat extrem de…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca liberalii sustin reluarea dezbaterilor pe legile justitiei. "Partidul National Liberal a prezentat presedintelui Romaniei mandatul pe care l-am primit ca delegatie, (...) care este un mandat extrem…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut o prima reacție miercuri dupa ce CCR a decis sa declare partial neconstitutional Codul de procedura penala.„Pai deocamdata nu am primit-o (c.n. decizie). Nu, este o nuanța acolo, dar trebuie vazut daca articolele respective au fost declarate neconstituționale…

- Liderul Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a salutat vineri decizia Curtii Constitutionale a Romaniei, care a admis faptul ca modificarile aduse de Parlament Codului de procedura penala sunt partial neconstitutionale. "Victorie aproape totala la CCR pentru Presedinte si…

- Curtea Constitutionala discuta, joi, sesizarile formulate de seful statului, precum si de Inalta Curte de Casatie si Justitie, de PNL si de USR asupra Legii 304 privind organizarea judiciara si asupra modificarilor aduse Codului de procedura penala, transmite News.ro.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) are in dezbatere, marti, sesizarea formulata de presedintele Klaus Iohannis referitoare la neconstitutionalitatea modificarii Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, scrie Mediafax. Judecatorii CCR se vor pronunta si asupra sesizarii…