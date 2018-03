STELCO - dăm eleganță mobilierului! De asemenea, STELCO realizeaza produse semifinite de mobilier(componente de mobilier). Acestea sunt destinate asamblarii ulterioare de catre client sub forma mobilierului propriu-zis. Produsele semifinite de mobilier se prezinta sub forma de MDF vopsit si PAL taiat avand cantul ABS aplicat si accesoriile atasate, fara a fi asamblate. Produsele pot avea diferite forme si dimensiuni, fiind personalizate dupa cerintele clientilor. Cu o experienta de peste 15 ani in distri (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, prezent duminica la Targul Mare de Primavara de la Racasdia, a apreciat produsele traditionale romanesti, dupa ce a trecut pe la toate standurile zecilor de producatori si comercianti din vestul tarii. "Toate produsele traditionale romanesti sunt extraordinar…

- Feli Donose, despre secretul sau pentru a ramane in forma. Intr-o forma de invidiat și mereu cu zambetul pe buze, jurata ”The Four – Cei 4” Feli marturisește ca are cateva secrete pentru a face fața programului incarcat și zilelor in care reușește sa se imparta intre concerte, filmarile la emisiunea…

- Zac Efron a povestit intr-un interviu recent despre cum se mentine in forma, in ciuda faptului ca are un program foarte incarcat. Actorul in varsta de 30 de ani a spus ca nu e usor sa traiesti in lumina reflectoarelor si ca, pe parcurs, poti resimti unele efecte negative. Din acest motiv a luat decizia…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni o atenționare de vreme rea. In intervalul 19 martie – 20 martie, ora 20, vor fi perioade cu precipitații mai ales sub forma de lapovița și ninsoare in cea mai mare parte a țarii, astfel ca pe arii restranse se va forma polei și local se va depune ...

- Cereale cu salmonella, comercializate in Romania! Produsele au fost retrase de pe rafturile magazinelor. In urma verificarilor facute de firma producatoare, intr-o proba a fost depistata salmonella, anunta Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara. Institutia a postat pe site un comunicat al firmei austriece,…

- 1. Buric proeminent Buricul care iese in exterior manifesta un caracter puternic, scrie dot.ro. Esti mereu incapatanat si perseverent. Totusi, iti formezi principiile si credintele dupa ce te-ai gandit serios la ele. Iti place sa fii in centrul atentiei. Citeste si Oana Zavoranu, REACTIE…

- Designerii vin in fiecare an cu noi idei pentru barbati si femei, pentru a le oferi oportunitatea de a arata impecabil la orice eveniment din viata lor. Un lucru este clar: femeile care arata cel mai bine (bine imbracate, elegante, cu personalitate) au cel mai mare succes in viata. Acest lucru…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, 14 martie, ca vremea in tara, precum si in București, va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare. “Se preconizeaza…

- Eliminarea din turul I de la Indian Wells și forma slaba pe care o are de la revenire, au impins-o pe Maria Sharpova sa ia o decizie radicala. Rusoaica de 30 de ani, locul 41 WTA, a decis sa puna capat colaborarii cu antrenorul sau, Sven Groeneveld, 52 de ani. Masha și Groeneveld au inceput colaborarea…

- Magazinul Switch, din Malaysia, a decis sa vanda gadgeturi Apple la prețuri promoționale. Astfel, un iPhone 5s costa numai 50 de dolari. Produsele scoase la vanzare erau foarte puține, dar anunțul a devenit viral. In fața magazinului au ajuns peste 11.000 de fani care doreau sa cumpere…

- Politistii postului comunal Cupseni au impartit ajutoare sub forma de imbracaminte si jucarii unor familii sarace din localitate, gest caritabil primit cu mare bucurie, a declarat miercuri, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Maramures, Florina Metes."A…

- Floarea de colt se intalneste din Pirinei pana-n Himalaya. Creste in munti calcarosi, pe versantii abrupti si insoriti, respectiv pe stanci. Denumirea stiintifica, din limba latina, este „Leontopodium alpinum“, adica o specie din familia botanica a florii-soarelui si a margaretei (familia Asteraceae).…

- BMan, magazin online de moda masculina care ofera produse vestimentare, a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de un milion de euro, cu 110% mai mult fata de anul anterior.Cresterea business-ului BMan s-a datorat investitiilor in noile categorii de produse, in dezvoltarea serviciului de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri, 28 februarie, excepția de neconst. a disp. art.3, art.10, art.11 și art.13 din Legea nr.51/1991 privind securitatea naționala a Romaniei, in forma anterioara modificarii prin Legea nr.255/2013, dar și a dispozițiilor art.13 din același act normativ,…

- Dragostea ne schimba și ne face sa ne dorim și altceva de la viața. Nu e de mirare ca toți suntem capabili sa facem tot felul de lucruri traznite, cand iubim cu adevarat. Dar iata ce sunt in stare barbații pentru femeile pe care le adora. Un Berbec indragostit… Ar fi in stare sa vina dupa tine oriunde……

- Mirela Vaida a revenit pe micile ecrane luni, 26 februarie, cand intampinandu-i pe telespectatori din platoul emisiunii ”Totul pentru dragoste”! Alaturi de frumoasa prezentare, in emisiune au venit patru specialiști, trei psihologi și un fost jurnalist, autor al mai multor bestselleruri despre relații.

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a afirmat, vineri, faptul ca „delirul anti-liberal al socialistilor“ poate fi oprit doar prin conclucrarea fortelor de dreapta sau a fortelor anti-PSD, declaratie facuta la o zi dupa ce a organizat o dezbatere la care au fost prezenti atat alesi liberali, dar si parlamentari…

- Inspectorii sanitar-veterniari au confiscat aproape 1,5 milioane de oua si peste 3.000 de kilograme de galbenus, din vara anului trecut si pana la mijlocul lunii februarie. Produsele ridicate din ferme, centre de colectare-ambalare si din depozite au fost distruse in totalitate.

- Primarul Cosmin Necula a facut primul pas pentru oficializarea rupturii alianței majoritare PSD-ALDE-PMP și i-a retras aproape toate atribuțiile viceprimarului Constantin Scripaț. Ruptura s-a produs luni, cand PMP a anunțat subit ca nu voteaza... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Anton Anton, ministrul energiei, considera ca distribuirea a minim 90% din profiturile companiilor de stat sub forma de dividende "va eficientiza investitiile, va creste numarul de investitii". In opinia ministrului, "e vorba de circulatia banilor mai repede".

- Astrele de dezvaluie care sunt semnele zodiacale care nu vor putea fi niciodata impreuna pentru ca au caractere complet diferite și nu se vor ințelege de nici o culoare. Atat timp cat sunt impreuna, iși vor face doar rau. Iata care sunt aceste perechi de zodii: CAPRICORN și VARSATOR:…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca vrea un acord de Brexit care sa functioneze pentru companiile din Marea Britanie, dar si pentru cele din restul Uniunii Europene, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Sorana Cirstea, locul 38 WTA, a invins-o, miercuri, cu scorul de 7-5, 6-4, pe belgianca Elise Mertens, locul 20 WTA, califcandu-se in optimile de finala ale Qatar Open, turneud e categorie Premier 5, scrie News.ro. Cirstea va da piept in acaesta faza cu spaniola Garbine Muguruza, locul 4 WTA, care conduce…

- La nivel national, cea mai mare parte a veniturilor romanilor merge spre achizitia de marfuri nealimentare. In medie, in fiecare luna a trimestrului al treilea al anului trecut, fiecare roman a cheltuit o suma de 791,42 lei cumparand astfel de produse. Pe locul al doilea in cheltuielile romanilor…

- Inima incepe sa ticaie mai alert. Ne apropiem de Valentine`s Day. E drept ca este o sarbatoare imprumutata, dar prinde foarte bine printre tinerii romani. Noi ne-am orientat catre cateva cadouri clasice, dar niciodata demodate. Voi cu ce va surprindeti partenerul maine? Se spune de cele mai multe ori…

- Peste 5.000 bunuri inscriptionate cu numele unor firme cunoscute, susceptibile a fi contrafacute au fost descoperite de politisti in Vama Giurgiu. Sase cetateni turci, sase cetateni romani si un cetatean moldovean sunt cercetati de oamenii legii.

- PROGNOZA SPECIALA REGIONALA Interval de valabilitate: 11 februarie, ora 06 – 12 februarie, ora 04 Fenomene vizate: intensificari ale vantului și precipitații predominant sub forma de ninsoare In intervalul menționat, pe arii restranse in sud-estul Moldovei, se vor semnala precipitații predominant sub…

- Cantareața Paula Seling s-a destainuit la o emisiune de televiziune. Artista a dezvaluit cum se menține in forma. Indragita cantareața Paula Seling dezvaluie care este secretul siluetei ei de invidiat in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, unde vorbește pe larg despre stilul ei…

- Washington Wizards s-a aflat in mare forma si a castigat cu 111-102 meciul din deplasare cu Indiana Pacers, luni in campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA), in care nu mai putin de opt jucatori ai sai au inscris peste 10 puncte. Cu cele 21 de puncte inscrise de Bradley…

- Asociatia ALTERNATIVE, infiintata in anul 2013 de Ioana Tanase si Mihai Pop, a deschis anul trecut un magazin online unde comercializeaza produse alternative celor de plastic, cum ar fi sacose din bumbac, periute de dinti din bambus sau saculeti pentru produse vrac. Pe langa magazinul online, asociatia…

- „Nu stiu cate (pagini din dosar - n.r.) ma privesc pe mine, dar trebuie sa le iau pe toate ca nu stiu ce-o fi pe acolo. Nu stiu ce alti denuntatori mincinosi mai apar. Ca sa iau o copie scrisa, in forma scrisa, pe hartie, ma costa peste un miliard de lei si va mai spun ceva: cei care gestioneaza dosarul…

- Interviul oferit de Andreea Marin la "Vorbeste Lumea" a inceput cu cateva replici spumoase, dupa ce fostul ei coleg de la "Surprize, surprize" a intrebat-o daca se retrage la o manastire. Toate astea, pentru ca vedeta a venit imbracata intr-o rochie neagra mulata si lunga pana aproape de glezne. Eleganta…

- O fetița zgribulita de frig, care vindea verdeața, i-a induioșat pe oamenii din Buzau. O fetița de doar cațiva care a fost vazuta in apropierea pieței centrale din Buzau cu cateva fire de verdeața in fața, i-a induioșat pe trecatori, mai ales ca parinții o trimisesera, in frig, sa comercializeze produsele.…

- Ministrul Finanțelor a venit cu precizari suplimentare despre celebrul formular 600, într-o emisiune TV, fara a face însa lumina în chestiunile ramase neclare pentru românii cu activitați independente.

- Agricultura ecologica este o afacere de al carei profit sunt costienti din ce in ce mai multi fermieri. Produsele bio sunt la mare cautare si pe piata noastra, motiv pentru care multi agricultori...

- Salata cu gust de hrean, frunze de susan și ridichi albe, care ajung sa cantareasca fiecare opt kilograme, sunt cateva dintre legumele coreene care cresc in Prahova. Acestea cresc in solarii speciale, ingrijite de Lee Song Su, un coreean care a dezvoltat o afacere prospera in Cocorastii Colt. Cele mai…

- A fost finalizat proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019, iar Inspectoratul Școlar Județean spera sa atraga mai mulți elevi in școlile profesionale. Invațamantul „de masa” In invațamantul de stat „de masa”, la ciclul preșcolar, IȘJ Arad a prevazut pentru anul viitor…

- De multe ori, atunci cand alegem o pereche de incaltaminte ne bazam doar pe criteriile estetice, fara sa tinem cont si de confortul pe care aceasta ar trebui sa ne-o ofere. Bineinteles, este important ca incaltarile pe care le purtam sa indeplineasca cerintele de fashion, insa si mai important este…

- De la 1 ianuarie, impozitul pe venituri a scazut de la 16 la 10%, atat in cazul persoanelor fizice, cat in cazul persoanelor juridice, dar, in lege, sunt prevazute mai multe categorii de venituri pentru care contribuabilul nu datoreaza impozit, ele fiind considerate venituri neimpozabile. Iata lista…

- Ferma Big Land Company din Constanta, detinuta de Florin Stoian, a produs si vandut morcovi, ceapa, dar si alte radacinoase marca Ferma Stoian de circa 18,7 mil. lei peste 4 mil. euro in 2017. Produsele au ajuns in magazinele Carrefour, Auchan, Cora si Selgros, informeaza Ziarul Financiar. Articolul…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc considera ca premierul trebuie sa aiba o mare libertate in a-si forma echipa guvernamentala pentru a putea duce la bun sfarsit un program de guvernare asumat politic, intrucat el este cel care raspunde in fata Parlamentului impreuna cu membrii Cabinetului de eventuale…

- De cele mai multe ori, atunci cand animalele de companie sau nu, au o problema de sanatate, cei mai mulți dintre noi au tendința de a cauta soluțiile in mediul online, pe internet, fie incearca diferite remedii, fara a intreba insa un medic specialist veterinar. Chiar și așa, atunci cand alegem un tratament…

- Supergolgeterul lui Lazio pare infricoșator pentru steliști, insa Ciro Immobile ar putea sa nici nu joace la București, intrucat clubul l-a pastrat pana acum doar pentru campionat. Doua meciuri contra lui Immobile sunau oricum ingrijorator, acum disputele din februarie arata și mai de speriat! Forma…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, joaca un meci dramatic la aceasta ora în optimile turneului de la Shenzen, cu chinezoaica Ying Duan, 91 WTA, pentru pastrarea în poziția de lider al tenisului feminin.

- Un barbat a descoperit un soarece intr-o lada cu fistic de la un magazin Lidl din Piatra Neamt si a postat pe internet mai multe fotografii. Autotitatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat ca CJPC Neamt a declansat vineri un control la acest magazin, verificand legalitatea…

- În a treia zi de Craciun constanțenii au luat din nou drumul catre supermarketuri. Fie pentru ca mâncarea pregatita pentru Craciun s-a terminat, fie pentru ca au vor doar sa schimbe meniul, cu toții s-au îndreptat spre raioanele cu produse alimentare. Au ocolit însa carnea,…

- Imediat dupa aflarea vestii mortii sotilor Maleon, cei care i-au cunoscut au intrat in soc. Din cauza ca decesele nu au survenit natural, nici accidental, gasirea unor explicatii a devenit tot mai grea, iar intelegerea faptelor a fost acoperita de confuzie. Lansarea primei ipoteze, cea a crimei urmata…