- Reprezentanții Comisiei de la Veneția se pare ca nu au mai așteptat sa fie sesizați din Romania pe legile justiției și au trimis reprezentanți in Parlamentul Romaniei, pentru a se informa de la fața locului.Deputatul USR, Stelian Ion, membru in comisia pentru legile justiției, susține ca a…

- Daca OUG 13 a fost o palma, acum avem de-a face cu o agresiune cu mult mai grava cu pumnii si picioarele asupra justitiei care trebuie pusa la pamant. De la un punct incolo nu se mai contorizeaza numarul pumnilor si al picioarelor, oamenii nu mai stiu daca e vorba de 5 sau 10 articole, incepe un haos,…

- Noua sesiune a Parlamentului incepe joi, iar printre prioritatile coalitiei PSD-ALDE se numara modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala, o noua lege a pensiilor si salariilor, modificarea legislatiei sigurantei nationale, care vizeaza SRI si SIE, dar si proiectul Codului administrativ,…

- Deputatul PDM Sergiu Sirbu a participat luni, 29 ianuarie, in cadrul unei intrevederi cu delegaṭia experṭilor Comisiei de la Veneṭia si OSCE/ODIHR. Parlamentarul a subliniat ca acestia nu au „pus nicio secunda problema schimbarii sistemului electoral”, adica revenirea la cel proportional.

- Parlamentul implementeaza cu abateri recomandarile privind sistemul electoral mixt de votare, pe care le-au oferit Comisia de la Veneția și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), semnaleaza o analiza a Asociației Promo-LEX, potrivit tv8.md Acceptarea recomandarilor…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Raspunsul PSD vine prin vocea lui Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților și membru…

- Silvio Berlusconi s-a intalnit cu presedintele Comisiei UE, Jean Claude Juncker, cu care a avut discutii timp de 40 de minute la Bruxelles. La intalnire a participat si presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, potrivit Rador care citeaza Il Giornale.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat,luni, ca asteapta ca judecatorii CCR sa analizeze solicitarile PNL conform Constitutiei si practicilor in materie,afirmand ca liberalii au cerut Curtii sa ceara punctul de vedere al Comisiei de la Venetia cu privire la modificarile aduse legilor justitiei.

- Conducerea PSD este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera o criza majora, pentru ca președintele Iohannis a afirmat ca nu va mai desemna inca un premier din partea PSD. In acest context…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta CExN, ca nu este de acord cu organizarea in perioada iurmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”. „Nu, ar fi o mare greseala. Daca noi am…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților, este de parere ca desemnarea lui Liviu Dragnea drept candidat al PSD la alegerile prezidențiale din 2019 ar fi o greșeala comparabila cu susținerea lui Geoana in 2009. Candidatul trebuie sa fie persoana care sta…

- Deputații fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor anunța ca vor înregistra la Secretariatul Legislativului, pâna la sfârșitul zilei, un proiect de lege cu privire la anularea sistemului mixt. Un anunț în acest sens a fost facut de secretarul fracțiunii PCRM, Elena…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, spune ca nu este nevoie de avizul Comisiei de la Venetia pentru modificarea celor trei legi care stau la baza sistemului judiciar, deoarece acestea intaresc independenta justitiei si lupta anticoruptie,…

- "Consideram ca dupa 27 de ani de la Revolutie, magistratii sunt oameni si acolo unde au gresit cu rea-credinta si grava neglijenta trebuie sa plateasca. Noi am pus destul de multe garantii, astfel incat cetateanul nemultumit se indreapta impotriva statului, iar statul se indreapta apoi printr-o actiune…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, cu 180 voturi 'pentru', 86 'impotriva' si cinci abtineri, o propunere legislativa care permite parlamentarilor, membrilor Guvernului, prefectilor, primarilor si viceprimarilor sa exercite calitatea de comerciant persoana fizica. Propunerea legislativa…

- Parlamentarii USR din comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei au propus, marti, la numai cinci minute dupa inceperea dezbaterilor, suspendarea sedintei pe motiv ca trebuie sa fie prezenti la plenul Camerelor reunite ale Parlamentului unde se dezbate proiectul legii bugetului de stat…

- Dezbaterile de marți din comisia Iordache s-au desfasurat pe fundalul piesei „Requiem” de Mozart, la initiativa parlamentarilor USR, care au dorit astfel sa „aduca un requiem pentru justitie”. Ulterior, cei de la USR au pus melodia ”Locul potrivit”, al celor de la Guess Who, la maximum, in timp ce Florin…

- Presedintele comisiei, Florin Iordache, a subliniat ca lucrarile comisiei se desfasoara in paralel cu plenul conform regulamentului, dar si in baza aprobarii Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere. "Atat timp cat Birourile permanente reunite au dat aprobare ca putem lucra, noi…

- Parlamentarii USR au cerut sedintei pe motiv ca trebuie sa fie prezenti la plenul Camerelor reunite ale Parlamentului unde se dezbate proiectul legii bugetului de stat pe 2018 si al bugetului asigurarilor sociale. Presedintele comisiei, Florin Iordache, a subliniat ca lucrarile comisiei se…

- Parlamentarii PSD din județul Hunedoara au votat fara cracnire legile justiției, legi despre care procurorii și judecatorii susțin ca arunca țara in aer. Cum și-au motivat votul care face cioburi justiția din Romania? Deputatul PSD Natalia Intotero se ascunde sub fusta discursului legat de…

- "Sunt opinii (ale reprezentanților USR — n.r.). E problema lor. Au posibilitatea sa critice, sa depuna amendamente, deocamdata nu au depus amendamente. Așa cum colegii liberali au depus anumite amendamente și pana luni și-au exprimat dorința de a le nuanța și de a le rearanja, fara indoiala fiecare…

- Puterea a reusit azi sa astupe gura Opozitiei, dupa blocada impusa de USR la sedinta de saptamana trecuta a plenului Camerei Deputatilor, cand nu s-a reusit votarea Legilor Justitiei. Deputatii au votat modificarea regulamentului Camerei Deputatilor cu 176 voturi pentru, 88 impotriva, 3 abtineri…

- Sesizarea Uniunii Salvati Romania a fost depusa la Curtea Constitutionala in 23 noiembrie, USR precizand ca „PSD-ALDE a acordat Comisiei speciale atributii ilegale, care potrivit Regulamentului celor doua Camere revin Comisiilor juridice permanente, pentru a scurta la maxim timpul de dezbatere si de…

- Dupa ce a finalizat, luni, intr-un ritm alert, modificarile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, comisia Iordache a trecut la dezbaterea legii privind organizarea CSM. Si la aceasta lege amendamentele pe articole au fost votate in graba. Dupa o ora si 20 de minute de dezbateri…

- Kelemen Hunor a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca isi cere scuze in nume personal si in cel al UDMR celor care se considera jigniti de declaratiile lui Marton Arpad. ”Nu sunt de acord cu cele declarate de deputatul Marton Arpad despre protestatari, consider ca este o declaratie…

- Intrebat intr-o conferinta de presa la Arad care este opinia sa in urma reactiilor SUA privind modificarile ce ar urma sa fie aduse legilor Justitiei, Tariceanu a declarat, joi, ca “sunt foarte multi care se pricep la fotbal, la politica, la justitie, si emit pareri”. “Eu prefer sa discut…

- Protest la Parlament | Deputat UDMR: "Mi-am adus aminte de iunie 90 cand Iliescu le-a multumit minerilor". Reactia USR Deputatul UDMR Marton Arpad a precizat, joi, ca a vazut la televizor cum unul dintre liderii USR a multumit, miercuri, protestatarilor care au venit la Parlamentului, fapt care…

- Marton a facut aceste declaratii in debutul sedintei Comisiei spreciale pentru Legile justitiei, reunite joi dimineata pentru a continua dezbaterile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. El le-a cerut celor din opozitie sa nu fie duplicitari in mesajele pe care le dau pentru ca,…

- Camera Deputaților a respins, miercuri, propunerile PNL de retrimitere la comisia de specialitate a inițiativei legislative de modificare a statutului magistraților și sesizarea Comisiei de la Veneția asupra acestor modificari. Deputatul PNL Ioan Cupșa a susținut, în plen,…

- Deputatul PNL Ioan Cupsa a sustinut, in plen, ca raportul comisiei conduse de social-democratul Florin Iordache, intocmit la propunerea legislativa de modificare a statutului magistratilor, contine trei articole care nu au fost discutate in comisie. 'Un astfel de raport in cinci ani de experienta…

- Iordache a anunțat ca suspenda lucrarile de marți ale comisiei, care trebuiau sa dureze pana la ora 19.00, dar ca acestea vor fi reluate miercuri. Deputatul USR Stelian Ion a propus suspendarea activitatii comisiei pe parcursul celor trei zile de doliu national. Iordache, insa, a spus ca discuțiile…

- O delegatie a Coalitiei de guvernare din Republica Moldova efectueaza o vizita de lucru în Statele Unite ale Americii, începând cu data de 5 decembrie 2017. Delegatia este condusa de catre presedintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc. Potrivit serviciului…

- Liderul Partidului Democrat (PDM), Vlad Plahotniuc, care intreprinde o vizita la Strasbourg, a avut astazi o intrevedere cu președintele Comisiei de la Venetia, Gianni Buquicchio. Cei doi au discutat inclusiv despre introducerea sistemului electoral mixt in perspectiva alegerilor parlamentare din 2018.…

- Deputatul USR Stelian Ion, vicepresedinte al Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, a declarat, dupa adoptarea raportului favorabil pentru proiectul de modificare a Legii 303 2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, ca acesta este "un produs la norma", care contine ldquo;dispozitii…

- Comisia SRI cere demiterea generalului Dumitru Dumbrava, așa cum anunțase senatorul PSD Claudiu Manda, președintele comisiei, inca de luni seara. Reprezentanții Opoziției spun ca demersul e unul politic. Decizia a fost luata cu cinci voturi „pentru” și trei voturi „impotriva”. Saptamana trecuta, Dumitru…

- Biroul Executiv al Partidului Național Liberal a decis luni ca formațiunea politica sa atace la CCR hotararile Parlamentului care au dus la constituirea Comisiei speciale pentru legile Justiției. "Am hotarât atacarea la Curtea Constituționala a hotarârilor…

- Deputatul PNL Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei, a criticat, joi, decizia Comisiei speciale parlamentare pe legile Justitiei de abrogare a prevederii potrivit careia presedintele Romaniei putea refuza o data numirea magistratilor, sustinand ca in acest fel s-a rupt echilibrul dintre Presedintie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca PNL va solicita un punct de vedere Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarile p ecare PSD si ALDE intentioneaza sa le aduca legilor justitiei, el adpugand ca va invita Comisia sa faca o vizita in Romania.

- Liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala hotararea Parlamentului prin care a fost modificat regulamentul Comisiei speciale privind unificarea legislatiei in domeniul Justitiei, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa ce a fost resipnsa solicitarea de a se amana dezbaterile si solicitarea…

- Tariceanu, intrebat despre situatia lui Dragnea: DNA face justitie selectiva Calin Popescu Tariceanu acuza din nou DNA de modul in care instrumenteaza dosarele si spune ca institutia a devenit un instrument politic si face justitia selectiva, raspunzand in acest fel la o intrebare legata de prezenta…

- Comisia speciala care se ocupa de legile din domeniul justiției a respins, miercuri, propunerea PNL de solicitare a unui aviz din partea Comisiei de la Veneția pe proiectul de modificare a legilor justiției și de realizare a unui studiu de impact pentru același proiect. Propunerile au venit in timp…

- Președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu și Liviu Dragnea, au refuzat fara nicio justificare solicitarea PNL de a aștepta avizul Comisiei de la Veneția pe legile Justiției, a declarat miercuri liderul deputaților liberali, Raluca Turcan. "Liviu Dragnea…

- PNL va cere Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului sa solicite avizul Comisiei de la Venetia pe pachetul de legi ale Justitiei, iar acestea sa fie dezbatute prin procedura parlamentara obisnuita, nu in comisia speciala parlamentara condusa de Florin Iordache, a anuntat marti liderul…

- Plenul comun al Parlamentului a aprobat luni, cu 198 de voturi "pentru" și 119 "impotriva", modificarea regulamentului Comisiei speciale privind sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislației in domeniul Justiției, astfel incat actele normative cu incidența…

- Kelemen Hunor: Avertismentele legate de independența Justiției trebuie tratate in mod serios Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, ca majoritatea constatarilor din raportul MCV sunt corecte și la obiect și trebuie luate ca atare, iar avertismentele privind independența Justiției trebuie…

- Președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatorul Dana Girbovan, a transmis Comisiei speciale a Parlamentului un studiu comparat privind reglementarea abuzului in serviciu/de putere/autoritate in statele europene. Documentul conține și un raport al Comisiei de la Veneția,…