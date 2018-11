Stelian Ion - Comisia Iordache a dat din nou unda verde controversatei ordonante Toader“

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Stelian Ion, membru al Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justitiei, a declarat, luni, la sfarsitul dezbaterii privind OUG 92 ca, in loc sa imbunatateasca legile justitiei tinand cont de recomandarile Comisiei de la Venetia, majoritatea PSD-ALDE „a facut exact contrariul”. Acesta…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat ca i-a spus sefului statului la consultarile de la Cotroceni sa nu accepte, in eventualitatea unei remanieri, "un ministru al Justitiei ce nu isi asuma implementarea recomandarilor Comisiei de la Venetia". "Avem un raport al Comisiei de la Venetia foarte negativ…

- PNL o cheama pe Viorica Dancila in Parlament pentru a da explicatii cu privire la respectarea recomandarilor facute de Comisia de la Venetia in procesul de refacere a legilor justitiei, a anuntat vineri Ludovic Orban. Liderul PNL a mai spus ca „e prea putin demisia lui Tudorel Toader” si ca ar fi de…

- Guvernul s-a reunit in aceasta dimineața de la ora 09:00, iar o Ordonanta de Urgenta privind cele trei legi ale justitiei, pentru a le pune in acord cu observatiile Comisiei de la Venetia, a fost deja adoptata - dupa cum a anunțat ministrul Justiției.

- Guvernul a adoptat in sedinta din aceasta saptamana o ordonanta de urgenta prin care se operationalizeaza sectia speciala in cadrul Parchetului General care va ancheta cauzele cu magistrati, sectie prevazuta in Legea 304 privind organizarea judiciara, prima promulgata de presedintele Iohannis. Deputatul…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justiției se reactiveaza, potrivit unor surse din domeniu.Oficial, forul ar urma sa puna in aplicare avizul Comisiei de la Veneția. Comisia…

- Deputatul PSD Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale pentru legislatia din domeniul justitei, a anuntat, marti, ca saptamana viitoare comisia va fi convocata pentru a incepe discutiile referitoare la aducerea de noi schimbari la cele trei legi ale Justitiei pentru a fi in concordanta cu cerintele…

- Deputatul USR, Stelian Ion, a declarat joi, ca membrii PSD din Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei au avut o atitudine &"ireverentioasa&" la adresa reprezentantilor Comisiei de la Venetia, criticând dur raportul preliminar trimis