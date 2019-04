Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din raionul Cantemir a fost condamnat la 12 ani inchisoare, in penitenciar de tip inchis, fiind recunoscut vinovat de violul fiicei sale vitrege minore. Acesta a fost luat sub straja chiar din sala de judecata.

- In urma inaspririi masurilor luate impotriva celor care savarsesc infractiuni rutiere pe drumurile publice, la sfarsit de saptamana alti doi soferi au ajuns dupa gratii pentru comiterea unor astfel de abateri grave.Primul caz a fost inregistrat in timpul unei actiuni pe linie rutiera, derulata de ...

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din localitatea damboviteana Colacu a fost retinut pentru violenta in familie, lipsire de libertate in mod ilegal si ultraj. El este acuzat ca si-a sechestrat propria fiica, in varsta de 16 ani.

- Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a declarat ca, foarte probabil, Cristian Borcea va fi eliberat cât de curând, dupa ce a fost condamnat la 5 ani de închisoare, având în vedere ca

- Un adolescent din Medgidia, banuit de comiterea unor infractiuni de furt, a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt de autoturism, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Constanta au depisat un minor, in varsta…