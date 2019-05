Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la o intalnire cu oameni de afaceri si primari din judetul Satu Mare, ca Guvernul va adopta prin ordonanta de urgenta Codul administrativ, scrie Agerpres.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat duminica, in comuna Colibasi, judetul Giurgiu, ca imediat dupa alegerile europarlamentare Guvernul va adopta Codul administrativ prin ordonanta de urgenta, urgenta fiind justificata de necesitatea simplificarii procedurii de atestare a domeniului public, actuala…

- Vlad Viski a sesizat ca in 2018, la referendumul pentru familie, opoziția nu a comentat faptul ca Guvernul PSD-ALDE a dat OUG pe referendum. In schimb, acum, in 2019, la referendumul pentru justiție din 26 mai 2019, opoziția este foarte revoltata de modificarile aduse nefiind avantajata. ”Acum…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, marti, ca nu cunoaste subiectul ordonantei de urgenta de modificare a Legii referendumului pe care Guvernul intentioneaza sa o adopte in sedinta de miercuri. Intrebat in legatura cu ordonanta de modificare a Legii referendumului, care se refera…

- Deputații USR de București organizeaza azi o audiența publica in Piața Victoriei, in timpul ședinței de guvern in care ar putea fi adoptat proiectul de OUG pentru modificarea Codurilor Penale. Deputații Cristian Seidler, Cristina Pruna, Claudiu Nasui, Tudor Pop vor fi de la ora 13:00 in fața Guvernului…

- Vicepremierul Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a anuntat, vineri, ca Guvernul va aproba Codul administrativ prin ordonanța de urgența, menționand ca nu mai poate miza pe buna credinta a altor partide sau a sefului statului.Citeste si De ce se…

- Liberalii cer Parlamentului sa declanșeze procedura de revocare a Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, care "se afla în fruntea acestei instituții nu pentru a apara interesele României, ci ale infractorilor", a declarat miercuri prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan. Ea a spus…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD a iesit, joi seara, de la tribuna Parlamentului, pentru a anunta rezolvarea majorarii alocatiilor pentru copii, in urma amendamentului PNL adoptat de plenul reunit. Dragnea a spus ca acest amendament nu se putea aplica pentru ca sursa de finantare era gresita si a anuntat…