- "Am avut o sedinta ALDE, in care am avut pe ordinea de zi dezbaterea in legatura cu votul pe motiunea de cenzura. Si, cu toate ca o serie de parlamentari mi-au spus inainte de aceasta sedinta ca ei sunt hotarati sa voteze motiunea, corect, democratic, am vrut sa avem aceasta discutie in Biroului…

- Liderul PNL, Ludovic Orbvan anunta ca motiunea de cenzura urmeaza sa fie depusa in perioada urmatoare. Potrivit unor surse parlamentare, aceasta va fi depusa pe 30 sepitembrie, lunea viitoare. Liberalii spun ca, daca ALDE va sustine demersul si va vota motiunea, Guvernul Dancila va pica. "Motiunea de…

- "Am observat ca se taraganeaza foarte mult luarea unei decizii din partea ALDE si Pro Romania. Ca urmare, am invitat toti liderii grupurilor parlamentare la o intalnire, maine, pentru a avea o discutie in cadru larg referitor la urgentarea depunerii motiunii de cenzura. Dorim prin aceasta sa ii punem…

- Parlamentarii USR le solicita grupurilor Pro Romania si ALDE sa-si exprime in mod "clar" pozitia cu privire la motiunea de cenzura si ii invita pe reprezentantii acestora la o discutie. Anuntul a fost facut de liderul deputatilor USR, Stelian Ion. "Am observat ca se taraganeaza foarte mult niste decizii…

- Liderul deputatilor USR, Stelian Ion, afirma ca motiunea de cenzura trebuie depusa cat mai repede, inainte de strangerea celor 233 de semnaturi, pentru ca ”fiecare zi care trece nu face altceva decat sa intareasca pozitia premierului Dancila”. Stelian Ion afirma ca ALDE si Pro Romania trebuie sa-si…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri ca, inca din luna mai, inainte de alegerile europarlamentare, Uniunea a luat decizia ca nu va mai sustine guvernul PSD-ALDE, iar astazi este prima data din 2017 cand motiunea de cenzura poate sa treaca fara nicio problema

- ”Am stabilt calendarul de discutii. Pentru ca aceasta motiune de cenzura sa aiba sanse de succes, in afara de parlamentarii PNL, avem nevoie de sustinerea a inca sase formatiuni politice sau grupuri parlamentare. Exista un proiect de text al motiunii pe care noi l-am aprobat de principiu, dar urmeaza…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni seara, la B1 TV, ca opozitia va depune motiunea de cenzura dupa ce va exista certitudinea ca a fost strans numarul de semnaturi necesare pentru adoptarea acesteia, astfel incat Guvernul sa cada. Orban a explicat si el ca daca remanierea propusa de Viorica…