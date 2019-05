Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini in familia unei tinere in varsta de 22 de ani, din comuna Cochirleanca, gasita decedata, aseara, de catre tatal ei. Tanara ar fi suferit un infarct chiar in timp ce le facea baie copiilor ei. Drama din familia Petrinei este greu de descris in cuvinte. Soțul divorțase de ea de curand…

- Majda este una dintre cele mai frumoase prezentatoare de la noi, mereu cu zambetul pe buze, iar cat despre aparitiile sale... fara pata! Astazi insa, Majda a postat o fotografie in care apare fara machiaj, iar reactiile internautilor au fost pe masura.

- Limitele poluarii cu praf au fost depașite in unele zile, la Timișoara, conform reprezentanților Agenției pentru Protecția Mediului. Cei de la Agenția de Mediu au constatat ca valorile limita ale particulelor in suspensie PM10 au fost depașite pentru un numar de 6 zile la stația TM1 situata pe Calea…

- Agentia de rating Standard&Poor’s ar putea da Romaniei o veste proasta, in doua saptamani, daca Guvernul nu vine cu masuri pentru a corecta o serie de dezechilibre. Iar daca Executivul da vina pe presedinte ca nu a promulgat bugetul, specialistii spun ca noile taxe introduse prin Ordonanta 114 sunt…

- * Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) demareaza, vineri, 1 martie, campania de primire a cererilor unice de plata pentru anul 2019, ultima zi de depunere fiind 15 mai, a anuntat, luni, institutia. * Romania si-a propus ca, pana la finele acestui an, sa atraga fonduri europene in…

- Moment de importanța majora pentru Universitatea Politehnica Timișoara. Instituția de invațamant superior timișoreana și Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) au semnat astazi un proiect in valoare de aprope 6 milioane de euro, in urma caruia cladirea in care iși desfașoara activitatea…

- Cel puțin patru oameni au murit și sute de persoane au fost ranite în urma ciocnirilor cu forțele de ordine de la granița, în contextul eforturilor opoziției de a introduce ajutoare umanitare din Brazilia și Columbia, pe fondul tensiunilor tot mai mari, potrivit Guardian. Unul dintre…